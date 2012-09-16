Екатерина Телина: Башкирия - лекарство от фальши, суеты и одиночества

Конгресс-бюро Башкортостана придумало, как нам всем заработать на стремлении людей получить новый уникальный опыт в комфортной обстановке.

Многолетние разговоры о превращении нашего любимого и самобытного Башкортостана в туристическую Мекку, которыми увлеченно занималась и публика, и власть, наконец, начали приобретать определённость. Простая мысль - совместить безусловный успех Башкирии десятых - достойное проведение саммитов ШОС и БРИКС и наше тревожное желание отвязаться от "углеводородной иглы", пришла, как мы поняли, в светлые головы сотрудников Конгресс-бюро Башкортостана - так теперь называется Офис-группа ШОС БРИКС «УФА-2015».

Мобильный по составу и динамике работы проектный офис по проведению "наземной", местной части международных саммитов 2015 года, остался в своём качестве и в качестве автора инженерной идеи, которая может загрузить работой не только "шератоны" и "холидеи", но и ещё много кого.

Башкирию можно и должно презентовать вовне не просто так, "чтобы потеплел инвестклимат и туристы приезжали", а тащить к себе корпоративных туристов, которых раньше выгуливали на семинарах, конференциях и тренингах по антальям да египтам, а сейчас - самое время показать наши с вами любимые бурзяны, фонтаны и чекмагуши.

Мы попросили рассказать об этой идее подробней нашу бывшую коллегу, экс-главреда двух телеканалов, дипломированного искусствоведа, профессионального политолога и просто красотку Екатерину Телину. Она, после пары недель ритуальных уговоров, рассказала всё как есть. Говорит, что это - золотая жила, не хуже нефтянки по доходам, если получится соблюсти всю технологию.

- Чем ты, Катя, конкретно сейчас занимаешься? В рамках какой деятельности это всё происходит? Хоть формально, хоть неформально растолкуй, пожалуйста.

- Я, вместе с коллегами, пытаюсь организовать процесс создания такого продукта в сфере индустрии встреч в республике, который был бы востребован за её пределами и который позволил бы зарабатывать всем, кто его создаёт. В процессе работы мы, Конгресс-бюро Башкортостана, увидели целую экономическую нишу, которая в России еще не занята под завязку. Абсолютно убеждена, мы не просто можем, Башкирия должна в ней занять свое место. Речь идет об индустрии проведения крупных мероприятий как отраслевого, так и корпоративного характера. Это всё относится к деловому туризму, или, так называемому, MICE-туризму – когда люди куда-то едут не отдыхать, а трудиться, решать свои профессиональные задачи. В силу многих причин, эту отрасль ни мы, ни наше государство до недавнего времени совершенно не рассматривали как самостоятельную и рентабельную. И совершенно зря. Принципиальное отличие нашей деятельности в том, что это системная коммуникация региона с внешним миром – страной и зарубежьем. Дело не столько в имидже региона, в данном случае, а в том, что это возможность научиться производить что-то такое, что может нам служить таким же ресурсом, как углеводороды. MICE – это нефть в сфере услуг.

- Это ведь не совсем новая отрасль - последние лет 6 мы только и слышим о том, что надо развивать туристический кластер в Башкирии. О том, что надо научиться зарабатывать деньги, приманивая сюда туристов. Да, везде, в Египте - они третьи после нефти, в Тунисе туризм – это отрасль не хуже фиников и тотальных маслин. У нас туризм - на уровне мечт и пожеланий. Чем отличаются ваши корпоративные встречи на башкирской земле от встреч простых людей, которые сюда приедут? И зачем они к нам приедут?

- Это самый главный вопрос. На мой взгляд, отличие в том, что нам вряд ли удастся стать, ввиду многих причин, некой экскурсионной дестинацией. Дестинация - это место, которое интересно людям с точки зрения удобства инфраструктуры и с точки зрения «что посмотреть». А вот приехать сюда работать, хотя бы на время, можно и нужно.

- Гастарбайтером?

- Нет. Речь идет о привлечении на нашу территорию крупных мероприятий. Мы работаем в двух направлениях. Первое - привлекаем на нашу территорию отраслевые конгрессы и форумы – «тысячники» (в эти дни, например, в Уфе идет Всероссийский съезд онкологов, это 1500 человек). Вроде бы для рядовых жителей, для тебя, для меня, это событие не имеет ни малейшего значения. Ну, приехал там кто-то, ну, посовещались-разошлись. Но каждый из этих 1500 приехавших медработников оставил в нашей республике в день от 14 до 24 тысяч рублей. В ресторанах, гостиницах, музеях, сувенирных лавках и так далее. Просто умножь эту сумму на количество гостей. А республика получает больше налогов за счёт большей выручки малого и среднего бизнеса. Если смотреть с этого ракурса, конгрессы касаются большинства жителей. И еще, если бы проводился тот же съезд онкологов где-то в другом регионе, сколько наших врачей смогли бы его посетить и узнать про новые тенденции лечения этой страшной болезни? Это ведь и своеобразный курс повышения квалификации для местных спецов. Так что прости, но наша работа касается каждого, интересов всего региона.

- Ты хочешь сказать, это инженерный, интеграционный проект, который предполагает разных участников: от рядового мастера обжарки кыстыбыя с картошкой (башкирский и татарский вариант кесайдии - Ш.В.) до лейб-кураиста?

- Не только. Еще техническое сопровождение мероприятий, транспортное обслуживание, полиграфическое, культурное - много кто еще необходим для достойной организации конгресса-"тысячника".

- Расскажи тогда цепочку, допустим, я приехал в Башкортостан из….откуда кстати?

- В основном из Петербурга и Москвы. Основные заказчики - это Москва и Петербург, если мы говорим про российский рынок.

- Допустим, существует российский рынок этих приездов в субъект федерации. Вот я питерский и приехал в Уфу… в какой момент начинается вся ваша история?

- Наша история начинается с момента встречи нас, амбассадоров Башкирии с потенциальным заказчиком мероприятий в рамках проводимых в Москве и Питере work-shop, в рамках event и MICE-форумов, куда эти заказчики приходят в поисках новых дестинаций и идей. А они в постоянном поиске нового, уж поверь. Мы его ловим и предлагаем рассмотреть и наше направление, рассказываем о том, что нас отличает от других. Понимаешь, пока у человека, который сидит в Питере, нет Башкирии в шорт-листе. А должна быть. Должна.

- А что ему у нас делать?

- Провести деловое мероприятие плюс получит experience, незабываемое, уникальное, важное впечатление, эмоцию. MICE-мероприятия – не трафаретный корпоратив из песни про «Любу-звезду ютьюба». Это всегда конференция, плюс какая-то event-часть (событийная - Ш.В.) или incentive-часть (стимулирующая). Еще три года назад рынок корпоративных заказчиков был нацелен только на заграничные направления. До кризиса 14-го они предпочитали вывозить свои коллективы на тимбилдинги и прочее "активности" куда-нибудь за пределы нашей необъятной. Сейчас всё изменилось – стало дорого и, отчасти, неполиткорректно.

- Они вывозили на Красное море, потому что это дешевле было, чем на Байкал и понтовее?

- Потому что они могли это делать, потому что Европа и другие части света принципиально интересны, весь коллектив счастлив и благодарен. Сейчас российские крупные и средние компании столкнулись с серьезной проблемой – за границу вроде как уже не поедешь, а что предлагает родная Россия, несмотря на её необъятность, совершенно непонятно. И на данный момент в нашей стране всего пять регионов, которые научились на этом хорошо зарабатывать...

- ...Татарстан наверняка.

- Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Казань. Есть еще Екатеринбург и Самара, которые тоже большие молодцы и отлично развиваются в этой сфере.

- Только столичные люди, наверное, ездят?

- Не только. Есть много компаний, у которых куча филиалов по всей стране. Им важно собрать всех в одной точке. Как правило, это пятидневные большие мероприятия, конференции, в течение которых они постоянно чему-то учатся, и каждый вечер, помимо обучения им предлагается какой-то интересный опыт для сотрудников. Это может быть экскурсия-квест, это может быть гала-ужин в этно-стиле региона и так далее. Если раньше, по их словам, они ехали за комфортом и смотрели на цену, то теперь их больше интересует тот самый experience: «А что я такого узнаю, услышу и почувствую, переживу, чтобы это меня принципиально обогатило? Что меня удивит? Что я попробую в этой локации интересного, такого, что я больше не смогу попробовать нигде?». Вот главный запрос от заказчика к региону и его индустрии встреч.

- В локации или в дестинации?

- Дестинация более широкое понятие - направление, локация, - это конкретная точка.

- А отели наши шикарные пустые стоят, наверное, да?

- Они не стоят пустые. Я видела реальную статистику сетевых уфимских отелей, минимальная загрузка в 36 процентов была в январе 2016 года, сейчас держится на уровне 44 процента, в высокий деловой сезон (сентябрь – ноябрь и февраль – апрель) около 60 процентов загрузка. Это средняя температура по больнице.

- Какая получается средняя годовая цифра?

- Ближе к 50 процентам. Они об этом стараются не говорить почему-то. Видимо есть резон, надеюсь, не обидятся, что озвучила цифры. Когда я привожу клиентов на инспекцию отелей, еще ни разу не было такого, чтобы я смогла показать весь отель. Либо конференц-залы закрыты на обслуживание, либо номеров нет. То есть история о том, что наши отели недозаполнены, - правда лишь частично.

- Сознайся, ваше бюро, наверное, все же коллективный лоббист отельного сообщества?

- Нет, конечно. Мы видим свою задачу в том, чтобы отстаивать интересы и помогать всем участникам индустрии встреч Уфы и Башкирии. Всего бизнеса. Это поддержка предпринимательства, но не в виде субсидий, а в виде заказа на работу! Мы не предлагаем рыбу, мы даем удочку. Пытаемся сформировать такое мнение о нашей Башкирии, чтобы у всех здесь, кто реально хочет работать, было чем заняться.

- Это сложно?

- Трудности и интересность в том, что эта область - чистый вид конкуренции, потому что заказчику совершенно наплевать на нашу внутреннюю политическую или экономическую кухню. Скорее их интересует обыкновенная, гастрономическая. Они сравнивают Уфу с Калининградом, с Казанью, с Сочи и говорят «А что у вас интересного?». Создать такой интересный продукт можно только сообща. Изучая рынок, видно, что мы всегда ориентировались в event исключительно на потребности и вкус «внутренней» Башкирии. Нам довольно сложно перестроиться и предложить что-то новое, интересное и конкурентоспособное. Мы этим никогда и не занимались на самом деле, никогда не ставили перед собой эту задачу - создать интересный MICE-продукт.

- Что ты называешь продуктом кроме койки, жареного коня и трансфера из аэропорта?

- Идею. Идею мероприятия. Идею - ответ на вопрос, зачем сюда приезжать. Идею, чем можно здесь заняться.

- Какие виды experience, уникального опыта тем людям, которые уже пресыщены Сочи, Питером, интересны? Или хочется куда-то поглубже в глубинку?

Содержимое борти, Бурзянский район Видео Видео: Шамиль Валеев, 102.жж.рф

- Я могу рассказать, какие темы цепляют их у нас. Их цепляет бортничество. Я перевела это слово на общероссийский язык и во внешней коммуникации лихо-нагло заявляю, что в Башкирии мед добывают методом Винни-Пуха. Их интересует наш бренд - хоккейный клуб «Салават Юлаев». Очень радуюсь тому, что удалось договориться с хоккейным клубом о совместных проектах. Людей извне интересует всё, что связано с башкирской темой – народом, его культурой. И мне хочется всё, что связанно с народным промыслом, творчеством, видами деятельности, попытаться переложить в современный формат, чтобы это было интересно и на этом можно было зарабатывать не только деньги, но и какие-то положительные имиджевые очки для республики в целом. У тебя в предыдущем интервью была Александра Хисаметдинова. Очень мне нравится компания «Капыл туй». Я с ними работала, и могу сказать, что Александра, абсолютно роскошная и красивая в национальном наряде с луком в руке, произвела неизгладимое впечатление на моих гостей. Это было под Конгресс-холлом, бушевал ветер, тучи, гром, и она стоит одна. В монистах. Учила их стрелять из лука. И вот таких идей нужно много, очень много. Меня одной физически не хватает на разработку всех сценариев и вариантов. Они у меня есть, безусловно. Но помощь и заинтересованные, незашоренные подрядчики нужны как воздух.

- У меня тоже есть experience. Я был в Шульган-таше в 14 году в блогерской "Экспедиции Башкирия", притащил туда своего друга и главреда газеты "Подмосковье сегодня" Герасименко Сергея. Мы нашли хорошее лежбище, многоэтажный деревянный дом, с размещением было все нормально, но, видно было, что местные люди замордованы избытком туризма, готовить пришлось самостоятельно, на привёзенном тандыре. Они не успевали, было жалко что-то требовать с них, мучить, они просто живут в другом временном измерении - "до обеда" и "послезавтра" - какая уж тут логистика. А клиент нынче пошел требовательный, за свои деньги хочет многое и по графику. Где эта грань между клиентоориентированностью и самобытностью?

- Я её ощущаю ровно посередине. Мне кажется, наша подлинность крайне необычна для других регионов России. Мы не умеем улыбаться фальшиво, и у нас все настоящее – и хорошее, и плохое. Поэтому самобытность - это тоже преимущество, если правильно подать. Все, что угодно, может стать нашей фишкой. Просто мы должны об этом хотя бы задуматься. Да, самобытность. Это тоже интересно, потому что когда ты присутствуешь в Москве и в Петербурге на выхолощенных eventах, где все потрясающе красиво и сделано по европейским лекалам, иногда кажется, что вокруг манекены, а не живые люди.

- Сюда можно приехать за душевностью, да?

- По крайней мере это моя позиция, мое понимание и "чувствование" территории.

- Душевность ведь предполагает, что могут и в лоб дать, и вилы в бок - помнится, пару лет назад даже своих журналистов местные парни не так давно гоняли по всей долине Инзера, если не ошибаюсь.

- Вот здесь будет сложно, на стыке культур, но это уже проблема организаторов, принимающей стороны, чтобы хватало людей и средств обеспечить безопасность и взаимопонимание. Бывает и аллергия на пчел, с этим тоже надо что-то делать. Это - вопрос технический и решаемый. Но как же это интересно, Шамиль! Понимаешь, эта отрасль - она даже для России новая. Мы всей страной в общемировом рынке занимаем менее 1 процента, а там обороты в миллиарды долларов и евро.

- Я фильм видел начала 90-ых, как устраивали охоту на медведя для американцев, такие фильмы с Крачковской и Кокшеновым. Как будто все здесь мечтают продать свою самобытность a la Russe, но до сих пор это было на словах только.

- Сейчас об этом капитально задумались. На ПМЭФ 2017 впервые была организована панельная дискуссия, где было четко заявлено – "индустрия встреч - это драйвер развития экономики". А то, что обсуждается на ПМЭФ, очень быстро становится политической и экономической повесткой государства. Например, создается Ассоциация Национальное Конгресс-бюро России, куда Башкирия в нашем лице (Конгресс-бюро Башкортостана) приглашена в качестве члена. Это значит, что у нас будет возможность презентовать республику под брендом страны.

- То есть то, что профессиональное сообщество время от времени надо выгуливать это уже данность. И почему-то их надо выгуливать не в Подмосковье, а где-то….

- Я на том же Петербургском экономическом форуме слушала выступление директора Конгресс-бюро города Вены. Да, Европа. Да они одно из старейших европейских Конгресс-бюро. Но в Вене такие мероприятия приносят денег в бюджет в 2 раза больше чем машиностроение, строительство.

- То есть это в муниципальный бюджет или...?

- В муниципальный и региональный бюджеты.

- Сейчас мы по цепочке технологической с калькулятором пройдем, я хочу понять, какая толпа приезжает за один раз, и что там с рублями и тонно-километрами гостеприимства?

- Если мы говорим про корпоративный туризм, то самая традиционная группа - от 70 до 150 человек единовременно. Проводят они минимум 3 дня, если в цифрах, то такое мероприятие не может стоить меньше 2,5 - 3 миллионов рублей. Если крупнее, то это от 500 и 1000 человек. И это 4-5 дней. То есть 5 дней здесь у нас, в регионе. Прямая обязанность Конгресс-бюро бороться за привлечение на свою территорию ротируемых международных, мировых конгрессов. Если мы выиграем заявку по проведению 47 Конгресса пчеловодов «Апимондия» на 2021 год, в сентябре текущего, Алла бирса, если нам удастся убедить пчеловодов всего мира, то Башкирии это принесет порядка 140 миллионов рублей за 5 дней. Чем не инвестиция?

- А регулярность какая у этих всех ротируемых мероприятий?

- Что-то проводится раз в 2 года, что-то - в 3, в 4, в 5 лет. Не помню точное количество мировых ассоциаций, но знаю, что Россия состоит в 1400 международных ассоциациях. Соответственно, все эти 1400 ассоциации - потенциальные гости...

- ...и должны сюда попасть.

- Могут. Если захотим и будем целенаправленно работать. Нашли же мы эту «Апимондию» год назад, теперь работаем. Тогда искали интересные для нас мероприятия и когда увидели, что существует целый всемирный конгресс пчеловодов, на котором выбирают лучший в мире мед, занимаются научной деятельностью, подумали, а почему не Башкирия? Мёд - это же наше достояние. И здесь будет серьезная проверка на вшивость, действительно ли наш мёд так хорош. Это раз. А во-вторых, если мы выигрываем эту заявку на 2021 год, то, по идее, будет больше поводов навести порядок в этой сфере.

- Сейчас идет какое-то мутное бодалово в этой сфере, я вижу тут конъюнктурность и клановость. Недавно заехал на пасеку к "своему" дорогому пчеловоду Рустему, он говорит, что пчелы вообще-то не живут несколько лет, они живут несколько месяцев и все равно погибают. Другое дело, что они весной вылетели и вскоре умерли, но их быстро сменяет следующее поколение. А сейчас они не очень летают, потому что холодно и сыро, а надо +25. Что это за история по поводу внезапно умерших всех пчел Башкирии? Кто-то хочет подорвать «Апимондию»?

- Мне очень сложно это комментировать, поскольку лично с господином Мулюковым на эту тему не общалась. Те данные, которые есть у Конгресс-бюро по этой теме, говорят о том, что не все так трагично-печально. Но все же воздержусь от опровержения или подтверждения, поскольку не являюсь экспертом в пчеловодстве.

- Чем больше тревожных ожиданий, тем лучше разрядка, показала Олимпиада в Сочи. Хоть интрига какая-то появилась в липкой от частого мусоленья теме медового "нашего всего".

- Если отлипнуть от пчёл и вернуться в MICE-экономику, то затраты с одного вложенного рубля в эту отрасль возвращаются пятью-семью рублями. Это официальная статистика. Мне одной видится это рентабельным?

- А вам хватает клиентоориентированных людей, которые в этой сфере готовы быть гостеприимными не только на уровне «последнюю рубаху отдам» и «зарежу последнего барана»? Каковы требования к сервису все-таки… может стандарты какие-то есть?

- Я верю в наших людей, Шамиль. Я смогу тебе точно сказать, ошибаюсь я или нет, 22 июня. Для того чтобы объединить всех участников местного рынка, мы проводим конференцию-семинар, где как раз и собираемся обучать международным стандартам сервиса и тому, как видит регион потенциальный заказчик.

- Один знакомый ресторатор, который держал знаменитые проекты нулевых "Проспект" и "А-Кафе", ныне уже покойный, рассказывал мне в интервью лет 10 назад: «Если ты пришел в ресторан, в памяти у тебя остается собеседник. В хорошем остается собеседник. В плохом - остается память об этом заведении - золотой орел на потолке, серебряная посуда, аполлоны и атланты по углам…». Тебе ближе какая концепция? Они должны запомнить содержание или они должны запомнить Башкирию?

- Башкирию.

- Наше желание запихнуть Башкирию в их жизнь – не повредит их экологии, онкологии, проктологии, или что они там изучают на своей конференции?

- Им это только поможет. Возможно, когда я говорю это, во мне говорит не профессионал, а человек, влюбленный в Башкирию. Я считаю, что моя Башкирия будет полезна для каждого. Она может согреть, даже несмотря на холодное лето 2017, мне кажется, в нас есть что-то, что может согреть человека. А современный человек одинок, и это остро чувствуется, когда выезжаешь за пределы нашей территории. Люди настолько разрозненны и разобщены, настолько погрязли в своих проблемах. И среди нас есть, конечно, такие, но в целом у нашей земли какая-то особая энергетика, которой мне хочется поделиться. Я в нее верю. Понимаешь, верю в наших людей, в нашу культуру, в нас. Если бы не это, я бы никогда не попыталась поднять такую глыбу, которую пытаюсь расшевелить сейчас.

Потому что в Башкирии, помимо природных красот, есть потенциальное лекарство для души замученного одиночеством и лояльностью к бренду корпоративного человека - первозданная тишина, вольный ветер, теплота сердца жителей республики, отсутствие фальши в гостеприимстве. По крайней мере я так это чувствую

- Давай определим квалификационные требования к идее, чтобы она была реализуемая и интересна для вашей отрасли. Сейчас вот жуликоватый, немного сумасшедший прожектер с грязными волосами придет в офис и скажет «А давай проведем фестиваль воздушных змеев». Какие вопросы ты ему задашь?

- Чем это отличается от змеиного фестиваля в Китае? Необходимы идеи, которые бы раскрывали нашу самобытность, которые связаны именно с Башкирией, башкирами, народами, ее населяющими. И формат идеи должен быть интерактивным.

- Это как?

- То есть это не просто самобытность как таковая, это не просто условный палас. Палас - это самобытный элемент, но не продукт. Не MICE-продукт. Он должен быть интерактивный. Либо мы на этом паласе чай пьем с баурсаком, либо еще что-то осмысленное делаем. Интерактивность - это то, что позволяет идею совместно реализовывать большому количеству человек. Интерактивное означает активное освоение идентичности на вкус, цвет, запах, ощущения. Это же очень интересная задача. Осмыслить себя, кем мы являемся, чем мы занимаемся, что есть только у нас. Попробовать привести все это в интерактивную игровую форму. Мне нравится эта работа еще и тем, что позволяет глубже и тоньше понять самих себя. Вот ты же работаешь в своей области над вопросами региональной идентичности, я же пытаюсь её переосмыслить и интерпретировать в каком-то более прикладном ключе.

- Это прикладная задача?

- Это прикладная задача, но чтобы решить ее, мне приходится поднимать огромный пласт, связанный с региональной идентичностью.

- Это партия баса как раз из той оперы, когда надо принести стакан воды, заодно вырой колодец?

- Примерно, да. Сейчас наша команда, те люди, с которыми мы работаем бок о бок, пытаются запустить механизм. Конечно, нам страшно, с одной стороны, но с другой, мы видим, как это перспективно. Переживаем, что у нас не хватит сил и ресурсов дожать эту историю до конца. Поэтому мне нужно сообщество, поэтому я собираю 22 июня людей, поэтому я хочу, чтобы они пришли.

- Кого собираешь?

- Я приглашаю на обучающий конференцию-семинар «MICE-индустрия, корпоративный сектор – дорожная карта развития отрасли для Республики Башкортостан» всех, кто работает в Башкирии. Зову рестораторов, отельеров, кейтеринговые компании, экскурсионные компании, те компании, которые занимаются в Уфе и в Башкирии eventом, санатории, потому что они же тоже интересные с точки зрения локации, и они все сейчас будут негосударственными, они работают как бизнес-структуры на рынке. А наше мероприятие, по крайней мере, позволит показать, что нужно делать, чтобы выйти на этот рынок. Это будет пошаговая инструкция: как из того, что у тебя есть, из тех ресурсов, которыми обладаешь, сделать что-то большее и конкурентоспособное. Потому что планов-то громадье. Мы хотим, чтобы Башкирия поехала на IBTM, это всемирная выставка деловых дестинаций. Мы можем под брендом страны выступать. Наконец-то у нас есть все возможности, есть каналы связи, есть инструменты, каким образом мы можем выйти и заявить о себе на весь мир. Осталось только решить, что мы конкретно везем и готовы ли мы работать в этом направлении, надо ли это нам.

- По крайней мере, мне теперь кажется, что та деятельность, о которой ты рассказала, специфика - та самая долгожданная идея, которой долго не было у различных ответственных структур республики, которые "грели" в целом туризм. Это не конкурирует с общим туризмом. Может уже все наигрались, устали, поняли, что никакого туризма здесь такого простого, тюленьего не будет: моря-то нет.

- Могу сказать, что пока она воспринимается как очень узкий сегмент, но потенциал её велик. Самая главная задача сейчас – понять самих себя. Можно много говорить о том, чего у нас нет, но я предпочитаю смотреть вперед и думать о том, что мы можем создать. Пора уже понять, в какую сторону двигаться и начать движение, не ожидая манны небесной. Мы так и сделали в 2015 году и теперь просто работаем на благо нашей любимой Башкирии.

Материалы по теме