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Андрей Чижов: Дед Мороз существует

23 декабря 2004, 18:01
Шоу "Подсолнухи" на "Русском Радио" настолько популярно, что исчезновение из эфира хотя бы одного выпуска чревато обвалом "гневных" звонков и писем со всей страны. Радиослушатели волнуются, а уж что творится с рекламодателями во всех городах: Недавно "Подсолнухам" удалось оторваться от эфира на несколько дней. Алла Довлатова, большая поклонница хоккея, съездила на хоккейный чемпионат в Финляндии, а Андрей Чижов осуществил свою мечту, побывав в Каире и посмотрев на египетские пирамиды. Теперь он находится в полной боевой готовности к новогодним праздникам и делится планами на следующий год.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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