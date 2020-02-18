«Успеть можно все»: уфимка возрождает стройотряды, ведет блог и растит четверых детей

18 февраля в республике отметят День «Российских студенческих отрядов» – организации, которая стала преемницей ставших культовыми в СССР «стройотрядов». С ее помощью студенты в разных уголках России могут подрабатывать во время учебы без вреда для образовательного процесса. А как, Медиакорсети рассказала руководитель регионального штаба, многодетная мама и блогер Ирина Сухарева.

«Спокойная жизнь мне не по душе»

- Ирина, некоторые читатели помнят, а некоторые еще не столкнулись с этим явлением, поэтому немного проинформируем в начале интервью. Шестнадцать лет назад в нашей стране и пять лет назад в республике вновь появились Российские студенческие отряды (РСО – далее), активно развивающиеся до 1991 года, но упразднённые в связи с политической перестройкой. Организация стала правопреемницей Всесоюзных студенческих строительных отрядов.

- Все верно, региональное отделение молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» функционирует с 2015 года. Сейчас есть восемь штабов, в каждом из которых есть несколько отрядов, направления следующие: строительное, педагогическое, сервисное, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское, добровольческое, отряды проводников, снежного десанта, пресс-службы. Порядка 3000 бойцов.

Фото: Из личного архива

- Вы сами в стройотряды не попали? На момент вашей учебы их расформировали?

- Я училась в БашГУ на географа, это мое первое образование. Думала, что диплом не особо пригодится, но это совсем не так: география оказалась очень кстати, когда я стала командиром отрядов в Башкирии, и все столицы ПФО объездила.

- Но нет ли ощущения, что за пять лет уже столько всего сделано, может усталость? Ведь поддерживать энтузиазм и огонь в студентах нелегко, особенно, когда в этом так много общественного начала?

Фото: Из личного архива.

- Я могла бы тихо и мирно готовиться к рождению четвертого ребенка – это правда. Но я так не привыкла: и со вторым, и с третьим всегда находилась крутилась как белка в колесе, но это мое, абсолютно. Я же всегда говорю, проповедую практически философию правильного тайм-менеджмента и колеса баланса жизни. Больше делаешь – больше успеваешь.

- А сколько в этом «больше» студентов?

- Вот иногда это даже 100 процентов, как сейчас, когда мы готовимся к Дню Российских студенческих отрядов. Будет большое мероприятие в «Конгресс-холле Торатау».

- Ирина, у вас порядка 30 тыс. подписчиков в Инстаграм и похоже, что каждый из них искренне удивляется: как возможно совмещать столько всего? Ведь судя по «сторис» у вас нет ни одной свободной минуты?

- Мне спокойная жизнь не по душе, я хочу быть максимально полезным человеком и мне нравится, когда наши ребята приезжают с результатом: кто-то нашел друга, кто-то путешествовал по стране, кто-то денег заработал. Каждый приносит свои ценности в голове, и я у этих ребят, несомненно, учусь. Но и они учатся! И еще мне нравится наблюдать, как наши ребята меняются, они прокачиваются и меняют навыки свои и приоритеты, приобретают ценностные ориентиры. В отрядах они чувствуют, что полезны – у нас есть благотворительные направления.

«Никакого алкоголя и сигарет в жизни и соцсетях»

- Когда находится время и есть ли какие-то особенности блогерства, когда вы пример для тысяч башкирских студентов?

- У меня есть принципы ведения соцсетей – никакого алкоголя, никаких сигарет (это не только на соцсети распространяется, я так живу). Как успеваю? Опять же, тайм-менеджмент: поверьте, с детьми можно успевать все, ждать мужа с работы мне совсем не интересно.

Фото: Из личного архива.

Я хочу быть хорошей женой, мамой, верным другом. Все вместе. А блог – это отдушина, а не какая-то там цель. Но мне приятно, что его читают. Рада, что кто-то находит мои записи полезными.

- И в чем главная фишка тайм-менеджмента от Ирины Сухаревой?

- Не откладывать на потом. Студент получил задачу – от куратора, профорга, культорга - нужно делать сразу задачи, тем более сейчас у нас вся жизнь под рукой, в телефоне. Чем быстрее возьмешь себя в кулак, тем лучше. Без правильного распределения времени никак, что в отрядах, что в жизни. Да, сложно совмещать учебу с балльно-рейтинговой системой, и ребятам нужно все успевать. Но это реальная задача, и поверьте: можно филонить, занимаясь только учебой, а можно успевать все.

- Есть ли «текучка» в отрядах?

- Здесь совершенно разные случаи. Кто-то вступает на первом курсе и остается с нами до конца, есть ребята, которые работают только один сезон. Некоторые приходят к нам и после выпуска, кому-то мы помогаем найти работу, со многими выпускниками поддерживаем связь, у них уже свои семьи, и мне приятно видеть, что те вещи, которым мы их учили, оказались востребованными. Поэтому я даже своих детей подтягиваю в нашу «секту».

Фото: Из личного архива.

- Так ведь им далеко до студенчества, верно?

- Тем не менее, мои старшие дети – Кириллу 11 лет, Элоне 8 лет – они совсем недавно вернулись из поездки с участниками отрядов «Снежный десант»: чистили снег, помогали по деревенским делам старикам – это такой отряд осознанного правильного волонтерства. Тереза, младшая, на шестом дне жизни была на совещании Министерства молодежной политики. До шести месяцев мы с ней побывали в Новосибирске, Саранске, Казани.

- Как же муж относится к такому суровому расписанию?

- У нас с мужем очень гармоничные отношения, я благодарна ему за то, что он понимает это все. И он со стороны часто подсказывает, как поступить. Я-то, конечно, считаю, что нужно активно жить, и сама так делаю.

- То есть студентам лучше пробовать себя в практических направлениях, а не только внимать на лекциях речи преподавателей?