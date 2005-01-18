Татьяна Вторая: Елена Ельцина чуть не задушила сестру в корыте

Ровно 45 лет назад на Урале в самом обыкновенном трехэтажном свердловском роддоме появилась на свет девочка, о которой спустя несколько десятков лет заговорила вся страна. - Поздравляем, у вас дочка, - обрадовали тогда новоявленную мамашу акушерки.- Что же я скажу мужу... - произнесла 27-летняя Наина Ельцина и расплакалась. В ее семье все было готово к рождению мальчика - голубая ленточка для конверта, синее одеяло, игрушечный грузовик... "Боря ни за что не признает этого ребенка", - жаловалась подругам Наина перед выходом из больницы.