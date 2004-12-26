Дурочки-Снегурочки: За деньги новогодние персонажи готовы даже раздеться

Для кого-то Новый год - затратный праздник, а для кого-то самое время сбора денежной капусты. За оставшуюся до праздника неделю с небольшим масса людей стремится заработать и как можно больше. Как именно? Новогодние программы с Дедом Морозом и Снегурочкой для корпоративных посиделок обычно длятся 30 минут. За три дня до Нового года представление будет стоить от 400 рублей до 1000, после 28 декабря это удовольствие вам обойдется уже от 600 до 1200 деревянных. Как признаются в агентствах, наш хитрый народ считает возможным обойтись без внучки Деда Мороза - так дешевле.