Юлиус Гудачек: “Для Гудашоу есть много хороших идей, но для начала нужно выигрывать”

- Похоже, вам комфортно, когда по воротам наносится много бросков. В прошлом сезоне шестое место по числу нанесенных, седьмое по отраженным. Сейчас девятое и восьмое соответственно.

- Я думаю, каждый вратарь любит, когда работы много. По ощущениям, в прошлом сезоне бросали не только больше, но и более стабильно. Сейчас в одной игре у меня 40 бросков, а следующей где-то 20. Взлеты и падения, так мы и играем в этом сезоне. В одном матче мы можем сыграть здорово, в другой - ужасно. Мне лучше, когда бросков много, но не в каждом матче, тяжело постоянно отбивать по 40. Но при этом бывает, что бросают 18-20 раз и создают 7-8 моментов. А бывает, что наносят 40 бросков, но ты контролируешь каждый угол. Такие игры проще.

- Так сейчас играет “Авангард” - бросков много, но опасности мало.

- Да. Но знаете, я видел пару их хайлайтов, им иногда не везет, когда они создают моменты. В этом году они очень хороши и являются одним из фаворитом Кубка Гагарина.

Фото: "Спартак"

- Что вы вынесли для себя из первого полноценного сезона в КХЛ? “Северстали” грозило отчисление из лиги, но команда сумела выйти в плей-офф впервые за пять лет.

- Я не знал, чего ждать от “Северстали”, когда присоединился к команде, однако, с самого начала я почувствовал себя очень комфортно. По меркам КХЛ “Северсталь” скромный клуб, но у них есть бюджет, каждый месяц платили исправно. У нас была одна большая звезда - Дима Кагарлицкий. Вся команда знала, что наша главная цель - попасть в плей-офф, мы знали это с самого начала. У нас была отличная команда. Я думаю, каждый игрок знал свою роль. Я наслаждался игрой за “Северсталь”.

- Вы действительно дали СКА бой, но серия вышла скандальной.

- Она была тяжелой. Я однажды сказал игрокам СКА: “Вам не нужна помощь рефери”.

- За это вы получили 10 минут штрафа.

- Ха-ха! Я сказал это по-словацки! Было интересно проверить, понимает ли судья наш язык. Получил 10 минут. Оказывается, он знает. В этой серии были очень важны первые игры. Мы проиграли в овертайме, упустили несколько моментов. Во втором матче они были лучше, там много не везло. Третья и четвертая игры были дома и они были очень равными. Мы снова проиграли в овертайме, этот гол был особенно обидным. В последнем матче проиграли 0:2, фанаты “Северстали” бушевали. Это получилась очень трудная серия, но если бы перед ее началом нам сказали бы, что именно так мы и сыграем, то никто не был бы против.

- Как вам жизнь в России?

- Очень похоже на жизнь в Словакии. Размеры стран, конечно, несравнимы, но по менталитету люди в Словакии очень близки россиянам и выходцам из СССР. Я не испытывал проблем. Думаю, у игроков из Швеции и Финляндии по-другому. Язык похож, я стараюсь его учить, чтобы говорить более свободно, но времени мало. В таких больших интервью, как это, мне все же проще говорить по-английски. Когда мы летели из Санкт-Петербурга в Эстонию в самолете, была возможность подучить. Еще у нас будет выезд на Дальний Восток, где у меня точно будет много времени.

- Вы немало уже рассказывали про свое Гудашоу, но это все еще интересно. Вы заранее планируете выступления, реквизит и сценарий? Кто помогает в организации?

- Программу составить несложно. Я стараюсь, чтобы шоу не было длинным, болельщики после игр торопятся домой. В Швеции было проще - в каждом домашнем матче помогал спонсор. Они все мне предоставляли за рекламу. В “Северстали” был отличный парень, кажется, из пресс-службы. Я говорил утром, что мне, например, нужны теннисные мячи или маски. Всегда приносили. В Москве тоже нет проблем - когда есть время, я хожу в “Детский мир” и сам все покупаю.

- Пара идей для вас: горящие ворота, медведи, “Звездные войны”.

- Ха-ха! Да, для Гудашоу есть много хороших идей, но для начала нужно выигрывать.

- В московских дерби фактически нет формальных хозяев и гостей. Вы можете делать шоу, например, и в “Мегаспорте”, где играет “Динамо”.

- О, не знаю, болельщики разозлятся. У нас и стадион сейчас называется ЦСКА-Арена, что забавно. В этом уже есть троллинг, ха-ха. Но я не думаю, что буду делать это в гостевых матчах. Я проявляю уважение к хозяевам.

- Почему у “Спартака” такой неровный сезон? Почти все время вы чередуете победы и поражения короткими сериями.

- Почему-то мы не можем удержать стабильность. Когда мы ощущаем уверенность, мы можем выиграть подряд игр шесть. Думаю, нам нужно быть к себе более требовательными. Мы можем играть лучше. Или бывает, как вчера, когда мы приехали к “Трактору”. Я даже не знаю, как это объяснить. Мы как будто вышли поиграть для себя. У “Трактора” не было пары важных игроков, пришлось сыграть молодежью. Они здорово сыграли в форчекинге, нам пришлось непросто в зоне защиты. Мы толком не владели шайбой. Может, нам надо чаще собираться в раздевалке и разговаривать друг с другом, чтобы поддерживать высокий уровень. Когда ты уже проиграл подряд две, три, четыре игры, очень тяжело вернуться к прежнему состоянию.

- Сейчас у вас тяжелый календарь. С 22 октября по 20 декабря по две игры с “Динамо”, “Салаватом” и “Магниткой”, три матча с “Автомобилистом” и “Йокеритом”. Еще ЦСКА, “Локомотив”, Рига и дальневосточный выезд.

- Да, это очень тяжелый этап. Насколько легко проиграть пять раз подряд, настолько тяжело подряд пять раз выиграть. Матчи идут через день. Мы должны быть очень внимательны. Сейчас у нас три кряду поражения, а завтра мы играем с “Салаватом”. Это тоже будет очень тяжелый матч. Посмотрим.

- Поделитесь впечатлениями от матча с “Йокеритом” в рамках Tallinn Hockey weekend.

- Сам я не играл, но со стороны наблюдать было очень интересно. Была полная арена, зрителям нравилось, было очень весело. Это хорошо, что КХЛ показывает свой хоккей за пределами России, за пределами городов лиги.

- Только не так, как недавно в Вене “Слован” с ЦСКА и СКА.

- О, нет. Это было фиаско. У меня есть несколько друзей в “Словане” и я держу за них кулаки. Я видел эти матчи, им пришлось очень туго. Отправить в Вену именно эти команды - не очень хорошее решение.

Фото: ЦСКА

- Как вы и ваши знакомые в Словакии относятся к “Словану” в КХЛ? В вашей стране это была большая команда, они были сильны, а сейчас аутсайдеры.

- В Словакии я играл за “Кошице”, а мой брат за “Слован”. Там это были две самые сильные команды в стране, они были как СКА и ЦСКА в КХЛ. На каждой игре была полная арена, в лиге были деньги. Потом “Слован” решил присоединиться к КХЛ. Поначалу казалось, что это хорошая затея. Построили новый стадион, был бюджет. Но если у вас нет спонсора, как у сильных российских команд вроде Магнитогорска или хотя бы как у “Северстали”... У “Слована” нет денег, они не могут вовремя платить игрокам. Может, им будет лучше вернуться в свой чемпионат. Исключительно мое мнение: нужно создать чехословацкую лигу. В ней будет, например, 12 команд из Чехии плюс четыре из Словакии. Все еще существует много принципиальных противостояний, у многих людей родственники в Чехии. Думаю, что лучший вариант для “Слована” и словацких команд - создать чехословацкую лигу, как это было 20 лет назад.

- Вы говорили, что Олимпиада - одна из причин перехода в КХЛ, но в сборную вас не позвали. Вам это объясняли омоложением состава, но оба вратаря при этом старше вас.

- Не знаю, что там происходило. Тренеры больше следили за словацкой Экстралигой. Но все же эти вратари были лучшими в составе команды. Конечно, я был разочарован. В то время было очень грустно. Я был в отличной форме, провел пару чемпионатов мира, ощущал себя частью команды. И для меня, и для моего брата это было неприятно. Но посмотрим, в следующем году чемпионат мира пройдет в Словакии и я надеюсь, что буду в сборной.

Фото: "Динамо" Рига

- Назовите самых опасных нападающих, которые играли как за вас, так против вас. В локаутном сезоне с вами во “Фрелунде” были Мэтт Дюшейн и Виктор Столберг. На МЧМ-2008 у вас был матч против канадцев во главе с Брэдом Маршандом, Стивеном Стэмкосом, Клодом Жиру и Джоном Таваресом. Проиграли 0:2, но вы отразили 30 из 32 бросков.

- Игра против этих молодых канадцев - мой первый реально тяжелый матч. Они были просто удивительны. Я помню, как мы сыграли товарищеский матч до начала чемпионата. Мы проиграли, кажется, 7:1! Дубль Стэмкоса, дубль Тавареса, дубль Маршанда. Тогда я узнал, что они игроки совершенно другого уровня. Да, во время локаута приезжали Дюшейн и Столберг, это истинные игроки первого звена. Они забрасывали практически в каждом матче. Кстати, сегодня я прочитал, что Столберг перешел в “Авангард”. У нас с ними еще два матча. Я жду эти игры. Конечно, все они классные нападающие. С другой стороны и здесь, в Уфе, есть Линус Умарк. Очень техничный парень. На чемпионатах мира я всегда встречаю сильных игроков. Два года назад в Санкт-Петербурге был Коннор Макдэвид.

- Другие соперники с ЧМ: Остон Мэтьюс, Патрик Лайне, Джонни Гудро, Вильям Нюландер.

- Да-да. Черт подери (обсценная лексика - прим. ред), они очень хороши.

- Каким образом вы определяете, что игрок опасен и нужно особое наблюдение? Или вам важнее командный подход: кто закрывает обзор, кто подставляет клюшку, кто лезет на пятак.

- Именно. В воротах думать некогда. Неважно, бросает игрок из первого или четвертого звена. Но есть, например, структура игры в большинстве. Допустим, я вижу, что Умарк играет слева и он может отдать пас. Однако, при игре пять на пять я не задумываюсь о многом.

- За “Салават” играет Филип Ларсен. Что можете сказать о нем? Вам сложнее, когда у соперника есть атакующие защитники? За ними сложнее наблюдать, чем за форвардами?

- Нет, в этом нет ничего особенного. Я, кстати, разговаривал с Филипом в прошлом сезоне на Матче Звезд в Астане. Сказал, что он никак не может мне забросить, ха-ха! Надеюсь, в этом сезоне будет так же. Я знаю его еще со Швеции, мы как-то тренировались вместе, когда я играл за “Фрелунду”, а он долго играл там до этого. Отличный парень.

Фото: "Спартак"

- Чего вы ожидаете от матча в Уфе?