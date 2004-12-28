Разочарования и очарования

Спорт делается ради побед, причем популярность того или иного вида зависит от того, насколько эти победы красивы. Уходящий спортивный год у болельщиков Башкирии оставил двоякое впечатление. Довольно часто у фанатов были поводы для радости от триумфаторских выступлений наших атлетов, но случались и глубокие разочарования. Прежде всего это касается результатов "Салавата Юлаева" и "Содовика". Сегодня мы попытались нарисовать картину (пусть несколько субъективную) успехов и неудач башкирских спортсменов в 2004 году.