Бой рублем: <Салават Юлаев> неожиданно разгромил на своем поле звездный <Химик>

Многие уфимские болельщики отнеслись к красивой победе 7:2 над сильным "Химиком" скептически. "Раз в год и палка стреляет", "и на старуху бывает проруха", - говорили они. Хотя, безусловно, каждый настоящий поклонник "Салавата Юлаева" в глубине души надеется на то, что эта победа - только начало стабилизации игры родной команды. Однако мало кто знает, что игроки по настоянию тренера Рафаила Ишматова переподписали с "Салаватом Юлаевым" контракты. Теперь зарплата напрямую зависит от личного результата. Получается, что руководству клуба не нравиться, что игроки не отрабатывают получаемых денег.