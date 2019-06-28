Группа «Аигел»: о тюремной тематике, реакции аудитории и любви к Уфе 

Электронный хип-хоп-дуэт «Аигел» уже 29 июня выступит в Уфе вместе с Face, ЛАУД, Хаски и другими рэп-исполнителями.

Вокалистка группы Айгель Гайсина из Набережных Челнов является в том числе автором текстов композиций. Девушка, чье творчество берет начало с детства и юности, в 2003 году успела выпустить альбом «Лес».

Илья Барамия из Санкт-Петербурга с конца 90-х занимается электронной музыкой. Был участником дуэта «Елочные игрушки», а также инди-группы «Самое большое простое число».

— Расскажите, как получилось, что поэтесса из Набережных Челнов и музыкант из Санкт-Петербурга объединились в успешный дуэт?

Илья: - «Айгель обратилась ко мне с просьбой сделать что-то вроде аудиоспектакля по ее сборнику стихов «Суд». В процессе проверки разных вариантов сочетания поэтического текста с музыкой все обрело вот такую форму. В процессе выяснилось, что Айгель не может прийти ко мне в студию, чтобы записать голос, потому что живет в другом городе. В первый раз мы встретились на репетиции уже перед концертом в Москве».

Упомянутый поэтический сборник «Суд» Айгель Гайсиной был опубликован в 2016 году. К слову, помог в этом будущей солистке «Аигел» писатель Дмитрий Быков.

Фото: Вера Серебрякова.

Предшественником выпуска сборника стали события из жизни Айгель, связанные с ее парнем. С ним девушка с 2012 года выступала в составе группы «Так красиво темно». На долю молодой пары выпало тяжелое испытание: молодой человек стал участником потасовки, вследствие которой был осужден.

В результате сотрудничества Айгель с Ильей в апреле 2017 года был записан альбом «1190», в который вытекла поэзия девушки, пережившей ровно столько дней вожидании освобождения жениха.

Таким образом, как подытожили критики, «Аигел» стала первой рэп-группой, пишущей в тюремной тематике.

— Почему выбрали именно эту тематику для дальнейшего творчества, этот жанр?

Илья: - «Тематику мы не выбирали — это она нас выбрала. Мне всегда было интересно создавать такое, что звучало бы актуально и современно. Айгель, как оказалось, очень хорошо владеет речитативом. Вот она и рассказала свою историю этим языком под мой бит. Сейчас тема тюрьмы исчерпана вроде. Мы записываем альбом, в котором это вообще не упоминается, так что и жанр мы сейчас меняем».

Айгель: - «Я не знаю, на какой мы меняем свой жанр (смеется). Мне кажется, мы были и остаемся внежанровой группой. Если наш жанр — электронная музыка, то от этого мы пока никуда не ушли. И мы никогда не позиционировали себя как тематическая группа, у нас разные песни про разное».

Создана группа всего два года назад, однако успела выпустить множество композиций и сформировать собственную аудиторию.

— Как вас и ваше творчество принимает общество? Какой из альбомов пришелся по душе слушателям, а какой, может быть, «захейтили»? Насколько успешен последний трек «Чёткий»?

Илья: «С «Чётким» еще непонятно. Релиз песни совпал с арестом Ивана Голунова и прошел в информационной тени этого события, так что мы еще не поняли реакцию. Нам грех жаловаться — реакция на предыдущие релизы превосходила все ожидания. У нас теперь есть своя аудитория, которая слушает наши треки и ходит на сольные концерты».

В октябре 2017 «Аигел» пригласили на шоу «Вечерний Ургант», что способствовало еще большей популяризации группы. Артисты выступили на «Первом» с успевшей уже стать хитом композицией «Татарин» из дебютного альбома.

— Как относятся близкие к вашему творчеству?

Илья: «Сейчас очень хорошо. Мама все время слушает. Младший сын принимал даже непосредственное участие в записи одного из треков. Жена — первый слушатель и критик.

Айгель: «Родители предпочитают другую музыку. Я им свою не ставлю, не навязываю. Остальным — какие-то треки нравятся и идут в их плей-лист, а что-то остается без внимания. В общем, все, как у других музыкантов».

— На каких площадках и где вы уже выступали (в России, за границей)?

Илья: «Да очень на многих. От маленьких баров типа Powerhouse до ГлавClub. Выступали в Финляндии, Германии, Польше, Прибалтике. У нас было уже довольно много концертов».

Айгель: «Да, прошлым летом мы сыграли, кажется, почти на всех крупных фестивалях. Этим летом играем на тех немногих, которые в прошлом году не успели зацепить. У нас уже был один большой по нашим меркам тур по стране. Также играли несколько раз в Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии. Все концерты были классные и эмоциональные, это радует».

— Какие планы строите на ближайший год (и далее)?

Илья: «Планируем записать и издать альбом этим летом. Также примем участие в фестивалях и отправимся в небольшой тур осенью.

Айгель: «И клип должен выйти, а может быть, и два».

— К 29 июня вы приедете в Уфу на фестиваль в качестве одного из хедлайнеров мероприятия. Чего ждать вашим поклонникам? Какие композиции прозвучат? Или же пока не раскрываете карты?

Илья: «Начинаем обкатывать новые песни».

Айгель: «Наверное, будем играть что-то динамичное. У нас много жестких и непростых для восприятия песен — их мы оставляем для длинных сольников. На фестивалях стараемся не грузить».

— Приходилось ли раньше выступать для уфимской аудитории? Планируете ли вы завоевывать ее? Ждете ли вы от нее отдачи?

Илья: «Слушайте, мы не боевой отряд, чтобы чего-то завоевывать. Мы сыграем наши песни. На мой взгляд, мы — хороший и интересный концертный коллектив, нас стоит посмотреть вживую. В Уфе мы один раз уже играли — осенью прошлого года в рамках нашего тура».

Айгель: «Нам часто пишут из Уфы, зовут выступать. Я люблю Уфу. Здесь, как и в Казани, намного больше людей понимают наши татарские песни, чем в любом другом городе, — это приятное чувство».

— Что можете сказать об остальных хедлайнерах фестиваля? Как известно, это Face, Хаски, трио «Лауд» и KURT92.

Илья: «С Хаски и «Лаудом» мы знакомы, а Ваню Дрёмина (Face) знают вообще все. Видимо, ожидается неплохой концерт».

Айгель: «Намечается фест, где лично мне интересно послушать всех артистов. Хаски мне пока удалось послушать вживую только из-за сцены — это звучало круче, чем в записях. Мы выступали вместе на мероприятии, где в зал было не выбраться. Очень надеюсь, что по таймингу все совпадет и мне удастся послушать с поляны. С «Лаудом» мы делали вместе маленький лайф-перформанс, но удаленно. В день мероприятия у нас был концерт в другом городе, поэтому трек делали так, чтобы наша часть звучала в записи и мы присутствовали на экране. Вживую у меня еще не было возможности послушать ребят. За Face нам очень интересно следить — он обаятельный, растет, ищет, не остается в заложниках своей популярности и ожиданий аудитории. С KURT92 мы пока не знакомы.

Айгель, Илья, огромная благодарность за беседу! С нетерпением ждем вас в Уфе уже в эту субботу!