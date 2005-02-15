Наркоманский притон работал под вывеской фонда социальной реабилитации

Как сообщил в Уфе> сотрудник УФСКН РФ по РБ Константин Максимов, наркополицейские заинтересовались притоном в соседней области после того, как установили, что подсаженные на иглу жители Сибая, самого крупного города в башкирском Зауралье, очень часто посещают магнитогорский реабилитационный центр . Причем возвращались в Сибай гонцы всегда с крупными дозами героина и марихуаны. Тогда было принято решение провести широкомасштабную операцию по перекрытию канала доставки наркотиков из Челябинской области. Когда же оперативники проникли в непримечательное одноэтажное здание реабилитационного центра, то обнаружили, что в помещениях с евроотделкой на стенах висят портреты погибших криминальных <авторитетов>, карты России и Челябинской области с обозначением колоний и графики по отсылке влиятельным зекам <согревающих> посылок. Во время санкционированного судом обыска помещений сотрудники республиканского наркоконтроля нашли целый склад мешков с медикаментами, шприцами, продовольственными запасами, приготовленными для отправки на зону. В этом же здании находились специальные помещения, где завсегдатаи не только , но и от очередной дозы. Многие задержанные во время операции наркоманы оказались больны СПИДом, гепатитом С, сифилисом. Позже выяснилось, что в реабилитационном центре нередко проводились воровские сходки и решались важные проблемы бизнеса владельцев наркопритона. в Уфе> № 7 от 16.02.05 г.