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Разочарования и очарования

28 декабря 2004, 23:05
Спорт делается ради побед, причем популярность того или иного вида зависит от того, насколько эти победы красивы. Уходящий спортивный год у болельщиков Башкирии оставил двоякое впечатление. Довольно часто у фанатов были поводы для радости от триумфаторских выступлений наших атлетов, но случались и глубокие разочарования. Прежде всего это касается результатов "Салавата Юлаева" и "Содовика". Сегодня мы попытались нарисовать картину (пусть несколько субъективную) успехов и неудач башкирских спортсменов в 2004 году.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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