Роберт Ленц из «Браво»: «Волка опять начали кормить ноги»

Интервью после выступления группы «Браво» в уфимском «Music Hall».

23 ноября в уфимском ресторане «Music Hall» выступила группа «Браво». Публика была слегка удивлена отсутствием Евгения Хавтана — руководитель коллектива заболел — и работать за двоих пришлось Роберту Ленцу. Сыграли, надо сказать, отлично, равнодушных в зале не осталось. После концерта я пообщался с музыкантами. Не знаю, насколько это можно назвать интервью, судите сами.

— Роберт, во-первых, спасибо огромное за концерт. Скажите, приходилось ли вам раньше выступать без Евгения Львовича (Хавтана — прим. авт.)?

— Было, конечно. Мы же не из фильма «Железный человек», а все живые люди. Кто-то иногда заболевает. И без меня были концерты, и без Жени. И с другим бас-гитаристом играли, и с другим барабанщиком. Но это разовые случаи.

— А в каких случаях концерт отменяется?

— У нас нет правила по этому поводу. Бывает, что и отменяем, но крайне редко, так как приходится переносить на неопределенный срок — может пройти год, может два. Люди покупали билеты, они ждут, не хочется их огорчать.

— Но, наверняка, вы не можете выступать как «Браво» без Хавтана и без его согласия?

— Конечно. Разумеется, Женя в курсе.

— Выступая в таком составе, вы не боитесь, что публика может отнестись предвзято?

— Но это же тоже «Браво», хотя и чуть-чуть другое. Пусть на гитаре не Хавтан, а Ленц. Конечно, я не такой хороший гитарист, как Женя. Мы немножко адаптируем программу, но в целом, это те же самые люди, те же самые песни. Что касается меня — это немного другая степень ответственности, на мне весь концерт, и с профессиональной точки зрения мне это очень интересно.

— Публика всегда ждет старых хитов. Не испытываете ли вы опасения, «внедряя» новые песни — а вдруг примут прохладно?

— Конечно, когда идешь на концерт, хочешь услышать песни, которые любишь. А новые — если пластинка еще не вышла или вышла только что — ты не успел еще их прочувствовать. Нужно некоторое время, чтобы к ним привыкнуть. Ведь и старые песни тоже когда-то были новыми, и их тоже «внедряли» осторожно.

— А клипы снимаете сейчас? Ведь это хороший промоушн.

— Клипов, как это было раньше, с бюджетом, давно не снимали.

— Заметно, кстати, что некоторые песни на концерте вы исполнили в других аранжировках, не так, как на пластинках. Это для разнообразия, чтобы скучно не было?

— Не то чтобы скучно не было. Просто песня тоже развивается. Даже «Перекрестки весны» — вроде бы играем так же, как с самого начала, но звучит сейчас по-другому, и пою я по-другому. Это само собой происходит. И так у любой группы. Возьмите «Rolling Stones» — сейчас их песни звучат совсем не так, как 30-40 лет назад. Это вообще моя любимая группа, я месяц назад ездил на их концерт в Дюссельдорф.

— Ну и как вам Мик Джаггер в его 74 года?

— Фантастический. Они все фантастические и с каждым годом все лучше и лучше становятся. Великолепный и очень современный концерт. Оформление, сцена — это все очень впечатляет, выглядит очень футуристически.

— А вот некоторые обвиняют Кита Ричардса в так называемом «чакберризме». Вам нравится, как он играет?

— В определенном смысле это, наверное, и был когда-то «чакберрризм». Ричардс — огромный фанат Чака Берри, он взял его манеру игры, но пропустил через себя и стал Китом Ричардсом со своей манерой.

— В этом году мир рок-н-ролла понес тяжелую утрату — Чак Берри умер, а месяц назад не стало еще и Фэтса Домино.

— Да, к сожалению.

— В 1997 году Евгений Хавтан встречался с Берри, насколько я знаю. А вы?

— Я был на концерте, но попасть к нему, взять автограф, к сожалению, мне не удалось.

— Сейчас людям доступна любая музыка, причем, бесплатно, как говорят, она на расстоянии одного клика. И вашу музыку тоже при желании можно скачать бесплатно. Как вы к этому относитесь?

— Многие артисты и продюсеры считают, что это плохо, это убивает индустрию, возможно, так и есть. Но в какой-то степени я вижу здесь и положительный момент. Объясню, почему: как только люди начали бесплатно скачивать музыку, пластинки стали продаваться плохо, и музыканты поехали на гастроли. Я помню, как в Москве одно время от афиш глаза разбегались — на кого же мне идти? Вот все вдруг взяли и приехали. Волка опять начали кормить ноги. Мне удалось увидеть массу музыкантов, которых я люблю. Я и сам, бывает, скачиваю музыку, много чего слушаю, а то, что понравилось, покупаю на виниле.

— Винил для вас лучше, чем CD?

— Да. Пусть это еле уловимая разница, но она есть. Звук мягче, описать это сложно.

— Сейчас каталог «Браво» потихоньку переиздается — что-то на виниле, что-то — на компактах.

— Да, я уже немного запутался. У меня вот до сих пор нет винила «На перекрестках весны» (первый альбом «Браво» с вокалом Роберта Ленца — прим. авт.).

— Как же так? Получается, как сапожник без сапог?

— Да! Почти.

Услышав это, в разговор вступил директор группы Виталий Цветков:

- Нет, это, как сапожник с двумя левыми сапогами. Зато теперь мы знаем, что подарить Роберту на день рождения.

— В дискографии «Браво» есть некоторая неразбериха. Например, песни «По волнам» и «Король курорта» выходят бонусами то на одном, то на другом альбоме. Диск «Дорога в облака» переиздается сначала с двумя бонус-треками, а через год — с тремя. Две ранние песни с Жанной Агузаровой — «Як» и «Пиранья» до сих пор пребывают в бутлежном статусе.

— Знаете, такое есть не только с начальным периодом. Одна песня, которая должна была войти в «Перекрестки весны», она называется «Медленно падал снег», вообще пока нигде не издавалась. Самое ужасное, что оригинальная запись, похоже, потерялась.

— Есть ли планы привести записи в порядок, каталогизировать, издать в наиболее полном виде, восполнить пробелы?

— Женя этим и занимается. Работа идет.

— Насколько это обоснованно сейчас? Люди вообще покупают ваши записи на физических носителях?

— Я точно знаю, что покупают винил. Конечно, не сравнить с прежними тиражами, но покупают.

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Барабанщик Павел Кузин. Фото: Евгений Соколов, Mkset.ru

Несколько вопросов я задал барабанщику группы Павлу Кузину.

— В середине 80-х группа «Браво» вышла из подполья, но все еще были препятствия в виде строгих чиновников и худсоветов. В недавно вышедшей авторизованной биографии «Браво» вкратце упоминается такой факт — за вас заступился Кола Бельды.

— Да, было такое. Я помню, мы общались с ним, участвовали вместе в каком-то концерте.

— Какое впечатление вы тогда произвели друг на друга?

— При всем его влиянии и значимости он общался с нами очень просто — как человек и как музыкант. Без всякого пафоса. Ему нравилось наше творчество, иначе бы он к нам не подошел. И нам он нравился — для своего времени Кола Бельды был весьма интересен, колоритен.

— И в итоге он вам помог выйти на большую сцену?

— Да, он убедил худсоветы не чинить нам препятствия.

— В конце 90-х вы сделали альбом ремиксов «Браво, Жанна».

— Да. Когда у меня компьютер, я не играл в игрушки, как другие, а серьезно его изучал. Сделал несколько ремиксов. Кстати, первым в мире вычленил голос из одной фонограммы и вставил в свою. Имею в виду, что голос не был записан на отдельной дорожке.

— А как вы относитесь к барабанным сэмплам?

— Если они «вставляют», то нормально отношусь. Смотря, как их использовать. Я сам использую сэмплы, подмешиваю их к «живым» барабанам. У меня есть своя студия, я занимаюсь записью, сведением.

— У вас есть любимые барабанщики?

— Например, Винни Колайута. Я даже с ним общался, когда Стинг приезжал в Москву. Человек с четырех лет занимался — он настолько крут, мне до него никогда не дорасти. Еще мне нравится Омар Хаким. В свое время сильно впечатлил барабанщик из туркменского ансамбля «Гунеш» (Ришад Шафи — прим. авт.). Помню, очень удивился, когда еще в советское время увидел его по телевизору — он наставил вокруг себя очень много барабанов. Не так давно смотрел с ним видео — он такой шоумен, особенный в своем плане.

— А себя как оцениваете?

— Да я только сейчас начинаю учиться правильно играть. А до этого просто придумывал и играл, придумывал и играл.

— Насколько важно в этом плане академическое музыкальное образование? Или лучше все постигать на собственном опыте?

— Лучше, когда и то, и другое.

— Спасибо вам за концерт!

— А вам как концерт-то?

— Вообще класс! В следующий раз приезжайте вместе с Евгением Хавтаном. Передавайте, ему наилучшие пожелания от всех уфимских любителей хорошей музыки!

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