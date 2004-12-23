Председатель арбитражного суда Башкирии Фаниль Сафин: Закон суров, но он закон

Фаниль Сафин - пожалуй, самый молодой председатель суда Башкирии. Причем Фаниль Масгутович уже четыре года возглавляет Арбитражный суд РБ, занимающийся экономическими и имущественными спорами, возникающими у юридических лиц и частных предпринимателей - суд, которому недавно исполнилось лишь 12 лет. Арбитраж стоит особняком в системе федерального правосудия, потому что занимается не только разрешением экономических конфликтов, но и предотвращает преступления в этой сфере. Арбитражное правосудие в современной России молодое.