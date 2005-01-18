mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии с 21 января поднимаются цены на газ

19 января 2005, 01:31
Новые цены на природный газ, реализуемый населению республики, вводятся с 21 января. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Башкирии Рафаэль Байдавлетов.Как сообщили в Уфе> в компании , отныне плата с 1 человека, проживающего в домах с горячим водоснабжением, установлена в размере 22 рублей 93 копеек в месяц; плата с 1 человека, проживающего в домах без горячего водоснабжения, - 28 рублей 66 копеек в месяц; плата с 1 человека, проживающего в домах с газовыми колонками, равняется 48 рублям 72 копейкам в месяц; на отопление жилых помещений плата за 1 кв.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04