Прокуратура Башкирии опротестовала 652 республиканских закона

Она улыбчива и импозантна, легко завладевает вашим вниманием и обладает просто искрящимся чисто женским обаянием. Вы удивитесь, но Людмила Семеновна возглавляет управление по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры РБ. И именно через руки старшего советника юстиции Ахметшиной за последние четыре года прошли все республиканские законы, которые подверглись корректировке в соответствии с федеральными правовыми актами.- В 2000 году эта работа началась во всех регионах страны, - рассказывает Людмила Семеновна. - Хотя, замечу, прокуратура таким правом обладала и ранее. Существует три вида правовых актов - федеральные, которые принимаются по предметам ведения РФ, законы и другие правовые акты совместного ведения России и ее субъектов, а также принимаемые регионами законы и правовые акты, которые не входят в первую и вторую группу. Мы даем оценку всех принятых в республике законов и нормативных актов, и если принятый документ не соответствует федеральному законодательству, выносим протест либо обращаемся с заявлением в суд о признании его недействующим. ЕСТЬ МНОГО ЗАКОНОВ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ- И много протестов вы вынесли?- К 2004 году уже 652, но, оценивая эту цифру, нужно учитывать, что в республике создана значительная законодательная база. - Разве это плохо? У нас, например, КоАП появился раньше, чем в России:- Это не плохо. Напротив, когда мы засели за эту работу, поняли, насколько продуктивно работали все эти годы башкирские парламентарии и сколько в республике было принято полезных и нужных правовых документов. В Башкирии есть закон, в России - по этому поводу пробел. В начале 90-х годов депутаты Госсобрания РБ законодательно закрепили те общественные отношения, которые не были своевременно отрегулированы на федеральном уровне. Очень многие акты думцы приняли гораздо позже башкирских коллег. Целью нашей работы было согласование этих документов с российским законодательством. - Были ли случаи, когда парламентарии с мнением прокуратуры не соглашались?- После совместного обсуждения в комитетах Госсобрания мы находили общую точку зрения. Другое дело, что после внесения протеста проходило немало времени, прежде чем поправки в законы вносились. Но это связано с объективными обстоятельствами - сессии Курултая проходят не так часто, чтобы депутаты успели обсудить наш протест и провести работу по изменению правовых документов. Мы стараемся знакомиться с законопроектами, чтобы до принятия правовых актов иметь возможность предупредить ошибки законодателя. В данный момент идет работа над 60 документами органов власти РБ, которые мы оспорили.- А случалось ли, что с ваше мнение не совпадало с мнением российской Фемиды?- Единственный раз. В прокуратуре РБ посчитали, что республиканский <Закон о="" гидротехнических="" сооружениях=""> противоречат федеральному законодательству. С нами не согласился как Верховный суд Башкирии, так и Верховный суд России, не найдя противоречий между региональным и российским законом и оставив нашу кассационную жалобу без удовлетворения. Но потом действие республиканского закона было приостановлено, а впоследствии - он признан утратившим силу в связи с принятием соответствующего российского закона. - Вы, наверное, слышали, как депутат Курултая Эдвард Мурзин выступил с инициативой внести изменения в Семейный кодекс и разрешить сочетаться браком людям с нестандартной ориентацией?- Не знаю, на что Мурзин рассчитывал. Но могу сказать сразу, что если такой законопроект будет принят к обсуждению - прокуратура направит в Госсобрание заключение о несоответствии его федеральному законодательству. Ведь в Семейном кодексе РФ, регулирующем семейные отношения, такая возможность не предусмотрена, соответственно не может быть такой нормы и в башкирском законе. Мне кажется, что слуга народа, прежде чем выступать с такими заявлениями должен был провести правовую экспертизу этого нововведения. И самое главное, чего я не понимаю не как прокурор, а как человек - неужели нет других законов и правовых актов, которые требуют внимания депутата Госсобрания?ПРАВО СЛАБОГО ПОЛА- А какой закон, как вам показалось как человеку, не стоило бы опротестовывать?- Наверное, это закон, который назывался . По моему мнению, очень хороший закон и стоило его оставить в виде, предложенном законодателями. Если вы помните, башкирские парламентарии ввели ограничения на продажу сигарет рядом со школами, спортивными сооружениями, культурными учреждениями. Мы вынесли протест, и инициатор принятия закона депутат, врач по профессии Венер Сахаутдинов убеждал меня в своей правоте: мол, вы же женщина, мать, неужели вы не понимаете, что поступаете неверно? Я ему отвечала, что как женщина все прекрасно понимаю, более того, я сама не курю и всячески приветствую подобные нововведения, но как прокурор согласиться не могу - потому что любые прав граждан согласно российской Конституции могут вводиться только федеральным законом. Позже в этот правовой документ внесли изменения и слово из его названия исчезло. - Женщин-прокуроров, наверное, не слишком много:- У нас женщин-прокуроров достаточно, зря вы так, - смеется Людмила Семеновна. - А кто талантливее в вашей профессии, мужчины или женщины?- Трудно сказать, - задумывается Ахметшина. - Я вот свою работу очень люблю. Работа с документами очень кропотливая, и нужно иметь божий дар, чтобы она нравилась. Назубок знать законодательство, уметь быстро включаться в новые законодательные нормы, в случае необходимости быть готовым изучать любые правовые акты, оценивать законы и становиться, если требует дело, специалистом по узкому праву - банкротствам или ценным бумагам. В свое время, когда начали появляться различные частные структуры, прокуроров из нашего отдела с большим удовольствием приглашали в банки и другие серьезные организации, потому что наши прокуроры- обладают уникальным уровнем и широтой знаний права во многих областях. Некоторые из нашего ведомства ушли, но потом, как ни странно, возвращались на работу в прокуратуру. Всем моим подчиненным, я уверена, работа с документами очень нравится. Вот у нас есть сотрудница - 35-летняя Евгения Суворова, я считаю, у нее талант от Бога. В моей практике это единственный человек, который сразу со студенческой скамьи так вдумчиво и кропотливо начал трудиться с правовыми актами, именно со стороны общего надзора. У этой девушки - не голова, а компьютер, она с ходу может назвать вам любой документ и изменения в нем. Таким специалистом нужно родиться, подобным вещам не научишь. Из 15 человек, которые работают под моим началом, можно отметить Татьяну Кайнову, Рустема Юсупова, Дамира Мухаметшина, Юлию Лебедеву, Ларису Кучину: Хм, - удивляется своему подсчету Людмила Семеновна. - Талантливых женщин получилось даже больше: КУДА ПОЙТИ ВОРУ? К ПРОКУРОРУ - В Башкирии имеются правовые акты, которых в России нет? - В республике, единственном субъекте РФ, с 1997 года действует закон . Согласно нему каждому вернувшемуся из мест лишения свободы должно быть обеспечено трудоустройство, материальная помощь и бытовое устройство. Это обязанность местной администрации. Но в ряде случаев только после вмешательства прокуроров решаются такие вопросы. В Краснокамском районе Башкирии на запрос о месте жительства человека, освобожденного из зоны, администрация района ответила, что мол, жилье у него есть в Шариповском лесничестве, где тот трудился до заключения под стражу. Но жилье было ведомственным, и на момент выхода на волю этого человека было заселено другими людьми. После прокурорского предостережения мужчине было предоставлено место в доме инвалидов и престарелых. - Всем бы так:- Закон существует, и мы должны надзирать за его соблюдением. Считаю, что башкирские парламентарии молодцы, потому что такая забота о людях, по сути изгоях, действительно много значит в профилактике правонарушений. Мы неоднократно проводили проверки и привлекали к дисциплинарной или административной ответственности должностных лиц, которые не соблюдали этот закон. И если ранее более 30 процентам освобожденным из тюрем помощь не оказывалась, то в 2004 году эта цифра составила лишь 3,9 процента. - Нам в редакцию часто звонят бывшие осужденные и говорят, что им некуда идти, а на адвокатов денег нет.- К прокурору им надо идти. Прокуроры на местах обязаны реагировать, если местные власти не обеспечивают гарантии этой категории граждан, предусмотренные законом республики. - А простым гражданам что делать?- Мы проводим очень много надзорных проверок, которые призваны защищать права обычных людей. Например, провели большую работу по соблюдению трудового законодательства - по коллективным и индивидуальным договорам, по выдаче заработной платы. В результате возбуждено 59 уголовных дел в отношении работодателей, не считающих нужным вовремя выплачивать зарплату своим работникам.- Вряд ли вы задели частников, которые нанимают без всяких договоров продавцов в киоски:- Почему? Мы проверяли не только государственные предприятия, но и коммерческие фирмы. Привлекаем к ответственности всех.- Но как доказать, если по ведомости человек получал жалкие 100 рублей, а остальное ему выдавали в конвертах?- Если заявитель утверждает, что ему не выплатили зарплату за несколько месяцев, и деньги он получал помимо ведомости, это повод для возбуждения уголовного дела. В его рамках легко доказать и выдачу жалованья в конвертах - ведь опрашиваются свидетели, и если в фирме есть , можно проверить, куда она уходит. А если люди по ведомости получают минимальные деньги - значит, работодатель уклоняется от уплаты налогов и взносов в Пенсионный фонд. Это может послужить серьезным поводом для новых уголовных дел. А тем людям, которые трудоустраиваются, я бы хотела посоветовать внимательнее относиться к таким вещам, как трудовой договор, чтобы условия оплаты труда в нем были прописаны. И требовать того, что положено каждому работнику по закону - отпускных, оплату больничных. То же относится и к коллективным договорам - в них должны быть определены все обязанности работодателя по трудовому законодательству - пусть начальник чувствует ответственность перед своими служащими.- Как вы думаете, есть эффект от вашей работы?- Уверена, что при прокурорском вмешательстве различные контролирующие ведомства начинают серьезнее относиться к жалобщикам. Например, человек недоволен, что дома у него холодно, болеют дети, сырость и температура ниже нормы. Контролировать качество коммунальных услуг обязана республиканская жилищная инспекция, она и должна принимать меры для решения проблем жильцов. Однако, допустим, что чиновники ограничиваются отписками. Но если этим вопросом заинтересуется прокуратура - отпиской уже не отделаешься. МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ- Как я пришла в прокуратуру? - вспоминает Людмила Семеновна. - Сама, на удивление, долго думала об этом. Я родом из Ишимбая, и в нашей школе работала учительница русского языка и литературы, которую мы, дети, просто обожали - Юлия Алексеевна Валеева. А мужем у нее был прокурор Ишимбая - Тимерьян Шакирович, впоследствии прокурор Кировского района Уфы. Нам они казались очень красивой парой, тем более, что супруг преподавательницы был фронтовиком и часто приходил в школу рассказывать о войне. Но на юридический факультет я поступила уже сформировавшимся человеком - первую сессию сдавала с недельным ребенком на руках - у меня родился сын Тимур. А дочке Рушание было уже четыре года. Я успела к этому времени окончить нефтяной техникум и поработать по специальности. Наша семья была не слишком состоятельной, родители простые люди: мама - лаборантка, папа - оператор. Но нам, трем сестрам, они дали хорошее воспитание, я им за это благодарна. Однако о том, чтобы пойти после школы поступать в вуз, речи не было - родители не потянули бы нас, студенток. Но то, что я прошла производственную школу, считаю, неплохо, потому что мой выбор получить юридическое образование был осознанным. И конкурс был немаленький - четыре с половиной человека на место, но мне почему-то удалось поступить легко. Кстати, мои дети, как я их ни уговаривала после школы идти учиться в юридический вуз, наотрез отказались. И закончили оба институт сервиса - сын отделение менеджмента, дочь - экономическое. Зато сейчас Рушание 35 лет и она работает: в юридической фирме. А 31-летний Тимур - юрисконсультом. Потому что потом, когда дети повзрослели, им стало ясно, какую профессию они хотят иметь на самом деле. Я только руками развела - это же надо получать второе высшее, да еще поступать на платное отделение! Сейчас такие времена. Мне казалось, что мы, когда молодыми были, трудности испытывали. Какие это трудности по сравнению с теми, что сейчас переживает молодежь!- Дети к маме за помощью обращаются?- Дочка часто звонит, за бесплатной консультацией: ? - А муж?- Муж Равиль раньше был преподавателем в авиационном университете, но когда в стране началась экономическая неразбериха, из вуза ушел. А ведь он талантливый изобретатель. Сейчас работает в научно-производственной фирме и очень счастлив. У него свободный график - и если у меня каждую субботу стабильно рабочий день, начинающийся в 8.30, то он может поспать.- Давно вы вместе?- Уже больше 30 лет. Он рассказывает, что заметил меня, еще задолго до того, как мы познакомились. Говорит, вижу, идет девушка, тоненькая такая в белом берете. И так, рассказывает, ты мне понравилась, что следом пошел. Дошел до автовокзала, я села на автобус и уехала. У нас практика была в соседнем районе, а Равиль расстроился, что я не из этого города. А потом мы встретились на танцах, и, на удивление, я вспомнила этого парня, который провожал меня до автовокзала. И так мы с ним и живем до сих пор.- Не ругается, что жены дома не бывает?- Относится спокойно. Особенно большая нагрузка появилась после того, как началась активная работа по приведению республиканского законодательства в единое правовое поле. Я тогда возглавляла отдел по надзору за правовыми актами, и подчиненных у меня было немного, а задачи - огромные. Но зато оттого, что меня постоянно не было дома, Равиль Миргасимович научился хорошо готовить - покушать-то он любит, и пришлось все делать самому. Сначала не получалось, а потом он у меня стал отличным поваром. Дети у нас взрослые, имеют свои семьи, внуки уже в школе учатся, так что дома нас сейчас ждет только попугай. Но и он радуется нашему возвращению. - Как вы думаете, легко жить с прокурором?- Вряд ли работа налагает столь серьезный отпечаток, что это может сказываться на семье. Единственное, что работник прокуратуры из-за специфики своей профессии должен быть очень дисциплинированным - у каждого документа есть определенные сроки, и хоть разбейся, но - сдай его вовремя. Это качество, пожалуй, может близких нервировать, потому что они не всегда понимают, как можно из-за этого пропадать на работе вечерами и в выходные дни. ПРОКУРОРЫ ГОТОВЫ ДАЖЕ ВАГОНЫ РАЗГРУЖАТЬ- Наше ведомство проводит серьезную работу во многих направлениях, - объясняет Людмила Семеновна. - Вот, например, мы проверили соблюдение законодательства о государственной службе и предотвращении коррупции в госорганах. И выяснилось, что во многих ведомствах не соблюдается закон о госслужбе, начальники не знают, что при приеме на государственную службу человек должен сдать имеющиеся у него акции в доверительное управление, а госслужащие - проходить регулярную аттестацию. Пример? Когда инспекцию Министерства по налогам и сборам РБ по РФ возглавил Александр Веремеенко, он принимал на службу людей, которые не только не подозревали, что должны освободиться от ценных бумаг и учредительства в коммерческих структурах, но и не имели предусмотренного законом стажа и опыта работы, либо соответствующего образования! После вмешательства прокуратуры и смены руководства в этом ведомстве наведен порядок.- В прокуратуре примут любого жалобщика?- Мы действуем в рамках полномочий, предусмотренных федеральным законом . Если видим, что человек обратился к нам как в последнюю инстанцию, не имеет возможности оплатить услуги адвоката для оказания ему юридической помощи, конечно, помогаем ему. Принимает граждан в республиканской прокуратуре старший помощник прокурора РБ Тамара Багаутдинова. Тамара Федоровна с пониманием относится к нуждам пришедших к нам людей, даже подготовила бланки типовых исковых заявлений о взыскании заработной платы и алиментов, незаконном увольнении, восстановлении на работе, трудовых спорах, чтобы оказать хоть какую-то помощь этим несчастным. - И это тоже забота прокурорских работников?- Вы даже не представляете, какую нагрузку несут сотрудники надзорного ведомства. В прошедшем году мы поручили горрайпрокурорам проверить соблюдение закона . Реализация этого закона одно из условий успешной профилактики правонарушений. Кстати, это тоже наш местный законодательный акт, принятый в 1997 году, и похожего больше нигде на территории РФ нет. Так вот, прокуроры должны надзирать за законностью создания добровольных народных дружин и подобных им общественных формирований, и за тем как органы власти помогают им. - Неужели и это обязанность надзорного ведомства?- Я всегда шучу, что прокуроры у нас даже вагоны разгружают. Когда я только пришла в прокуратуру, меня, как самую молодую, бросили на <разгрузку вагонов="">:- ?!- Тогда из-за снежных заносов зимой 1983 года на подъездных путях предприятий скопилась масса неразгруженных вагонов. А поезда с грузом отправлять надо? Вот , как мы это называли, и бросили прокуратуру. Целый день я занималась тем, что звонила прокурорам городов и районов, начальникам станций, руководителям предприятий и требовала разрешить патовую ситуацию. По отдельным фактам бесхозяйственного вагонного парка были возбуждены уголовные дела. Прокуратура требовала от руководителей выполнения работ качественно и в срок, привлекала нерадивых к дисциплинарной и материальной ответственности, на виновных накладывали штрафы. Я справились со столь ответственным заданием, и число простаивающих вагонов снизилось с 450 до 14. - Наверное, нелегко быть вершителем чужих судеб?- Некоторые думают про прокурорских работников, мол, велика забота, блюсти за соблюдением законности, покрикивать на тех, кто ее нарушает. А на самом деле, какая это ответственность: отвечать за все и всех, ведь при любом нарушении закона всегда первый виноватый - прокурор. Светлана РОМАНОВА. в Уфе> № 2 от 12.01.05 г.