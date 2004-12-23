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"Люмен": Для Уфы мы уже старые хрены

23 декабря 2004, 21:21
В минувшее воскресенье в клубе "Че" состоялся концерт группы "Lumen". Неудивительно, что последнее выступление музыкантов в этом году состоялось именно в Уфе. В феврале коллективу исполняется семь лет, но последний год стоит, наверное, пяти. Он вместил в себя выпуск нового альбома, в сопровождении всего полагающегося промоушна: фотосессии, презентации, даже отдельного сайта; огромного количества концертов по стране, включая фестивали "Чартова дюжина" и "Нашествие"; периодическая засветка в теле- и радиоэфирах.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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