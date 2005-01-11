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Posted 11 января 2005, 20:56

Published 11 января 2005, 20:56

Modified 10 ноября 2022, 19:18

Updated 10 ноября 2022, 19:18

Парламент Башкирии намерен рассмотреть в ближайшее время 73 законопроекта

11 января 2005, 20:56
К первому пленарному заседанию в новом году, которым откроется весенняя сессия, готовятся депутаты Госсобрания республики. Оно состоится 27 января.Как сообщили в Уфе> в секретариате Курултая РБ, в первой половине 2005 года парламентариев ожидает огромный объем законотворческой работы. К рассмотрению готовится масса проектов законов, 34 из которых внесены правительством Башкирии, один - Конституционным cудом РБ, один - группой депутатов Госсобрания республики, два - федерацией профсоюзов, а остальные 35 - комитетами Курултая.
Например, комитет по законодательству, государственному строительству и судебно-правовым вопросам предложил обратиться к коллегам в Госдуме с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральный закон . Конституционный cуд РБ внес на рассмотрение депутатов вопрос о корректировке положений республиканского закона, регламентирующего деятельность конституционной Фемиды. Правительство же Башкирии подготовило целый пакет документов, среди которых законопроекты , , , . Группа народных избранников посчитала необходимым изменить закон , а Федерация профсоюзов РБ - , а также это общественное объединение трудящихся предложило рассмотреть законопроект . Среди других важных документов, как считают в секретариате, проекты: № 2 от 12.01.05 г.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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