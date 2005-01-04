Башкирия: Преступления и наказания - 2004

САМОЕ ЗВЕРСКОЕ ЗЛОДЕЯНИЕБезусловно, самое страшное убийство случилось 4 ноября в Калининском районе Уфы на улице Мушникова. Преступник не только перерезал горло маленькому ребенку, но и лишил жизни его 29-летнюю мать, которая находилась на девятом(!) месяце беременности. Пришедший домой отец и муж обнаружил на кухне по сути три трупа, потому что сердце малыша в утробе тоже перестало биться, как только его мать умерла от многочисленных ножевых ранений. Зверство, совершенное злоумышленником, наводило на мысль о маньяке. К чести оперативников ужасное преступление было раскрыто спустя шесть дней, и изверг был арестован. Убийцей оказался: друг семьи, пожелавший в отсутствие хозяина отнять у беременной только что полученные декретные - 34 тысячи рублей. Нелюдь был подвержен лудомании (зависимость от игры) и деньги ему нужны были, чтобы отыграться. Сначала душегуб зарезал двухлетнего мальчика, а потом и его мать.САМОЕ БЕССМЫСЛЕННОЕ УБИЙСТВОЗадумавший убийство почтальона Клавдии Лаврентьевой все продумал и, наверное, неоднократно отслеживая путь почтовой работницы, разносившей пенсии в девятиэтажке на улице Генерала Горбатова в Уфе. Женщина несла старикам около 90 тысяч рублей и была застигнута грабителем прямо в лифте, из которого выходила. Но злоумышленник не догадывался, что разносчикам пособий выдаются жилеты или пояса, куда они складывают наличность. Поэтому, когда женщина поднялась на нужный этаж, он выстрелил в нее и, вырвав обычную сумку с личными вещами несчастной, ушел через крышу, вышел из другого подъезда и был таков. Вся наличность осталась на теле убитой. А добычей тщательно продумавшего операцию преступника стало лишь пенсионное удостоверение почтового курьера. На месте преступления остались гильзы, злодей пользовался самодельным пистолетом. Оружия не нашли, преступление до сих пор не раскрыто. САМЫЙ НЕЗАДАЧЛИВЫЙ КИЛЛЕРНападение на генерального директора ОАО <Башкирское электронное="" телефонное="" объединение=""> (БЭТО) 54-летнего Владимира Гаврилова в январе взбудоражило всю Уфу - обыватели были уверены, что речь идет о заказном убийстве столь значимой персоны. Однако сыщикам было от чего удивиться - в Гаврилова стреляли из , такое оружие использовалось в 20-е годы прошлого века - во времена гражданской войны. Генеральный директор <БЭТО> был ранен в грудь в подъезде собственного дома на Социалистической улице, а спустя 28 часов, не приходя в сознание, скончался в шестой городской больнице. Прибывшим на место сотрудникам милиции Гаврилов успел сообщить, что стреляли в него в подземном гараже, куда он парковал свою машину. Владимиру Львовичу пришлось выбежать от нападавшего в подъезд, но это его не спасло. В результате обыска в доме пистолет системы был найден под лестницей, ведущей в подземный гараж, в гараже была обнаружена коробка с патронами калибра 7,62 мм. Там же, в подсобном помещении был задержан подозреваемый в нападении, оказавший директором коммерческой фирмы. Причем убийца был вымазан цементом и находился в состоянии наркотического опьянения. Как выяснило следствие, 37-летний нападавший принял Гаврилова за одного из своих кредиторов, от которых прятался в подземном гараже этого дома. Напуганный <счетчиком> предприниматель, решив защищать свою жизнь до конца, вооружился допотопным и, лишившись от страха разума, выстрелил в первую фигуру, обозначившуюся на лестнице гаража. САМЫЙ ТАИНСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИКБеспрецедентный приговор в марте вынес Верховный суд республики, приговорив к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима организатора несостоявшегося убийства. Причем, заказчик этого преступления наказания избежал, поскольку следствие его не установило, и на судебных слушаниях инициатор преступления именовался <третьим лицом="">. 33-летнего директора Иглинской инкубаторской птицеводческой станции Дмитрия Пронина арестовали прямо в зале суда. В приговоре было указано, что осужденный будет мотать срок за покушение на подстрекательство к убийству по найму пенсионера МВД Фаниля Галеева. Сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью при МВД РБ удалось предотвратить заказное убийство своего бывшего коллеги в августе 2003 года. Наемный убийца не справился с поставленной задачей и, вероятно, мучаясь угрызениями совести, явился с повинной в милицию. На суде Пронин признал, что нанял киллера в интересах другого человека, но имени его не назвал. Верховный суд РБ счел вину Дмитрия Пронина полностью доказанной. Верховный суд России оставил приговор без изменения. А заключенный Пронин после этого написал в прокуратуру РБ явку с повинной, где называл имя таинственного заказчика. Однако спустя две недели от этого заявления отказался. САМЫЕ ЗВЕЗДНЫЕ ЖЕРТВЫНеприятные воспоминания о первых гастролях в столице Башкирии остались у известного комического артиста Юрия Гальцева. Во время выступления на сцене Городского дворца культуры 29 мая актера обокрали. Злоумышленники, подобрав ключ или воспользовавшись отмычкой, проникли в гримерку ГДК, где переодевался Гальцев, и утащили у него портфель, в котором находились 360 тысяч рублей - гонорар за концерт, а также мобильный телефон и дорогие наручные часы. При этом остальные вещи, оставленные в гримуборной, преступники не тронули. Воры так и не были найдены. Зато у Роксаны Бабаян воспоминания о республике должны быть самыми приятными. Великолепный подарок в июне известной певице сделали башкирские таможенники. Они не только нашли автомобиль артистки, но и вернули его законной владелице. Машину у Роксаны Бабаян угнали в Первопрестольной в еще сентябре 2002 года. <Ауди> была доставлен в республику по поддельным документам якобы из Нидерландов. Однако выяснялось, что три цифры идентификационного номера автомобиля перебиты. САМАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ СЕМЬЯВ октябре Верховный суд Башкирии вынес приговор парочке любовников, которые в январе убили и спрятали на балконе тела своих квартирных хозяев на улице Ахметова в Уфе. Квартиросъемщики не понравились главе криминальной семьи, потому что были наркоманами и часто стреляли деньги новоявленной ячейки общества. И однажды парень в отсутствие напарницы набросился на спящую хозяйку и задушил ее. А супруга убитой убийца оглушил обухом топора, связал его руки колготками, и притащив еще живую жертву в ванную, утопил. Когда явилась возлюбленная преступника, она помогла ему упаковать тела в одеяла и матрацы и затолкать несчастных на лоджию. Местные Бонни и Клайд умудрились сдать квартиру, ставшую склепом, иногородним студентам, взяв с них за проживание за три месяца вперед. Супруга-душегуба суд приговорил к 21 году лишения свободы, его же гражданская жена, успевшая за это время обзавестись новорожденным младенцем, отделалась легким испугом, получив условный срок. САМЫЙ МЯГКИЙ ПРИГОВОРВ Нефтекамске поймали 30-летнего уфимца Фарида Исмагилова, вовсю торговавшего наркотиками. Оперативники повязали гостя города в его автомобиле <Тойота>, в ходе <контрольной покупки=""> у последнего было обнаружено более полукилограмма героина. В иномарке также находились меченые деньги - 200 тысяч рублей, - переданные торговцу за внушительную партию наркотика и электронные весы. В перспективности дела оперативники не сомневались: владелец машины задержан с поличным, да и смывы, взятые с его рук, дали положительную реакцию на героин. Продавца <белой смерти=""> обвинили по четвертой части228-й статьи УК РФ, и ему грозил внушительный тюремный срок до 15 лет с конфискацией имущества. Фемида же переквалифицировала преступление с <тяжелой> четвертой части 228-й статьи на - первую, которая подразумевает, что наркотик человек хранил без цели сбыта. И вынесла в апреле небывало мягкий вердикт, приговорив обвиняемого к трем годам лишения свободы: с отсрочкой приговора на три года. Фарит Исмагилов - профессиональный юрист-защитник, член Башкирской республиканской коллегии адвокатов. Защищал подсудимого его родной брат, тоже адвокат, Филюз Исмагилов. Кстати, сейчас Филюз Исмагилов является адвокатом Владимира Симарчука. САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ АРЕСТАрест в октябре известного правозащитника Владимира Симарчука стал главным скандалом года. Руководителя комитета социальной защиты военнослужащих арестовали в собственном кабинете. Дезертировавший из армии солдатик, обратившись за помощью к военному общественному защитнику, подвергся прямо на его рабочем месте сексуальным домогательствам. Владимир Федорович, запугав дезертира грядущими уголовными карами, вынудил 18-летнего бойца явиться к нему под вечер, подпоил воина, раздел несчастного и заставил заниматься с ним оральным сексом. Когда пьяный правозащитник прикорнул, солдат сбежал из кабинета своего <адвоката> почти голым и вынужден был рассказать о случившемся родственникам. А те недолго думая написали заявление в прокуратуру. После ареста Симарчука в СМИ поднялась волна в защиту арестованного, утверждавшая, что Владимира Федоровича подставили. Однако на минувшей неделе и.о. прокурора РБ Михаил Зелепукин заявил, что доказательств вины правозащитника следствием собрано достаточно, чтобы передать дело в суд. САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙАрест известного столичного адвоката Блинова стал сенсацией в мае. Защитник столь значимых персон, таких как Гусинский и Березовский, сам оказался на нарах, обвиняемый в банальном мошенничестве. Пострадали от действий московской знаменитости уфимские бизнесмены - следствие установило, что Анатолий Блинов, возглавляющий фирму <Бюро правовой="" поддержки=""> попытался увести у коммерсантов 30 миллионов рублей, подделав печати и документы. И уже через две недели оперативники с помощью московских коллег задержали юриста-авантюриста. Анатолий Блинов был этапирован в столицу республики и - беспрецедентный случай - 14 мая Октябрьский суд Уфы вынес постановление о заключении адвоката под стражу. Столь влиятельная персона, брошенная за решетку, послужила причиной нового криминального скандала. Защитники правоведа вышли на племянника судьи Кировского района Уфы и предложили за освобождение московской знаменитости - 200 тысяч долларов США. Предприимчивый парень был задержан оперативниками в момент получения взятки. Взяточника, прикрывавшегося именем федерального судьи, осудили на пять лет условно. А дело Анатолия Блинова готовят к судебным слушаниям. САМОЕ ГРОМКОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ14 ноября был застрелен из пистолета Макарова у собственного дома на улице Кирова в Уфе известный предприниматель 39-летний Андрей Волков, ранее числившийся в акционерах банка . Оперативники не исключают, что эта смерть напрямую связана с пропажей известного адвоката, 32-летнего Константина Дела, клиентом которого был Волков. Кстати, Константин Борисович вел дела и руководителя фирмы Владимира Засова, застреленного в декабре прошлого года в собственной квартире. Блестящий юрист Константин Дел брал на себя юридическое обслуживание как московских, так и уфимских влиятельных клиентов. В один из деловых приездов в Уфу, на пути из ресторана к своему дому юрист исчез. 30 ноября обеспокоенные родственники юрисконсульта написали заявление о пропаже человека в прокуратуру Советского района Уфы, а 2 декабря здесь возбудили уголовное дело. Родственники и друзья подозревают, что Константина Борисовича похитили и держат где-то взаперти преступники, не предъявляя пока никаких требований. Все, кто переживают за судьбу Дела, уверены, что пока не найден труп адвоката, можно надеяться, что он жив. Предприниматели объявили за информацию о судьбе Дела вознаграждение в один миллион рублей. САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ Несмотря на то, что в прокуратуре республики в начале года воодушевленно обещали раскрыть совершенный в ноябре 2003-го теракт, этого не случилось. В данный момент уголовное дело приостановлено <в связи="" с="" неустановлением="" лиц="" совершивших="" преступление="">. Как помнят все жители столицы, во время взрыва на улице Чернышевского два человека погибло. Злоумышленники заминировали автомобиль, мимо которого по известному маршруту должен был проехать джип, принадлежащий охранникам сына президента Урала Рахимова. У милиции появились надежды, что дело о теракте будет раскрыто, когда в марте 2004-го накрыли с поличным преступную группировку, привозившую из Чечни оружие. Прямо в квартире 48-летнего уфимца Сергея Шувалова хранился целый арсенал боевых средств, не меньший лежал в бензобаке автомобиля, переоборудованного на газовое топливо. Оружие Шувалову доставляли из Назрани два брата-чеченца. В ходе следствия выяснилось, что Шувалов является родственником одного из скандальных кандидатов, баллотировавшегося в 2003-м на пост президента РБ. А именно в штабе этого кандидата осенью разрабатывался план по запугиванию действующей власти, упоминалось в плане и <терро-психологическое> воздействие. Однако суд участие преступной группировки в ноябрьском теракте посчитал недоказанным, а участвующий в процессе прокурор отказался от обвинения Шувалова в организации преступной группы. В итоге Шувалов и К отправились на нары лишь за незаконное хранение оружия на срок два года и шесть месяцев в колонии общего режима. САМЫЙ ЗЛОПАМЯТНЫЙ УБИЙЦА12 июня в Салавате в собственной квартире нашли мертвымначальника отдела строительных и вспомогательных материалов ОАО <Салаватнефтеоргсинтез> 33-летнего Игоря Панченко. Несчастного расстреляли в спину и голову. В прокуратуре были уверены, что убийство топ-менеджера связано с экономическими делами предприятия. Однако уже спустя две недели преступление было раскрыто и выяснилось, что оказался: сосед Панченко. На допросе задержанный признался, что совершил убийство из-за того, что Панченко занял у него еще в 90-е годы 50 тысяч рублей и не вернул. Преступника задержали после того, как он обналичил в банкомате 12 тысяч рублей с кредитной карточки убитого. Пистолет же, из которого стрелял мститель, был найден в котловане очистных сооружений Салавата.САМОЕ СТРАШНОЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕВ мае 2004 года у двери мухтасибата Октябрьского оказалось прикручено самодельное взрывное устройство. К счастью, бомба была обнаружена раньше, чем кто-то взялся за ручку двери, и пострадавших не оказалось. Оперативники быстро вышли на исполнителя этого неудавшегося теракта Ильнура Шакирьянова, который вскоре был осужден на три года поселения. И лишь в ноябре стало известно, что привязавший взрывчатку к двери мечети не помешавшийся псих, а член экстремистской группировки . Более того, Шакирьянов был одним из активистов местного сепаратистов и даже проходил подготовку в одном из центров, где обучались боевики, впоследствии захватившие школу в Беслане. Еще один террорист, арестованный в ноябре, отличился в боевых действиях в Афганистане на стороне <Талибана>, где был захвачен войсками США и помещен на базу . В январе 2004 года был экстрагирован в Россию и принялся за старое. Террористическая группировка как ни в чем ни бывало действовала на территории республики, набирая в свой людей, недавно освободившихся из мест лишения свободы. Активистами экстремистской организации оказались бывшие граждане центрально-азиатских стран, а их целью было отделение Башкирии, Татарии и других мусульманских регионов от России. При этом подпольщики не исключали использование методов вооруженной борьбы. Оперативники ФСБ во многих городах республики провели широкомасштабную операцию, выявив активистов экстремистской группы. 18 активистов взрывоопасной организации было задержано, пять ключевых фигур арестовано. САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОКК 78 годам в совокупности в сентябре приговорил Верховный суд РБ четырех убийц, которые, желая завладеть крупной суммой денег, не только лишили жизни двух уфимских бизнесменов, но и: расчленив, растворили их тела в серной кислоте. Ужасающее преступление было совершено накануне Нового года. Тогда на дне карьера у автодороги Сатка-Бакал, что в Челябинской области, были обнаружены жуткие дымящиеся останки не до конца растворенных в кислоте тел. Не ушли далеко и преступники. Не подозревая, что испарения серной кислоты могут быт ядовиты, злодеи наблюдая за уничтожением трупов, тяжело отравились сами. Так, что их пришлось госпитализировать. Убитые трудились в нефтегазовой фирме, и их можно было отнести к зажиточным людям. О том, что уфимцы располагают векселями на девять миллионов рублей, стало известно четырем отморозкам - один из них был прописан в Казани, второй - в Дагестане, еще двое являлись жителями Челябинской области. Остановив на пустынной трассе автомобиль с бизнесменами, четверка расстреляла несчастных в упор из пистолетов Макарова, не только завладев вожделенными ценными бумагами, но и решив избавиться от тел столь кардинальным способом, описываемых лишь в детективах. Когда четверку задержали, выяснилось, что четыре миллиона рублей те уже успели потратить, ценные бумаги нефтегазовой компании на сумму пять миллионов рублей стали главным доказательством совершения бандитами столь жестокого преступления. Главным в этой преступной группе был офицер запаса. Его суд и посчитал организатором и руководителем вооруженной банды, осудив бывшего военнослужащего на 23 года лишения свободы. Взявшего на себя расстрел предпринимателей осудили на 22 года, еще два соучастника страшного действа получили по 20 и 12 лет.САМАЯ КРОВАВАЯ АВТОАВАРИЯСтрашная автомобильная авария произошла в августе на трассе Уфа-Белорецк-Учалы. В результате катастрофы разбились сотрудники противопожарной службы поселка Толбазы. Автомобиль "УАЗ", в котором ехало семеро сотрудников толбазинской противопожарной службы на соревнования по пожарно-прикладному спорту в Учалы, столкнулся с "КамАЗом" груженным железобетонными конструкциями. Пятеро из вольнонаемных работников пожарной части погибли на месте. Как установило следствие, водитель большегруза не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и встретился с "УАЗом", грузовик занесло на мокром асфальте. Тягач столкнул встречный пожарный "уазик" и вместе с ним, перевернувшись, вылетел в кювет. У оказавшихся за пределами трассы пожарных спастись не было никакой возможности. Многотонная махина, груженная тяжелыми плитами, просто погребла под собой внедорожник.САМОЕ ДЕРЗКОЕ НАПАДЕНИЕПервое уголовное дело по факту разбойного нападения на федерального судью Кармаскалинского района Римму Хисамову рассмотрел Архангельский районный суд в августе. Дело было передано в соседний район, чтобы избежать разговоров о давлении на Фемиду. Суд приговорил четырех виновных в общей сложности к 31 году лишения свободы. Как выяснилось, косвенным виновником преступления стал племянник Хисамовой, проговорившийся ранее судимым дружкам, что тетя копит деньги на машину. Зимним вечером в дверь квартиры, где проживает Римма Хисамова, позвонил незнакомый мужчина и сказал, что привез ее племянника, который <слегка перебрал="">. Когда хозяйка открыла дверь, то сразу получила удар по голове. Трое мужчин в масках, вооруженные ножом, ворвались в дом. Связав женщину скотчем, они потребовали отдать им деньги. Задав вопрос, один из нападавших ударил жертву ножом в ногу. Пока двое допрашивали судью, третий сообщник обыскивал квартиру. Добычей налетчиков стали девять с половиной тысяч рублей и несколько золотых украшений. Раненую женщину обнаружил сосед. Вычислить подозреваемых кармаскалинским оперативникам удалось быстро. Уже через несколько суток четверо преступников были задержаны. Инициатор преступления был осужден к девяти годам лишения свободы, его брат - к восьми, их подельники получили по семь лет в колонии строго режима. САМАЯ МИСТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФАКатастрофа, случившаяся с башкирским гидропланом <Корвет>, обрушившемся в воду Нугушского водохранилища, что в Мелеузовском районе, унесла жизни двух человек - инструктора Стерлитамакского аэроклуба Юрия Тебенькова и курсанта этого же аэроклуба Сергея Вязникова. За день до падения в Нугушское водохранилище гидросамолета <Корвет>, открывшего счет летним легкомоторным авиакатастрофам, с главной горы ущелья над Нугушем исчез: православный крест. Безнаказанное святотатство тут же стало предметом разговоров верующих. Ведь за штурвалом гидроплана находился опытный пилот, а его пассажир, называемый стажером, неоднократно лично поднимался в воздух. Оба летчика были пристегнуты, но их тела подняли со дна с большим трудом - легкий самолет просто разбился о воду, и водолазам пришлось несколько дней собирать его части. Следствие по этой авиакатастрофе приняло версию - ошибка пилота, гидроплан сделал крутое пике, не набрав достаточной высоты; но для верующих людей трагедия, случившаяся минувшим летом, имеет свое объяснение. Кстати, хозяин гидроплана так и не был установлен. САМОЕ БОГОУГОДНОЕ НАКАЗАНИЕДерзкую кражу икон раскрыли в феврале сотрудники правоохранительных органов. Жертвой грабителя стал помощник архиепископа Уфимской патриархии отец Василий (Субботин). Преступник похитил 17 икон, две из которых были изготовлены в 1905 году. Батюшка жил в частном коттедже в поселке Глумилино, и преступника не остановили даже железные решетки, которыми были оборудованы окна жилища. Выгадав время, когда священник был на службе, наглый грабитель перепилил оконные решетки и проник в дом духовного пастыря. Собрав со стен лики святых, разбойник, решив не оставлять следов, поджег деревянное строение и скрылся. К приходу отца Василия дом успели потушить вызванные соседями пожарные, однако от жилища остался лишь остов. Правда, священник сразу смекнул, что искал вор, и без запинки перечислил милиционерам пропавшие образа. Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на исполнителя заказной кражи (40-летнему похитителю заказчиком было обещано вознаграждение в 100 тысяч рублей). Однако священник заявил следователям, что лики святых, которыми он облагородил свое жилище, имеют лишь духовную ценность для верующего человека, и все 17 образов оценил в 10 тысяч рублей. Отец Василий уверен, что грабителя наказал Бог за непомерную алчность и сребролюбие. САМАЯ УЖАСНАЯ СЕМЕЙНАЯ РАЗБОРКАСразу четыре трупа с огнестрельными ранениями в голову были обнаружены в подъезде дома № 141 на Комсомольской улице в январе. У входной двери лежало окровавленное тело молодой женщины, на лестничной клетке седьмого этажа - ее пожилых родителей и, наконец, в 60-й квартире - их мертвого зятя, виновника трагедии. Преступник хоть и состоял с супругой в законном браке, но, поссорившись с благоверной, свыше месяца не проживал с ней и своим восьмилетним ребенком. Однажды вечером, приняв на грудь для храбрости, муж подкарауливал жену у подъезда, зная, что та вот-вот должна вернуться. Супруга вернулась с сестрой. Как только женщины вошли в подъезд, мужчина проследовал за ними и затеял ссору. Испуганная таким поворотом событий свояченица села в лифт, нажала на кнопку седьмого этажа, намереваясь позвать на помощь родителей. Когда подъемный механизм тронулся, родственница услышала выстрел. В этот момент обезумевший мужчина застрелил свою супругу. Спустя несколько минут убийца уже поднимался на седьмой этаж. Как только двери кабины раскрылись, тиран выскочил на лестничную клетку и, увидев испуганных тещу с тестем, не раздумывая, расстрелял их. Затем вошел в квартиру и пустил себе пулю в висок. в Уфе> № 1 от 05.01.05 г.