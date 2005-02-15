Бачинский и Стиллавин: <Жизнь - затяжной прыжок из утробы в могилу>

И уж, конечно, Сергей Стиллавин и Геннадий Бачинский никогда не позволят себе унизить или обидеть человека. Популярные ведущие Радио MAXIMUM согласились на эксклюзивное интервью в Уфе>. Сексуальные агрессоры - Почему все ваши шутки только о сексе?Бачинский: - Вообще-то, в нашей стране просто необходимо пропагандировать половые связи. Рождаемость падает. Стиллавин: - Вы знаете, что такое секс? Я несколько раз задумывался по серьезке. Почему мы все время об этом говорим? Потому что нам хочется заниматься сексом. Наша страна настолько расслоена социально, денежно, финансово. А секс для здорового человека - это единственная, объединяющая вещь. На эту тему можно и нужно говорить, она всем понятна, как воздух или вода. Но о воздухе и воде не порассуждаешь, потому что и воздух и вода - говно, а секс это всегда хорошо.- А может быть вы просто озабочены?- По большому счету, в личной жизни у меня есть сексуальный недостаток. Это естественно. В этом даже не стыдно сознаваться. Я хотел бы заниматься сексом чаще. - Но не получается?- Просто так перепихнуться - нет проблем. Можно просто открыть записную книжку, набрать номер и все устроить. Но это неинтересно. Секс - это когда не с кем попало, а с человеком, который тебя любит. И вот с любимыми напряженка. - Ваш псевдоним "still love in" переводится как "все еще влюбленный":Стиллавин: - Я очень романтичный. В интимных отношениях, естественно, не на людях.Бачинский: - Серега готов прокатить на машине любимого человека! А я готов жениться! - А много желающих добраться до вашего тела?Стиллавин: - Желающие есть. Это естественно.Бачинский: - Мил-лио-ны!Стиллавин: - На миллионы нас не хватит. Нет, серьезно. Нам не нужны низменные отношения. Наши любимые позы - в кресле у телевизора.- Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам?- Очень отрицательно. Гомосексуалисты имеют право на жизнь, конечно же, в лечебнице. Но они не имеют права вербовать новых последователей своего недуга.Бачинский: - Мы против явления под названием гомосексуализм.Стиллавин: - Поскольку гомосексуалисты не могут размножаться в лабораторных условиях и естественным путем, они вербуют честных, незапятнанных мальчиков и девочек в свои ряды. Мы против этой вербовки, потому что человек может определиться со своей ориентацией только в зрелом возрасте, а не в 16 лет.- Не приходится краснеть за свой имидж?- Мне приходится краснеть только в одной ситуации, когда любимому и близкому человеку его друзья или родственники говорят: "Ах! Вот, слышали, как твой Сережа, понимаешь ли, с какой-то девкой опять про сиськи говорил, а с мужчиной - про письки". Вот тогда мне немножко неловко, что люди отождествляют меня эфирного со мной реальным. А все, что мы делаем - это работа. И мне не стыдно, как не стыдно любому говночисту, киллеру, служащему на благо родины. Мы выполняем грязную, санитарную работу! Забираем у народа негативные эмоции. Страшные снаружи, добрые внутри - Значит, за пределами радиостанции вы "белые и пушистые"?Стиллавин: - И очень нежные.Бачинский:- А я - грубиян. - С женой?Бачинский:- Мы холосты! Мы открыты для любых ваших предложений! Стиллавин: - Да-да-да! Это точно. Скоро будет год, как я открыт:- Вы были женаты?Стиллавин: - У меня было аж две жены. С первой - развелся, а со второй я и не был расписан. Может быть, есть женщины, обиженные на меня, потому что я иногда не совсем корректно, по их мнению, с ними расставался. Не то чтобы я их кидал, - никогда не кидал женщин в трудной ситуации. Просто принимал решение расставаться, потому что понимал, что это не мое. А женщин любовь ослепляет, и они не задумываются: а испытывает ли партнер те же чувства? Для меня всегда вопрос адекватности отношений на первом месте. Я должен быть уверен, что люблю ее так же сильно, как и она. Но это, наверное, недостижимо - кто-то всегда любит больше. Когда я чувствовал, что я люблю меньше, я уходил. А женился, потому что был глупым и порядочным. Бачинский: - Сейчас он умный и непорядочный.Стиллавин: - Я совершенно ровный человек. Меня может что-то очень сильно-сильно захватить, но я, к сожалению, очень ответственен и понимаю, что есть вещи, которые надо держать в узде. Да, я не могу на сто процентов оторваться. - Подлые поступки когда-нибудь совершали?Стиллавин: - Предать кого-то? Последние восемь лет мы работаем с Геннадием вместе, мои личные интересы - это наши общие интересы, то есть у нас команда. - А интересы других? - Нет, у нас не было в жизни ничего такого. Поэтому нет и врагов. Как персонажей, может быть, нас кто-то ненавидит из агрессивно настроенных слушателей. Странное явление - люди признавались нам в ненависти, а по их письмам было понятно, что они внимательно слушают нашу передачу и в курсе того, что мы говорили, например, день назад, два. То есть это такие поклонники, которые ненавидят за то, что любят. - У вас есть вредные привычки?Бачинский: - Только онанизм.Стиллавин: - Нет, онанизм - это не вредная привычка. Это полезный способ разрядиться. Вообще, в нашей стране почему-то стыдно сознаваться в онанизме. Но при этом не стыдно кичиться женатому мужчине перед друзьями, что он изменяет своей жене и трахается с какими-то бабами на стороне. Вот это - лажа. Мне кажется, что лучше заняться рукоблудием одному в туалете.Бачинский: - Люди же для того и созданы, чтобы сексом заниматься и детей рожать. Донесите это, пожалуйста, до читателей. Секреты производства - За сколько вы готовы продаться?Стиллавин: - За сколько готовы? Мы освоим любой бюджет!Бачинский: - Это секрет большой: Нас приглашают часто, на этом, собственно, и живем. Но, к сожалению, по условиям нашего контракта мы не имеем права называть сумму, за которую мы работаем.Стиллавин: - Что значит - к сожалению? К счастью!- Оригинальные фамилии дозвонившимся вы придумываете сами? На ходу?Бачинский: - Для этого создана специальная компьютерная программа, потому что каждый раз придумывать фамилию очень тяжело. Автор этой программы Стиллавин.- Куда отправляются вещи и предметы с рубрики "Менялы"?Стиллавин: - Недавно я выменял упаковку печенья. Геннадий какие-то проигрыватели к себе домой таскает, потом их же и выбрасывает. Или опять меняет. Мне нравится вещи прикольные выменивать. Недавно выменял светящуюся неоновую надпись, которую в барах устанавливают. На бесполезные вещи я стараюсь не размениваться. Это, конечно, все игра, но тем не менее.- Какие у вас отношения между собой?- Между собой? Теплые. Мы стараемся, как можно меньше видеться в нерабочее время, чтобы сохранить их подольше. Бачинский: - И как можно меньше общаться.- Получается?Бачинский: - Получается, потому что если бы мы общались друг с другом как нормальные люди, то давно уже набили бы друг другу морды.Стиллавин: - А так отношения у нас интеллигентные. Мы даже даем друг другу денег взаймы. Без процентов. Это очень хорошо. И мы доверяем друг другу. Знаем, что друг друга не подставим и чувствуем себя прекрасно. Каждый в своем круге общения.- Ваш музыкальный вкус формирует радио "Максимум"?- Почему у обычного человека складываются те или иные музыкальные пристрастия? Потому что у него есть друзья, товарищи, которые слушают определенную музыку. В кругу друзей модно гордиться тем, что нравится всем, и не слушать то, что не нравится большинству. И к тому же второй фактор - музыку надо покупать. Когда же ты попадаешь на радио, имея под рукой очень большую фонотеку, которую бесплатно можно списывать, копировать, говорить о том, что у ведущего какой-то узкий, зацикленный вкус, не приходится. Поэтому мы слушаем абсолютно все.- Мне Глюкоза нравится: - раздается голос Бачинского.- Это он шутит. Это ему такой типаж женщин нравится, - комментирует Сергей. Что наша жизнь? Игра: - У вас, должно быть, веселая жизнь?Стиллавин:- Моя жизнь скучна. Очень скучна. У Геннадия тоже очень скучна, но он в этом не признается.Бачинский: - Я? А я не знаю, чем я занимаюсь.Стиллавин: - Я вас уверяю - это только выглядит наша работа так ярко. Все остальное время точно так же тянется, как у всех работающих людей. И нисколько нам не веселей.Бачинский: - Жизнь - это затяжной прыжок из влагалища в могилу.Стиллавин: - Что такое жизнь? Меня, как и всех остальных людей, родили без моей на то санкции. Правильно? Я не чувствую свою ответственность перед родителями. Бачинский: - А, по-моему, все несут ответственность исключительно перед Богом. И все. И к жизни надо так относиться. Не ты ее себе подарил, а тебе ее подарили.- Чем вы занимаетесь в свободное время?Стиллавин:- Меня ничего не интересует. Я не люблю ходить в кино, потому что очень большой шанс обломаться от нового фильма, а уйти невозможно - деньги уже заплатил. Лучше DVD, который можно перемотать или поставить на паузу и просто лечь спать. Бачинский: - Я люблю ходить по городу.Стиллавин: - Поэтому у него всегда стоптанные туфельки. Знаете, как в сказке?Бачинский: - Большинство своего свободного времени трачу на прогулки, потому что очень люблю ходить пешком. Для меня вечер наступает днем, я иду совершенно один, наблюдаю, как люди суетятся - это так забавно. Мне нравится слушать звуки города, слушать, что происходит вокруг. Все должно быть вместе: картинка, изображение.Стиллавин: - А я люблю наблюдать за тем же самым, но из окна машины под музыкальный аккомпанемент- Вас узнают на улице?Бачинский: - Не все. Но если нас узнают, то, конечно, радуются. Слава Богу, что у нас аудитория такая благодарная. Практически не бывает негативных встреч. Лишь бы не было войны - Как-то в передаче вы сказали, что боитесь агрессии со стороны США:Стиллавин: - Это, конечно, шутка. Но если серьезно, конечно, не хочется войны. Люди не отдают отчета, что мы живем в совершенно спокойной и тихой стране. Посмотрите на то, что делается в Африке, Азии. Многим не повезло - они родились неграми, малайцами, а в России человек может добиться чего-то, если у него способности, может выкарабкаться из нищеты. Есть страны, и их большинство, где выкарабкиваться некуда. - Вам нравится Путин?- Очень. Говорю это искренне, хотя многие им недовольны. Это трезвый человек, который имеет определенную линию в своем поведении. Власть достается в результате долгой и кропотливой работы, а не попадает в руки человеку случайно. И раз власть сейчас оказалась у команды Путина, то, значит, он умнее и правильней. Лично мне Путин приятен как человек.- Вы в приметы верите?Бачинский: - Я не верю. Примета - это дело такое: если хочешь, чтобы они сбывались, верь им, а не хочешь - не верь. Это наша внутренняя позиция по отношению к миру. У меня жила дома черная кошка три года и со мной ничего плохого не случилось! Она мне каждый день по 50 раз дорогу переходила:Стиллавин: - А как только ушла, сразу пошла какая-то лажа:- Думали уже о пенсии?Бачинский: - Я хотел бы быть здоровым.Стиллавин: - А я хотел бы получать пенсию параллельно с зарплатой. Потому что, я считаю, что для такой работы, какой занимаемся мы, не существует времени выхода на пенсию.Бачинский: - На пенсию мы уйдем гораздо раньше. По инвалидности. Стиллавин: - Наша работа связана не с физической, а с умственной энергией. И когда я вижу стариков, которые энергетически уже на нуле, мне обидно. А ведь есть такие деды старые, которые тусуются вместе, им лет по 60-70, и они говорят про девок и про те же члены. Я серьезно слышал! Как-то выносил мусор, смотрю: стоит тусовка, человек пять, и они рассказывают про то, как они в молодости зажигали. И я понимаю, что для нашей профессии не существует возрастных границ. Уйдем с радио только в том случае, если вдруг онемеем.Альбина ИБАТУЛЛИНА. в Уфе> № 7 от 16.02.05 г.