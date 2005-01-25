Футбол за 000000. Столько хотят получить за трансляцию одного чемпионата страны наши клубы

"Будет ли транслироваться по телевидению футбольный чемпионат России и в каком виде?" - это всегда волнует болельщиков в первую очередь. А сейчас особенно. Ведь предыдущий договор Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) и телевизионщиков закончился. А новый пока не подписан... Вчера руководители наших лучших клубов собрались, чтобы представить свое видение проблемы. Закончилось их совещание поздно вечером, когда этот номер "МК" уже был подписан в печать. Но скорее всего они предпочтут следующую схему.