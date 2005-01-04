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За рок 2004: Уфимские музыканты понесли большие потери

4 января 2005, 22:09
Несмотря, на то, что не всякий москвич или питерец знает, в каком месте на карте страны находится Башкирия, именно наша провинциальная, по мнению столичных штучек, республика уже несколько лет питает мегаполисы-импотенты. Питает живой рок-плотью, которую заносчивые жители центра не в состоянии вырастить на местном творческом материале. Однако минувший год оказался для уфимского рока не слишком значимым, несмотря на обилие различных фестивалей и праздников, произошедших за этот срок.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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