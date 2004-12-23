Андрей Чижов: Дед Мороз существует

Шоу "Подсолнухи" на "Русском Радио" настолько популярно, что исчезновение из эфира хотя бы одного выпуска чревато обвалом "гневных" звонков и писем со всей страны. Радиослушатели волнуются, а уж что творится с рекламодателями во всех городах: Недавно "Подсолнухам" удалось оторваться от эфира на несколько дней. Алла Довлатова, большая поклонница хоккея, съездила на хоккейный чемпионат в Финляндии, а Андрей Чижов осуществил свою мечту, побывав в Каире и посмотрев на египетские пирамиды. Теперь он находится в полной боевой готовности к новогодним праздникам и делится планами на следующий год.