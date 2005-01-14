Это я, Педичка! Депутат Эдвард Мурзин решил узаконить гомосексуальные браки на собственном примере

Недаром говорят, на Святки каких только чудес не случается. На днях, практически в крещенский сочельник, в Москве в Бутырском загсе появится необычная пара новобрачных. Жених плюс... еще один жених. Зарегистрировать законный брак решили два Эдички. Один - депутат Госсобрания Башкирии Эдвард Мурзин, другой - главный редактор одного гей-сайта Эдуард Мишин.Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский уже назвал Эдварда Мурзина за подобное "адвокатом дьявола", пропагандирующим "духовные пороки". Но анафеме еще не предал."МК" срочно связался с "новобрачным", пострадавшим за любовь.