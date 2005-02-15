mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля 2005, 19:04

Published 15 февраля 2005, 19:04

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

Наркоманский притон работал под вывеской фонда социальной реабилитации

15 февраля 2005, 19:04
Следователи Управления федеральной службы по контролю за наркотиками РФ по Башкирии передали в Магнитогорский городской суд уголовное дело. Главным обвиняемым процесса станет владелец магнитогорского наркопритона, работавшего под вывеской Фонда социальной реабилитации . Реабилитационный центр, как казалось властям, возрождал к жизни тех, кто вернулся из заключения. Однако оказалось, что в социальном учреждении не только собирали воровской , поддерживали материально криминальных <авторитетов>, оказавшихся за решеткой, но и вовсю торговали наркотиками.
Как сообщил в Уфе> сотрудник УФСКН РФ по РБ Константин Максимов, наркополицейские заинтересовались притоном в соседней области после того, как установили, что подсаженные на иглу жители Сибая, самого крупного города в башкирском Зауралье, очень часто посещают магнитогорский реабилитационный центр . Причем возвращались в Сибай гонцы всегда с крупными дозами героина и марихуаны. Тогда было принято решение провести широкомасштабную операцию по перекрытию канала доставки наркотиков из Челябинской области. Когда же оперативники проникли в непримечательное одноэтажное здание реабилитационного центра, то обнаружили, что в помещениях с евроотделкой на стенах висят портреты погибших криминальных <авторитетов>, карты России и Челябинской области с обозначением колоний и графики по отсылке влиятельным зекам <согревающих> посылок. Во время санкционированного судом обыска помещений сотрудники республиканского наркоконтроля нашли целый склад мешков с медикаментами, шприцами, продовольственными запасами, приготовленными для отправки на зону. В этом же здании находились специальные помещения, где завсегдатаи не только , но и от очередной дозы. Многие задержанные во время операции наркоманы оказались больны СПИДом, гепатитом С, сифилисом. Позже выяснилось, что в реабилитационном центре нередко проводились воровские сходки и решались важные проблемы бизнеса владельцев наркопритона. в Уфе> № 7 от 16.02.05 г.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика