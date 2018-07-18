Бесконтактные платежи перестают быть диковинкой в Уфе

- Как развивается рынок онлайн-платежей в Приволжском федеральном округе, в частности, в Уфе?

- Приволжский округ — один самых развитых регионов России. Так, по данным Mediascope, в прошлом году он вошел в ТОП-4 федеральных округов по популярности онлайн-платежей. 91,5% опрошенных жителей ПФО хоть раз совершали такие платежи. В Уфе тоже внушительные показатели. Аналитики Яндекс.Денег подсчитали, что расходы уфимцев в интернете за год увеличились более чем в 2 раза, а число онлайн-платежей — в 1,6 раза. По темпам роста город не отстает, например, от Москвы и Санкт-Петербурга.

- Что делают уфимцы в интернете? На что тратят деньги?

- В первую очередь это разные повседневные платежи — сотовая связь, интернет, штрафы ГИБДД, налоги, кредиты, транспорт.

Мы видим здесь тренд: такие платежи активно переходят из офлайна в онлайн. Уфимцы платят с банковских карт, из электронных кошельков, через интернет-банкинги, с мобильных счетов и многими другими способами. Это общемировой тренд.

Сегодня многие страны держат курс на безналичность, и Россия в целом — среди них. Минфин РФ стремится увеличить долю безналичных расчетов и достичь уровня развитых стран, где купюрами расплачиваются лишь в 10% случаев.

- Какие суммы люди обычно тратят в онлайне?

- В среднем за раз уфимцы тратят в интернете 916 рублей. За год этот показатель вырос почти на треть. Средний онлайн-платеж постоянно увеличивается: по мере роста платежного опыта растет и доверие горожан к электронной оплате, поэтому они готовы тратить в интернете все большие и большие суммы.

Самые высокие средние чеки у уфимцев в интернете — за авиабилеты, кредиты и жилищно-коммунальные услуги. Если говорить о методах онлайн-оплаты, то, по данным опроса Mediascope, 68,6% респондентов платят через «Сбербанк Онлайн», 50% — с банковских карт, 17,8% — через Яндекс.Деньги.

- Какие основные драйверы развития онлайн-платежей в Уфе?

- Основной драйвер такого роста — конечно, удобство. Не надо никуда ходить, тратить время, заполнять квитанции. Просто берете ноутбук или смартфон и быстро оплачиваете нужную услугу. При этом если можно автоматизировать регулярные платежи — например, за ЖКУ или домашний интернет, — люди делают это, то есть поручают рутину технологиям.

Ни один человек не просыпается с радостной мыслью: «О, сегодня я хочу заплатить!» Оплата — это неизбежность. Нам приятнее потратить свое время на семью, встречи с друзьями, нежели заниматься бытовыми делами и оплатой чего-либо.

Другой важный фактор — платить онлайн сегодня не только удобно, но и выгодно. Все больше платежных систем и банков предлагают своим пользователям различные скидки, бонусы, кешбэки, программы лояльности. Например, платишь картой, а не наличными — и получаешь 10% кешбэка или скидку на следующую покупку. Конечно, это привлекает.

Другие драйверы — развитие платежных технологий, увеличение числа владельцев банковских карт, смартфонов с поддержкой бесконтактных платежей.

- Кстати, про смартфоны. Платежи уходят не только и не сколько в онлайн, сколько в мобильность?

- Это верно. По данным опроса Mediascope за 2017 год, опыт оплаты со смартфона — включая бесконтактные платежи — есть у 71,7% респондентов из ПФО, в том числе из Уфы. В целом по России этот показатель ниже — 68,3%.

Смартфон — это то, что всегда под рукой. С ним связано большинство наших повседневных активностей — общение, музыка, видео и другие развлечения. Неудивительно, что в эту же среду переходят и платежи.

Попросил друг в мессенджере в долг — вы сразу отправили ему перевод в том же чате. Сидя в очереди к врачу, видите красивые джинсы в интернет-магазине — и тут же оплачиваете их с телефона. Это удобно.

Сегодня можно спокойно выйти из дома без бумажника — и с помощью смартфона оплатить как минимум чашку кофе или проезд в метро. Как максимум — можно и новую машину купить, если очень захочется. Ведь сегодня в России около 70% всех POS-терминалов в торговых точках поддерживают бесконтактную оплату.

- А как развиваются бесконтактные платежи в Уфе?

- Такие платежи перестают быть для уфимцев какой-то диковинкой и становятся органичной частью их повседневной жизни. Мы видим это по местам, где горожане чаще всего платят бесконтактно, — магазинам, кафе, аптекам, автозаправкам. На такие площадки приходится основная часть всех бесконтактных платежей.

Средний чек уфимцев при такой оплате — 690 рублей. Не такой уж большой. Это объясняется тем, что бесконтактные платежи — это платежи, как говорится, на скорую руку. И 1000 рублей — это тот лимит, при котором большинство платежных систем не спрашивают пин-код для оплаты. Можно быстро приложить телефон к терминалу — и покупка оплачена. По данным Яндекс.Денег, 87% бесконтактных платежей не превышают именно этого порога — 1000 рублей.

- Какие еще тренды можно выделить в Уфе?

- Тут нельзя не упомянуть онлайн-шопинг, в том числе со смартфонов. По данным Яндекс.Кассы, за последний год уфимцы потратили на заказы в интернете в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Эта динамика говорит не о том, что горожане стали больше тратить вообще, а о том, что они стали больше тратить именно в сети. То, что люди раньше покупали в магазине через дорогу, теперь они заказывают в интернете. Мы видим это из собственной статистики — за год заметно вырос спрос уфимских покупателей в интернет-магазинах на одежду и обувь, смартфоны, бытовую технику, товары для спорта.

Сегодня очень популярны зарубежные интернет-магазины, особенно китайские. Товары в них такие же, как продаются у нас, а цены ниже в 2-3 раза. Стоимость — основной фактор при выборе товаров. Это подтверждает недавнее исследование Яндекс.Маркета и GfK Russia: покупатели выбирают иностранные площадки прежде всего из-за более низких цен — эту причину среди основных назвали 76% опрошенных.

Другие распространённые мотивы — более широкий ассортимент (33%) и возможность найти товары, которых нет в России (32%). Словом, китайский ритейл в определенной мере приучает покупателей не бояться платить за то, чего нельзя «посмотреть и пощупать».

И мы опять же видим, что общая тенденция к росту числа онлайн-покупок, кроссбордера (трансграничной торговли) и мобильных платежей сформировала новое пользовательское поведение — привычку покупать в онлайне то, что традиционно покупается в офлайне.

- Как дальше будет развиваться рынок онлайн-платежей в Уфе? Какое будущее? Какие прогнозы?

- Уфа будет держать дальнейший курс на безналичность. Платежи продолжат активно переходить из офлайна в онлайн, а электронные деньги — вытеснять наличные. Причем будет все больше мобильных платежей, ведь сегодня люди почти не расстаются со смартфонами.

Если пофантазировать, то альтернативой телефону может стать технология, которая позволит платить вообще безо всяких лишних устройств, — например, система распознавания внешности или голоса.