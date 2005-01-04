Башкирия: Преступления и наказания - 2004

Особенностью 2004 года были громкие приговоры - как оправдательные, так и доказывающие вину подозреваемых в совершении тяжких преступлений. В первые дни наступившего года подводят итоги года прошедшего. У милиционеров, прокуроров и спасателей это время больших отчетов. Печальные итоги-2004 может подвести и наша газета, которая первой доносила до читателей информацию о наиболее страшных происшествиях. О самых "значимых" катастрофах, авариях, преступлениях и форс-мажорных обстоятельствах наш сегодняшний рассказ.