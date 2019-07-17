Воспитать чемпионку: отец героини Детских игр в Уфе рассказал о секретах успеха

Пожалуй, главной героиней прошедших Международных детских игр в Уфе стала 14-летняя пловчиха Виктория Лисицкая. Спортсменка завоевала две золотые и одну серебряную медали.

Наша землячка была первой на дистанцих 50 и 100 метров брассом и в составе сборной Уфы стала второй в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. Специалисты прочат Лисицкой хорошее спортивное будущее. Все предпосылки стать звездой мирового спорта у неё есть. Одним из главных творцов становления Виктории как профессиональной спортсменки является её отец - Дмитрий Лисицкий, с которым мы пообщались после завершения Игр.

«Лишали сладкого, чтобы научить плавать»

- Дмитрий, как ваша семья решила воспитать спортсмена? Почему был выбран именно этот путь?

- Решение воспитать Вику, именно, как спортсмена, было где-то далеко в мыслях и не являлось догмой в нашей семье. Никто из нас, родителей не занимался спортом профессионально, тем более, не плавал.

Я вообще полгода просидел на бортике, будучи учеником второго класса в далеком 1986 году – боялся воды. И меня исключили из секции. Я занимался баскетболом в студенческие годы и после ВУЗа, супруга Ольга играла в волейбол в школе. Для этих видов спорта наша с женой антропометрия довольно заурядная, но для плавания мы, как высокие астеники в хороших тренерских руках, могли бы себя проявить, но эта роль досталась детям.

Пока Вика была дошкольницей, я еще активно играл в баскетбол в любительской лиге города Уфы и планировал отдать ее в специализированную баскетбольную школу, где, кстати есть хорошие традиции в подготовке. Но мне сказали, что 6,5 лет для девочки слишком юный возраст для баскетбола, берут с 8-9 лет. Посоветовали отдать в плавание для укрепления мышечного корсета. 1 сентября 2011 года Вика пошла в первый класс школы и первый раз на тренировку. Мы записали Вику вместе с ее подружкой в группу начальной подготовки в спортивную школу Олимпийского резерва №18 города Уфы. Тоже не хотели брать сразу, так как ей не было полных 7 лет. Но я сказал, что девочка рослая и при первой встрече и оценки габаритов ребенка и родителей вопросы у тренера СШОР №18 Вероники Сергеевны Таянович пропали.

Фото: mmpsrb.ru

К тому времени мы, путем уговоров, обещаний сладкого и, конечно, угроз лишить сладкого научили дочь держаться на воде во время на отдыхе на море. Поэтому Вика достаточно быстро освоилась в бассейне и уже по окончании первого года обучения проявила себя на соревнованиях – была награждена бронзовой медалью.

- То есть, решение плавать было не за ребенком, а за родителями?

- Я считаю, что если люди после окончания ВУЗа не уверены в правильности своего выбора профессии или даже эта мысль настигает их уже ближе к пенсии, то предъявлять к обычному дошкольнику требования о предпочтениях или выборе профессии не благоразумно. Мы последовали совету и примеру детей наших друзей, которые занимались плаванием. А аппетит пришел во время, в процессе. Вероника Сергеевна очень доброжелательная женщина, наставник и, как говорят в начальной школе, вторая, или, в данном случае, третья мама. Она создала атмосферу, которая помогла детям преодолеть страх воды, почувствовать уверенность в своем организме, научила правильно дышать в воде.

Дмитрий Лисицкий. Фото: Mkset.ru

- А как можно неправильно дышать в бассейне?

- Конечно, можно ошибиться! Вот я несколько раз в «фитнесах», да и не скрою, в некоторых бассейнах, слышал от тренеров, нет… не тренеров, от инструкторов, так будет корректнее, такую фразу: «Вдох через нос – выдох через рот». Так дышат лыжники. Но не пловцы! Тренер по плаванию так не скажет. А люди работают, передают лжезнания детям.

- Как же правильно?

- Вдох через рот, выдох через нос и полное освобождение легких через рот, дожать, так сказать, освободить пространство в легких для следующего вдоха.

«Научился плавать на слабо»

- Дмитрий, Вы же не научились плавать сами. Почему знаете о таких нюансах?

- Я научился плавать в подростковом возрасте как говорят «на слабо» - все поплыли через реку и я поплыл. С кругом в руках для начала, а потом и без. Но это не профессиональные навыки. О них узнал чуть позже. Как только Виктория принесла в начале второго года обучения следующую медаль, я начал задумываться и вникать в процесс.

Фото: mmpsrb.ru

- Как это выражалось?

- Я стал читать специализированную литературу, просматривать интернет-ресурсы, больше общаться с дочерью. Так, например, после очередных соревнований, моя супруга обнаружила Викторию в тройке в рейтинге российских пловцов в возрасте 8 лет на сайте Sportvisor. Это была замечательная идея создателей сайта собирать результаты со школьных, районных, муниципальных соревнований, как говорят в плавании, с «Первенства бани», и, объединяя их с турнирами более высокого уровня – город плюс субъект России, составлять независимый рейтинг.

Создавалась своего рода социальную сеть для спортсменов – пловцов, гимнастов, легкоатлетов. К сожалению, проект не стал самоокупаемым и закрылся. Но его участники сейчас в рядах таких международных турниров как Кубок Попова и Mad Wave Challenge.

Но есть и последователи – новый сайт Sportcubes.ru продолжает благое дело. Так вот, когда вы видите, что ваш ребенок, как сейчас говорят, в топе, то это сигнал к действию - надо создавать условия для прогресса.

Какие могут быть условия для прогресса, когда в группах начальной подготовки дорожки забиты до предела? У школы нет собственного бассейна (и до сих пор нет, а это большая проблема и тема для отдельной беседы не про путь конкретного ребенка), а у тренера при всем его желании нет условий для индивидуальной работы с перспективным ребенком.

Я стал бороздить просторы интернета и на том же сайте Sportvisor установил контакт с тренером Зеленяевым Андреем Николаевичем, чья воспитанница, ровесница Вики, возглавляла рейтинги среди девятилеток на большинстве дистанций. С этого момента началось мое знакомство с большим спортом, его героями и антигероями.

Заслуженный тренер России, ныне, к сожалению, покойный - Андрей Зеленяев воспитал много Мастеров спорта, самый известный из которых - олимпийский чемпион Владимир Пышненко. В первую очередь Зеленяев велел мне прочитать два раза его книгу «Плавание как оно есть» /в помощь родителям юных пловцов/».

В этой книге информация, с которой я и тренерский состав Вики, согласны практически во всем, кроме нюансов специализированной индивидуальной подготовки. Книга адресована родителям, а не тренерам. Поэтому она очень полезна.

Андрей Николаевич пригласил нас на просмотр в легендарную школу плавания «Экран» в Санкт-Петербург с рекомендацией напроситься на какие-нибудь соревнования. Мы приехали на открытое первенство школы «Экран» с участием, кстати, иностранных спортсменов. Это был первый международный старт у Вики. На просмотре она не особо заинтересовала его: «Кроме брасса я у вас ничего пока не вижу, но определенные перспективы есть». Как оказалось, он был, от части, прав – звание Мастер спорта и награды на Кубке Попова и на Международных детских играх Вика завоевала как раз в брассе.

- То есть вы планировали переезд в Санкт-Петербург?

- Нет, на тот момент я хотел понять – насколько дочь перспективна. Если Зеленяева моя дочь не впечатлила, то положительную оценку будущего развития и рекомендации Вика получила от Заслуженного тренера СССР Глеба Георгиевича Петрова. Он был главным тренером сборной команды СССР и СНГ. Его вклад в развитие российского плавания неоспорим – в числе его воспитанников Заслуженный мастер спорта Елена Дендеберова (Кузнецова), его знания так же повлияли на развитие четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Валерьевича Сальникова, ныне Президента Всероссийской Федерации плавания.

По словам Глеба Георгиевича, именно он, как главный тренер, настоял на включение в сборную нашего земляка Вениамина Таяновича, который впоследствии стал олимпийским чемпионом в эстафете 4х200 вольным стилем в Барселоне в компании с упомянутым, Владимиром Пышненко. Почему я так подробно описываю взаимосвязи? Потому что страна должна знать своих героев. Итак, Глеб Георгиевич, узнав, что мы приехали из Уфы, подозвал меня и Вику, визуально оценил размах рук и строение её тела. Он сказал Вике: «Мне было бы за честь и интересно работать с тобой».

Такими оценками не разбрасываются и следуют рекомендациям, а именно, найти его ученика и передать от него, Глеба Георгиевича, привет. Этим учеником был Тверяков Игорь Львович, на протяжении многих лет возглавляющий Паралимпийскую сборную России.

Рекомендации были просты и сложны одновременно. Как найти своего земляка такого калибра, когда он колесит по всему миру со своими воспитанниками Паралимпийскими Чемпионами Оксаной Савченко, Михаилом Зиминым, Александром Неволиным-Световым и другими?!Мне повезло и я застал Игоря Львовича за 2 дня до его отъезда на сборы. Привет от учителя Глеба Георгиевича Петрова стал пропуском на тренировку. За три академических часа мы получили рекомендации: как улучшить технику и подготовится к ближайшим соревнованиям. Спустя месяц на всероссийских соревнованиях на призы 3-х кратного Олимпийского чемпиона Евгения Садового и призера Олимпийских игр Василия Иванова в Волгограде Вика завоевала второе место, опять же, в брассе, показав свое лучшее время.

- Получается, за три часа консультаций и месяц тренировок можно изменить ситуацию?

- Лишь отчасти и на короткое время. После Волгограда от Игоря Львовича прозвучало конструктивное предложение – перейти под его контроль, занимаясь в учебно-тренировочной группе в спортшколе №18, которую ведет его сын Денис Игоревич Тверяков. При этом, отмечу, что условием Игоря Львовича были - цивилизованный переход и сохранение уважительных отношений с первым тренером Вероникой Сергеевной. Отношения таковыми и остаются.

- Все знают Тверякова Игоря Львовича как птицу высокого полета. Неужели он заинтересовался в маленькой девочке, имея столь серьезные задачи в Паралимпийском спорте?

- Одна из первоочередных задач тренера – селекция. Именно эту задачу он и выполнил. Естественно, он не мог бросить всё, увидев девятилетнюю малявочку, но и отказать логике, рекомендациям своего учителя и настойчивому папе он не смог.

«Было все — и ссоры и слезы»

- То есть, ваша заслуга, как родителя, в установлении связи была толчком к бурным результатам?

- Без организации процесса не добиться результата. Прогресс спортсмена многогранен, одной гранью и является поиск подходящего места для тренировок, поиска подходящего тренера для той или иной задачи. Я выполнил лишь часть функций. Помог навык коммуникаций, полученный мной в процессе обучения на президентской программе управленческих кадров. А бурных результатов у Вики и не было.

Один из основных постулатов Игоря Львовича – «не навреди!» и «с дуру можно что угодно в одиночестве сломать». И эти принципы, опять же, есть в брошюре Зеленяева. Началась кропотливая терпеливая работа.

- В чем она заключалась для вашей семьи?

- Во-первых, организация питания спортсмена и его дисциплина. Во-вторых, это контроль домашних заданий для поддержания физической формы. Далее, это дать возможность ребенку не зациклиться на спорте и не отстать в школе. Создать такой макет детской жизни с серьезными взрослыми, но выполнимыми задачами.

- Что было сложнее всего?

- Кому как. Ольге было тяжело организовать питание дочери в плане преодоления её капризов: это хочу, а это не буду.

Всей семье крайне тяжело было с домашними тренировками, с растяжкой. Были и ссоры и слезы. Ну а организовать досуг и сформировать лояльное отношение в школе к плаванию оказалось достижимо.

Вика прекрасно рисует, заканчивает художественную школу на следующий год. В общеобразовательной школе №100 гордятся ее успехами и помогают в плане смягчения сроков сдачи каких-либо заданий, а не смягчения условий со словами: «А…спортсменка, ну ладно…». Планируем начать пользоваться услугами репетиторов – впереди 9 класс и ОГЭ.

- Неужели образование и спорт могут ужиться?

- При компромиссном подходе – да. Если у ребенка идеальный слух и он с 4 лет играет на скрипке никто не даст гарантии, что он не укажет в 18 лет своим близким на известный маршрут и станет моряком-подводником или доктором. Так и мы сейчас не знаем, что будет приоритетным для Вики. Надо развивать разностороннюю личность. Тренеры с нами солидарны.

- Вы говорите тренеры, а не тренер. Каким образом Вы взаимодействуете?

- Успехи дочери стали возможны благодаря командной работе тренерской семьи Тверяковых. Игорь Львович, как тренер мирового масштаба, воспитывает не только чемпионов паралимпийцев, но и своих детей в профессиональном плане. Денис Игоревич активно перенимает навыки тренерской работы, Ирина Игоревна – Олимпийская стипендиатка, готовит диссертацию в Научно-исследовательском институте в Санкт-Петербурге. Можно сказать, что его дети и мой ребенок достигают профессиональных высот вместе. Только Вика в воде, как пловец, а они на суше как тренеры. Также я обязан упомянуть супругу Игоря Львовича – Гузэль Адибовну. Замечательная женщина, тренер, опора семьи Тверяковых. Благодаря этим качествам мы с легким сердцем отпускали Викторию с тренерской семьей Тверяковых на сборы уже с 11 лет.

- А как ребенок реагировал на расставания с родителями?

- Поначалу скучала, а теперь ждет не дождется очередных сборов. Любимое дело, друзья, своя атмосфера смягчают отдаление от дома. А потом... она же знала, к чему готовится.

- …и она готовилась к домашним Международным детским играм. Расскажите подробнее об этом.

- Для Вики вопрос участия в играх не стоял совсем. 4 девушки и 4 парня могли участвовать в Играх от Уфы. А она выиграла возрастные турниры в Уфе и республике у своих ровесниц. Поэтому оставалось только сосредоточиться и получать опыт на крупных соревнованиях, коими стали также международные игры на Кубок Александра Попова в Казани в декабре 2018 года. Великолепно организованный турнир с непосредственным контактом спортсменов с Олимпийцами, такими как Александры Попов и Карелин, действующая олимпийская синхронистка Светлана Ромашина и многие другие легенды спорта. Затем подготовка в скромных условиях трехдорожечного 25-метрового бассейна при Финансовом университете.

- И этого хватило для победы!

- Это сейчас легко говорить, когда Вика вырвала победы на 50 и 100 брасс. Результаты были высокими на уровне норматива Мастера спорта и очень плотными. Но характер и правильный совет тренера после предварительных заплывов помог достичь цели. Подготовка в 25-метровых бассейнах абсолютно не поможет для более длинных дистанций – конкуренцию в финале на сложной дистанции 200 метров брассом Виктория составить уже не смогла.

- Еще раз поздравляем Викторию с двумя викториями на Международных играх. Какие шаги дальше? Олимпиада?

- Спасибо за поздравления.

Олимпиада - это заветная мечта каждого спортсмена, кроме футболиста.

- Почему не футболиста?!

- У них Чемпионат мира более престижен. Для пловца Олимпиада важнее, но и Чемпионат мира по водным видам спорта, который, опять же, кстати, в эти дни проходит в Корее, очень ценен.

- Ну а как же Первенство Мира среди юниоров? Первенство Европы, например, из Казани не так давно транслировалось по телевидению. Сборная России там в лидерах. Вика кандидат в юниорскую сборную России?

- Пока нет. Это сложный вопрос. Я, как родитель, всегда озадачен, когда слышу на трибунах разговоры тренеров о поколении юниоров, которые были форсированы для тех или иных соревнований, что «мало кто из них выжил» в том плане, что не показывает результаты на взрослом уровне. Мы за планомерный путь развития. Давайте далеко ходить не будем. Прошли в Уфе Международные Детские игры. В плавании значительную долю наград забрали спортсмены юго-восточной Азии. С учетом особенностей раннего развития восточных детей это не удивительно. Некоторые из участниц уже являются рекордсменками Азии. Но сколько из них дотянут для призов взрослых Чемпионатов и Олимпиад?

Пример не азиатской спортсменки. Литовка Рута Мейлютите, звезда которой появилась именно на этих Играх в Бахрейне, Манаме в 2010 году и затем в 15 лет стала Олимпийской чемпионкой Лондона в 2012 году. Но в этом году в возрасте 22 лет завершила карьеру. Блистательная карьера? Да. Что помешало дальше выступать на высоком уровне? Кто знает? Может быть раннее развитие.

Пока Виктория претендует на участие во всё тех же международных соревнованиях – Кубок Попова и Международные детские игры в венгерском Кечкемете в 2020 году. Очень надеемся, что победители Игр в Уфе, проходящие по возрасту будут включены в уфимскую команду на следующий год. Гостевые команды могут заявить максимум 18 спортсменов на Игры на все виды спорта.

- Но ведь и ваша дочь стала чемпионкой Международных детских игр. Это тоже раннее развитие?

- Нет. Руте было на тот момент полных 12 лет, а Вике сейчас 14. Победы в Уфе – это результат понимания стиля плавания и сочетания антропометрии не связанной с пубертатом и грамотной тренерской подготовки к данным соревнованиям. Вика высокая и то, что она понимает брасс – редкость в плавании.

Кажется, по росту она на сантиметр уже обогнала Юлию Ефимову, которая является одной из самых высоких брассисток мирового масштаба. К слову, однажды Вика находилась на сборах и получила несколько советов от Ирины Германовны Вятчаниной, которая ранее с успехом тренировала Ефимову. Поэтому раннее развитие это не про Вику. Ее результаты на своих дистанциях 50 и 100 метров брассом и спринтерский кроль в районе пятерки-десятки среди тысячи российских сверстниц, занимающихся плаванием. И это тот желаемый уровень для подростковых результатов, до выхода на взрослый уровень и объективно максимальный исходя из имеющихся условий в Уфе.

«В Уфе результатов достигали вопреки, а не благодаря»

- А какие они - условия подготовки в Уфе?

- Я уже говорил про скромный, но при этом доброжелательный бассейн Финуниверситета. После введения в эксплуатацию Центра спортивной подготовки на Камышлинской непосредственно перед открытием Международных детских игр перспективы для уфимских пловцов самые оптимистичные.

Очень надеемся, что центр будет выполнять свои прямые функции – быть базой для подготовки профессиональных спортсменов, а не крупным фитнес-центром. А

до этого момента условия для профессиональной подготовки в Уфе отсутствовали – в 25-метровых бассейнах выносливость развить нельзя. Поэтому можно сказать, результаты достигались вопреки, а не благодаря. А ведь Уфа - миллионный город. Как я уже говорил, это тема отдельного разговора и диалог, считаю, надо вести на уровне руководства города и республики, задавать вопросы ответственным, искать пути выхода из кризиса.

Но главное перенимать опыт, прислушиваться к профессионалам.

- Как я понимаю, вы были с дочерью во многих городах вместе, видели успешные плавательные школы, так же вы сказали, что получали навыки управленца. С чего бы вы начали?

- Я не получал опыт в управления в сфере спорта, но могу сказать, что программа позволила смотреть на вопросы шире и более комплексно. Поездки, встречи и беседы с профессионалами в плавании сформировали видение ситуации. Но мое мнение может показаться кому-то дилетантским.

- Но всё же…

- Начну издалека. Вика старается стартовать личные дистанции в желтой шапочке. Сформировала свою традицию. Так вот, когда Вика была в начале пути я не мог выделить какой-то определенный цвет шапочек у детей в бассейне. Разве что розовый, как у Юлии Ефимовой. Но где Юлия и где пока мы?! Весной наблюдал за стартами уфимских детей младше моей дочери. Желтый цвет стал в моде.

Ей стали подражать. Вика и ее одногрупница Маша Рашитова, так же участница МДИ в Уфе являются сейчас тем ориентиром, на который хотят равняться дети. На трибунах родители подходят, поздравляют с успехами дочери, а потом спрашивают: «У кого занимаетесь? Как попасть в группу?».

Считаю, надо расширять группу перспективных пловцов за счет привлечения мастеровитых и перспективных. Но при этом надо обязательно поддерживать тренерский состав всей спортивной школы. Проводить обучения, перенимая знания у опытных тренеров, дошедших до медных труб. Объединять усилия, строить костяк, который будет примером для новичков. Благо база в виде ЦСП для тренировок наконец-то появилась. Вопрос в бюджете, в поддержке городских и республиканских властей. Плавание имеет большую массовость в нашей стране, но не может похвастаться крупными спонсорскими контрактами. Особенно сложно найти спонсора, если речь идет об этапе становления или в случае уфимского плавания – перезагрузки.

- Вы считаете, что лёд тронется?

- Несомненно. Управленцы в баскетболе говорят не популярную у игроков и тренеров фразу: «Игроки выигрывают игры, а титулы зарабатывает менеджмент и деньги». Современный спортивный объект требует современных решений, достойных пользователей в виде спортивных школ Олимпийского резерва и, конечно же, достойного финансирования. А мы, родители, проявим себя ещё не раз. Ведь у Виктории подрастает младшая сестра Алла.

Справка:

Виктория Лисицкая, 14 лет. Родилась в г.Уфа. Мастер спорта России по плаванию.

Тренеры: Тверяков Денис Игоревич, ЗТР Тверяков Игорь Львович, первый тренер Таянович Вероника Сергеевна.

Школа: Спортивная школа Олимпийского резерва №18 г.Уфа

Профильные дистанции: 50 и 100м брасс, 50 и 100м вольный стиль, 100 и 200м комплексное плавание.

Достижения:

Двухкратный победитель и серебрянный призер Международных детских игр-2019 в Уфе.

Призер международных детских игр на Кубок Александра Попова-2018 в Казани.

Призер второго этапа спартакиады учащихся России 2019г.

Призер Всероссийских соревнований на призы 3-х кратного Олимпийского чемпиона Евгения Садового и призера Олимпийских игр Василия Иванова в Волгограде в 2014г.

Дважды финалист Первенства России среди юношей и девушек в Волгограде в 2019г. (#5 и #6 на 100 и 50 метров брассом соответственно).

Многократный чемпион и призер турниров: Чемпионаты, Кубки и возрастные Первенства Республики Башкортостан и г.Уфа.

Многократный победитель и призер турнира городов Урала "Ильмены" г.Миасс 2015-2019гг и турнира "Золотая рыбка" на призы МСМК России Светланы Сосновской в г.Челябинск 2015-2017гг .

Дважды Победитель многоборья турнира "День спринтера" г.Ижевск.

Победитель и призер детских турниров в городах Н.Челнах и Мензелинск (Республика Татарстан).