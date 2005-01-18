В Башкирии с 21 января поднимаются цены на газ

Новые цены на природный газ, реализуемый населению республики, вводятся с 21 января. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Башкирии Рафаэль Байдавлетов.Как сообщили в Уфе> в компании , отныне плата с 1 человека, проживающего в домах с горячим водоснабжением, установлена в размере 22 рублей 93 копеек в месяц; плата с 1 человека, проживающего в домах без горячего водоснабжения, - 28 рублей 66 копеек в месяц; плата с 1 человека, проживающего в домах с газовыми колонками, равняется 48 рублям 72 копейкам в месяц; на отопление жилых помещений плата за 1 кв.