Парламент Башкирии намерен рассмотреть в ближайшее время 73 законопроекта

Например, комитет по законодательству, государственному строительству и судебно-правовым вопросам предложил обратиться к коллегам в Госдуме с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральный закон . Конституционный cуд РБ внес на рассмотрение депутатов вопрос о корректировке положений республиканского закона, регламентирующего деятельность конституционной Фемиды. Правительство же Башкирии подготовило целый пакет документов, среди которых законопроекты , , , . Группа народных избранников посчитала необходимым изменить закон , а Федерация профсоюзов РБ - , а также это общественное объединение трудящихся предложило рассмотреть законопроект . Среди других важных документов, как считают в секретариате, проекты: № 2 от 12.01.05 г.