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Председатель арбитражного суда Башкирии Фаниль Сафин: Закон суров, но он закон

23 декабря 2004, 18:15
Фаниль Сафин - пожалуй, самый молодой председатель суда Башкирии. Причем Фаниль Масгутович уже четыре года возглавляет Арбитражный суд РБ, занимающийся экономическими и имущественными спорами, возникающими у юридических лиц и частных предпринимателей - суд, которому недавно исполнилось лишь 12 лет. Арбитраж стоит особняком в системе федерального правосудия, потому что занимается не только разрешением экономических конфликтов, но и предотвращает преступления в этой сфере. Арбитражное правосудие в современной России молодое.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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