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Екатерина Телина: Башкирия - лекарство от фальши, суеты и одиночества
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Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Интервью
Екатерина Телина: Башкирия - лекарство от фальши, суеты и одиночества
Сегодня, 14:42Шамиль ВАЛЕЕВФото: Вадим Феоктистов
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