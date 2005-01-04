Петушиная история: В год Петуха СССР выиграл войну и освоил космос

Существует мнение, что история развивается по спирали. Только каким образом она закручивается, никто пока не понял. И каков период одного такого "спирального колечка"? А что если предположить, что на события влияет символ года, его характер, повадки, темперамент? В 2005 году главенствует Петух. "МК" составил календарь событий, которые происходили в "петушиные" годы.Говорят, что Петух вспыльчив, задирист и беспощаден... В 1837 году состоялась одна из самых печальных дуэлей в истории России: Дантес застрелил будущего "поэта поколений" Александра Пушкина.