Никита Щитов: «Я не хочу, чтобы молодежь прошла через то же, что и я»

- Я в хоккее с пяти с половиной лет, - рассказывает Никита Щитов. - Постоянно ходил на тренировки и усердно занимался. Еще как-то в 13 лет мне тренер сказал, что пора вешать коньки на гвоздь. Представьте, что значат для 13-летнего пацана такие слова. Но тогда я никого не послушал и пошел дальше.

Но вдруг в 15 лет, в выпускной год, меня затянула улица. Я начал больше проводить времени с ребятами во дворе. К хоккею подостыл. Летом съездили в тренировочный лагерь, вернулся и решил закончить с хоккеем.

Я всю жизнь посвятил хоккею и вдруг решил закончить. Сказал родителям: «Я больше туда не пойду, все. Я не хочу. Мне надоела эта жизнь». Представляете, каким шоком это было родителей? Я же всю жизнь ходил во Дворец. Меня и уговаривали, мол, надо. Я — ни в какую. Мне стало интересно на улице.

Это к чему? Сейчас родители нагружают своих детей, водят их в секцию, а такое тоже может произойти.

Фото: Из личного архива

Я не занимался с июля по сентябрь–октябрь. Случилось так, что в какой-то момент я попал в отделение милиции. И только там меня осенило: все, надо возвращаться к хоккею, жизни вне хоккея нет.

Родители обрадовались. Пошли к тренеру, но он сказал, что обратно меня не возьмет. Понять человека можно. В итоге мы уговорили тренера, но только с одним условием: «Ты будешь с понедельника по пятницу только тренироваться». А в субботу и воскресенье у команды игры. А для хоккеиста просто тренироваться и не играть — это похороны. И что делать? Нашли выход.

Раньше на стадионе «Труд» была команда у Марата Азаматова, «Локомотив», там играли хоккеисты, которые только-только закончили карьеру на профессиональном уровне. Были Рашит Гимаев, Олег Брындин, Рамиль Мазитов… Команда проводила тренировки и играла в Деме, по выходным играли в первенстве Башкирии, ездили по городам.

Фото: Из личного архива

Прихожу и говорю «Марат Мустафиевич, возьмите меня себе в команду». А они только закончили, у них такое мастерство, Марат Мустафиевич такой опытный тренер. Отвечает: «Давай, выйди, посмотрю на тебя». Я потренировался, он посмотрел и сказал отцу: «Из него получится толковый хоккеист. Я его возьму, пусть у нас играет». И вот я всю зиму ездил играть на открытом льду. Получал такую классную практику, играл против взрослых ребят. Получал зарплату, кстати, 900 или 1000 рублей.

Сезон закончился. Ребят, которые выделялись, взяли в «Салават Юлаев-2». Остальным, кого посчитали неперспективными, сказали «До свидания». В числе них был и я. В любом случае, виноват сам. Думаю, что делать? С хоккеем-то ни в какую не хочу заканчивать.

В итоге подошел к тренеру второй команды: «Посмотрите на меня, может, я вам все-таки подойду». Хорошо, мол, приходи. Я пришел, мы на земле потренировались, на следующий день была первая тренировка на льду и мне сказали: «Все, хватит, больше не приходи».

А тогда надо было еще в институт поступать, чтобы в армию не забрали. Раньше интернета не было, взяли книжку, где были списки всех хоккейных команд и телефоны. И начался обзвон.

Первый звонок сделали в Нижнекамск, потому что недалеко. Тренером был Александр Юрьевич Соколов, хороший, известный по молодежи. На вопрос, можно ли приехать к ним, получил ответ: «Приезжай». Приехали мы с еще одним парнем (он потом в итоге судьей стал), поселились в общаге, она была как спортивный интернат, было много приезжих. Несколько дней потренировался, решил подойти к тренеру.

— Александр Юрьевич, сколько у меня есть времени, чтобы себя проявить?

— А ты что, спешишь?

— Нет, просто в Уфе было достаточно двух дней, чтобы они сделали выводы.

— У тебя есть месяц, не спеши.

Я обрадовался, это было здорово. Коллектив хороший — это заслуга тренера была. Иногда Соколов на сборах нас возил на базу отдыха поплавать. Еще говорил: «Берите своих девушек». Это сближало коллектив. Мне там понравилось.

Заканчивается месяц, идут товарищеские игры, и вдруг я замечаю, как он приводит меня в пример ребятам: мол, посмотрите на Никиту, как катается, как играет в обороне. Вот так он меня раскрыл, я такого вообще не ожидал, что такое может быть. Меня там оставили.

Игр за сезон было под 80. Была сильная зона, в Тольятти Петр Воробьев постоянно спускал всех игроков, которые потом играли в Суперлиге. Сезон провел отличный, мне все нравилось.

Мой год рождения 1983-й. Мои сверстники как лимитчики тогда вовсю играли в Суперлиге, уже где-то начали подключать 1984-й, 1985-й год. Получилось так, что поезд моего года ушел. У нас со второй команды в «Нефтехимик» стали привлекать 1985-й.

Сыграл характер. Почему этих ребят берут, а меня не берут? Хочется свое мастерство повысить. Появилась такая мысль: «Может, самому съездить в Высшую лигу в аренду?» Раньше аренды были разрешены, и мы решили попробоваться в Ижевск. Позвонили, но услышали отказ. Как потом я понял, тренеры между собой общаются. И после этого нас к себе вызывал Соколов.

— Что вы такое делаете за спиной? До свидания.

Всё, он просто нас отправил. Мы извиняемся, он — нет, до свидания, сомнению не подлежит. Что поделать, собрали вещи. Опять же, я 83-го года, в очередной раз возникают вопросы: куда вообще идти, где меня ждут, кому звонить, что делать?

Пришел на стадион «Труд», где раньше занимался у Виктора Степановича Дорофеева. Он говорит: «Я знаю Сергея Михайловича Михалева, мы друзья и раньше вместе играли, они как раз сейчас на игру с Уфой приедут». Дорофеев с ним поговорил и мне дали телефон.

Так я приехал во вторую команду Череповца. И сразу понял, что никому там не нужен. Был в команде всего месяц, не играл. Везде свои воспитанники, еще и год у меня такой. Потом как-то приехала команда «Геолог» из Ухты, базировавшаяся в Рыбинске. Там играли знакомые ребята из Уфы, говорят, давай у нас поиграешь. Тренер одобрил, из Череповца меня отпустили, и я попал в Рыбинск.

В первой лиге тогда было не так, как сейчас. Там просто играли ребята, у которых особых перспектив не было. Я там побыл с неделю, понял, что это несерьезно и уехал. Что делать? Опять открыл книжку и позвонил в Лениногорск. Там тогда и наши воспитанники играли: Андрей Василевский, Андрей Давлетов.

Был уже декабрь, я приехал, мне говорят: «Неплохо играешь, давай контракт подписывай». Я очень обрадовался и подписал, но слышу в свой адрес: «Давай езжай в аренду в Воронеж. Покажи там свои лучшие качества, потом мы тебя к себе заберем».

Приехал в Воронеж, и на первой тренировке получаю сотрясение. Просто кошмар.

— Езжай в наш фарм-клуб в Тамбов.

Еду в Тамбов, а там такая команда… В составе играет директор клуба, игрокам уже за 30. Поиграл там месяцок, подхожу к руководству: «Мне надоело, я уезжаю из Тамбова в Воронеж, а оттуда в Лениногорск, меня там ждут». Возвращаюсь в Лениногорск. В итоге мне говорят: «Пойдем расторгать контракт, ты нам не нужен». Что за невезуха-то такая?

Но в этот момент к нам на игры приезжает Воронеж. Переступил через себя, иду к тренеру, говорю:

Тренировка «Автомобилистом», сезон 16/17. Фото: ХК «Автомобилист»

— Простите, что так поступил, возьмите меня обратно.

— Ладно, но играть будешь… в Тамбове.

И я опять еду в Тамбов. После сезона предлагают заключить новый контракт, говорят, что в Воронеже я не нужен. Отказываюсь и возвращаюсь в Воронеж, тренируюсь.

Приезжие ребята тогда жили на базе за 40 км от города в необогреваемом заброшенном пионерском лагере. Нас там даже не кормили, зарплату мне не платили.

Сейчас вспоминаю и удивляюсь: е-мое, как я жил? Если была возможность, то продавал какую-нибудь бэушную клюшку рублей за 400-600. Кормили настолько плохо, что мы с ребятами покупали пачку вермишели «Кинг лион» за 2 рубля 50 копеек и делили ее на 2-3 человека. Это был настоящий ужас.

Я истощал, был очень худой. Я бы своему ребенку такого не позволил. В итоге в Воронеже меня не оставили и уволили. Начинается лето.

Дозвонился в Орск. Взяли на предсезонку. Проходил три недели предсезонку на земле и следующую неделю на льду. Как думаете, что было дальше? Меня отправили. И даже денег на обратный билет не дали, 900 рублей надо было на автобус, как сейчас помню.

Потом договорился поехать в наш Нефтекамск. Они тогда играли на открытом катке. Я прошел сборы, и меня оставили. Я сыграл с начала сезона несколько, игр и меня увольняют. Тренер вызвал к себе.

— Мы тебя увольняем.

— Ладно. Но скажите, почему?

— Знаешь, нам нужны игроки повеселее.

Я просто не выдержал, засмеялся и сказал ему: «Я до вас за полгода проехал столько городов, меня отовсюду выгоняли. Но такой формулировки я ни разу не слышал ни от кого».

Раньше было не как сейчас в КХЛ, когда до дедлайна можно когда и куда угодно заявляться. Раньше были три окна дозаявок, несколько дней, в которые ты можешь заявиться. Ждать дозаявки три месяца. Я полгода не играл, где-то тренировался, но уровень никакой. А с кем тренироваться? Где кататься? На дворе сентябрь. У меня формы нет. Только коньки, наколенники, перчатки и шлем.

Начинаю ходить к любителям, тогда движение только зарождалось. Они скидываются на лед. Говорил: «Разрешите, пожалуйста, с вами покататься. У меня денег нет. Просто разрешите покататься». Кто-то охотно, кто-то нехотя, но я катался 2-3 раза в неделю. Но что это такое? Это ерунда, а не тренировки. Решил позвонить в Серов, город под Екатеринбургом, Костя Цзю оттуда родом.

Фото: Из личного архива

Разговариваю с начальником команды. Он спрашивает, откуда я. А раньше интернета не было, проверить нельзя было. Я говорю: «Ну вот, в Воронеже играл» (а тот дивизион считался сильнее уральского, потому что был ближе к центру). Говорят, мол, приезжай. Приехал, а там началось обновление команды. Плохо играли, народ стали менять и набирать молодых ребят. Меня вызывает к себе тренер. Такой дедушка здоровый сидит. Савельев Григорий Георгиевич, заслуженный тренер России, воспитал Олега Браташа и еще множество выдающихся игроков. «Крыльевский» тренер и замечательный человек.

— Ты откуда?

— Да я из Уфы, играл в Воронеже…

— Там-то дивизион посильнее, бегут, толкаются, да?

— Да-да, играл… (не проверит же, не было интернета!)

— Ладно, выходи на тренировку.

Потренировался, даже не вся команда была. Потом вызвал в кабинет.

— Я тебя оставляю. Какую ты хочешь зарплату?

Я просто в шоке. Он мне сказал: «Какую ты хочешь зарплату?» Я столько проехал, почти два года вообще ничего не получал.

— Да я не хочу зарплату, я хочу играть в хоккей, вы меня просто кормите.

Матч за «Нефтехимик» в Уфе в сезоне 15/16. Фото: Светлана Садыкова, «Уфа-Хоккей»

Едем на первую игру в Кемерово. Я так ждал этого момента, когда в Высшей лиге сыграю. Сыграли одну игру, вторую, едем обратно на поезде в Серов. На вокзале он меня подзывает к себе.

— При твоем отношении ты через два года будешь играть в «Салавате Юлаеве».

Я был окрылен. Это вдохнуло в меня новую энергию. Я понял, что человек в меня поверил. Мне ни один человек такое не говорил, а здесь появился тренер, который в меня поверил и дал шанс.

Есть такие опытные люди, которые все видят с первого взгляда, которым наплевать на блат. Честно, я на этот блат насмотрелся, пока ездил по городам.

Даже если ты с кем-то одинаково играешь или даже лучше, все равно проходит тот, у кого папа знает тренера, у кого кто-то кого-то знает. Все было по связям. Поверьте, я все это знаю изнутри.

Я начинаю работать на полную, а он мне доверяет, ставит играть через смену, набираюсь опыта. Начинается следующий сезон, приезжаю на сборы, еще больше работаю, добавляю. И вообще становлюсь первым защитником.

Кстати, тогда еще в аренду приехал Женя Медведев, сейчас он капитан омского «Авангарда». Мы с ним жили вместе, подружились. Он тогда еще был нападающим, а на следующий сезон в «Мечеле» уже стал защитником.

Ха, еще кое-что забавное вспомнил. Когда я впервые приехал в Серов, у меня был разговор с таксистом:

— Отвезите меня, пожалуйста, во Дворец спорта.

— А у нас нет Дворца спорта.

— А что у вас есть?

— У нас ледовый корт.

Серов окружен тайгой. В ноябре уже температура -30. Стадион не отапливается, на стадионе еще на пять градусов холоднее. На дверях была надпись: «Закрывайте двери, берегите тепло».

Когда мы с кем-то играли, то у гостевых команд две пятерки грелись в раздевалке, две пятерки играли с нами. И нас было очень тяжело обыграть, мы были привыкшие к этим условиям. Люди на трибунах курили, семечки грызли… Такой конкретный ангар, условия очень жесткие. Постоянно повязку на уши надевал, чтобы не замерзли. Гости всегда теряли очки. Самое интересное, что жил я прямо на стадионе, на втором этаже были комнаты для приезжих. Всегда вечером перед сном выходил на лед, отрабатывал элементы, бегал, бросал. Постоянно тренировался, чтобы стать лучше.

Матч Звезд КХЛ 2015, Щитов представляет ХК «Сочи». Фото: ХК «Сочи»

Тот сезон я закончил, уже адаптируюсь к Высшей лиге. Подписал контракт на следующий год, провел летние сборы на приличном уровне, был везде первым. Но летом льда в Серове не было, мы ездили 3-4 раза в неделю в соседний Нижний Тагил на тренировки, а это 220 км. Вот так и готовились к сезону — тренировки на земле в Серове + поездки в Тагил. Ну и турниры, потом начался сезон, проигрывали поначалу.

Но вернемся к тренеру. Наш тренер — хара́ктерный мужик. Ему все равно, кто ты и какой пост занимаешь. Его однажды подколол то ли мэр города, то ли директор спонсирующего завода: «Че твои, опять проиграли?» А он не смотрит ни на кого. Он просто взял и послал его на три буквы. Конечно, его уволили.

Из Воскресенска отправили повышать квалификацию и тренировать Игоря Алексадровича Монаенкова, он в свое время играл за молодежную сборную СССР. Сначала он меня постоянно подкалывал, но потом вообще полюбил и стал выпускать в двух пятерках. Думаю, классный тренер, мне повезло. И тут представьте, однажды он выходит на лед, лезвие конька попадает в трещину, он падает и ломает себе бедро.

Пришел как-то потом Игоря Александровича в больницу навестить. Спрашивает, как там дела, как я. Говорю, да все нормально. Он мне: «Давай-давай, терпи, все нормально будет, я тебя потом в Воскресенск в Суперлигу заберу». Я был так рад. Мужик хороший.

На следующее утро узнаю, что ночью он умер. Отошел тромб.

Мы попрощались с ним. И все, для меня начались такие кошмарные дни…

Исполняющим обязанности главного становится Александр Истомин (он сейчас тренирует «Атырау» в Казахстане, в свое время поменял фамилию). Он относился ко мне не так, как прежние наставники, поэтому приходилось терпеть и работать.

Истомин начал меня открыто гнобить. Я на тот момент был лучшим бомбардиром команды среди защитников, даже в лиге был на каком-то месте, а он не ставит меня на игры. Однажды решил поставить на игру, и перед матчем настраивает команду: «Сейчас мы все скажем: мы сегодня победим». Вся команда говорит: «Мы сегодня победим». Он продолжает:

— А теперь отдельно Никита добавит: «Я готов играть».

Ну, гад, думаю. Отвечаю ему.

— Я готов играть.

— А теперь добавь: «И не буду ср*ть».

Меня это так зацепило, взбесило, блин. Но ничего, я терпел и играл.

На протяжении всего этого времени я поддерживал общение с Савельевым. Он предлагал поехать на предсезонку к Владимиру Васильевичу Крикунову (сейчас главный тренер московского «Динамо» — прим. ред.). Вскоре после этого я прочитал в газете «Футбол-хоккей Южного Урала», что в Уфе у Рафаила Ишматова в команде день открытых дверей. Все, кто хочет попробоваться в команду — приходите. Я пришел на стадион, подошел к Ишматову, попросился на просмотр, и он разрешил. Я ему до сих пор очень за это благодарен.

Приехал за вещами в Серов. Тренер говорит: «Давай, подписывай контракт». А я в ответ блефанул: «Ну знаете, у меня есть несколько предложений из Суперлиги…». «Да? Ну ты, конечно, попробуй себя, если что, будем рады у себя видеть!»

Тренируемся в Уфе. Женя Медведев, кстати, тоже приехал на просмотр. Потом поехали на турнир в Лениногорск. Ишматова не было на скамейке, он наблюдал с трибун. В финале играли с Тюменью, там Костя Барулин (нынешний вратарь «Сочи» — прим. ред.) играл, я ему гол забил. Был турнир в Уфе, а потом собрание. На собрании присутствовали все молодые, которые были на просмотре. Он каждому что-то свое говорил. Дошла очередь до меня.

— Ты обязан здесь играть. Едешь с нами на сборы в Турцию.

Я просто ошалел от счастья… Это был такой кайф. В итоге подписываю контракт, прохожу сборы, половину игр в том сезоне сыграл в Суперлиге и весь плей-офф. Все было отлично.

Правда, мои мытарства на этом не закончились. На следующий сезон в Уфе стали подбирать серьезную команду под высокие задачи, пришел Сергей Михайлович Михалев. Я не смог закрепиться, провел всего две игры, после чего меня вызвал Михалев. Он предложил поехать к Геннадию Федоровичу Цыгурову в «Трактор». Но я сразу сказал, что уже играл в Высшей лиге и не хочу ехать опять. В итоге меня отправили в «Торос». Потом попробовал съездить в Новокузнецк к Сергею Николаеву в аренду. Сыграл контрольную игру. Николаев спрашивает:

— Ну что, как там Уфа?

— Да Уфа в порядке, у всех выигрывает.

Он так насупился.

— Да кто их играть-то научил?

И мне опять сказали: «Все, спасибо, до свидания». Доиграл тот сезон в «Торосе». В это время звонили из «Нефтехимика», хотели взять в аренду. Дали добро.

Там на тот момент был Денис Хлыстов, приехали Костя и Дима Макаровы, еще был Евгений Нурисламов, Озолин презжал. Попал я к Геннадию Цыгурову. Это же просто мэтр хоккея!

Такой советский дедушка, который досконально любит хоккей! Все знает, у него все записано, сколько мы за тренировку тонн железа перетаскали, сколько сделали упражнений. Он фиксировал вообще все.

Поздравлял нас с Днем Октябрьской революции, был честным, у него были очень жесткие тренировки и требования. С каждым игроком он разговаривал. Мне запомнилось, как на сборах он сказал мне: «У тебя есть будущее, ты будешь играть». Дал положительные рекомендации. Я играл в первом звене, у нас тогда была уфимская пятерка.

Как-то играли с «Ак Барсом», и из-за меня гол забили. Обычно, если ошибку делаешь, он жестко наказывал. Мог посадить, наорать. На собрании команде говорит: «Вот из-за Никиты гол забили. Но я по его глазам вижу, что он не хотел». У него ко мне было очень хорошее отношение. Я набрался у Цыгурова огромного опыта, он был большим специалистом в хоккейном мире.

Но в конце года его уволили. Пришел Крикунов, тоже все нормально. У меня закончился контракт с «Нефтехимиком». Создалась КХЛ, и аренды отменили. Поступило предложение от «Спартака». Долго не думал, приехал туда. В команде был отличный коллектив. Тогда еще играл Кирилл Князев, главным тренером был Милош Ржига (сейчас главный тренер сборной Чехии — прим. ред.).

Сезон 08/09: Милош Ржига тренирует столичный «Спартак». Фото: sportbox.ru

Сначала Ржига мне не верил. Перед тем, как я завоевал место в составе, был период, когда я вообще два месяца не играл. В тот момент я даже не понимал, почему так. То ли ему лицо мое не нравилось, то ли еще что-то. Однажды выпустил играть против, по-моему, Новокузнецка. Из-за меня гол забили, а он мужик эмоциональный, все это знают. Я приезжаю на лавку, и он просто начинает на меня орать. Он орет, и мне кажется, что все трибуны это слышат. Как-то неудобно, не по себе. Я не выдержал и ответил ему в такой же резкой форме.

Сижу на лавке и думаю: все, меня завтра уволят. На следующий день на утренней тренировке Ржига ко мне подошел, похлопал по плечу и сказал: «Все нормально». Все, после этого мы с ним два с половиной года нормально отработали, никогда меня не сажал.

Потом у меня были возвращения в Нижнекамск, играл там у Крикунова. Очень хороший тренер, у меня с ним до сих пор сохранились отличные отношения. Потом поехал обратно в «Спартак», затем опять Нижнекамск. И еще Уфа была, когда взяли серебряные медали.

После родной Уфы я уехал в Сочи и стал там, как мне кажется, своим человеком.

Фото: ХК «Сочи»

Этим рассказом хочу сказать, что извлек из своей жизни огромный урок. Я много чего повидал за период своих странствований. Иногда вспоминаю как, например, жили в Нижнекамске, когда не было денег.

Там был «Макдоналдс». Тогда можно было собирать купоны: девять купонов, десятый обед бесплатно. Собирали купоны с ребятами, потом делили этот обед. Тырили из «Макдоналдса» туалетную бумагу к себе в общагу.

Причем там частенько после игр была первая команда. Они набирали себе еды, и ни один из них ни разу не предлагал угостить! Даже никто не задумывался. Для меня это всегда было дико. У вас есть фарм-клуб, молодые ребята, почему вы ничего не предлагаете? Сейчас, после всего того, что я прошел, всегда стараюсь чем-то помочь молодым, что-то подсказать. Чтобы они чувствовали помощь.

Я не хочу, чтобы молодежь прошла через то же, что и я.

В концовке своего рассказа я хотел бы сказать одну важную вещь. Каждому из нас на пути встречается такой человек, который потом становится для тебя своим, к которому ты прислушиваешься и которого очень сильно уважаешь.

Для меня такой человек — Григорий Георгиевич Савельев. Я его могу назвать своим хоккейным отцом. Мы очень часто созваниваемся, общаемся, обсуждаем игры, и он дает мне много хороших советов. Кстати, у него скоро день рождения, он родился 9 мая 1945 года. В этот день мы всей семьей поедем к нему в Новоуральск и поздравим его с днем рождения. Не забывайте про тех, кто однажды помог вам и поверил в вас.

С тренером Григорием Савельевым. Фото: Из личного архива

Слава Богу, что свои первые официальные игры на высшем уровне я сыграл в Уфе. Это запомнится на всю жизнь, хотя в дальнейшем тут не получилось играть. Мой дом здесь, здесь живут мои родители. Каждое лето сюда приезжаем с женой, с сыновьями. Но ничего плохого в этом не вижу. Рад, что сейчас я в «Сочи».

У каждого свой путь.

Переезды Никиты Щитовы от спортшколы до дебюта в Суперлиге: