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Бесконтактные платежи перестают быть диковинкой в Уфе
Интервью
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Интервью

Бесконтактные платежи перестают быть диковинкой в Уфе

Сегодня, 14:56Рустэм Башкирцев
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