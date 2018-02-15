Зачем Башкирии нужен центр поддержки волонтеров

Председатель Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев приехал в Уфу и подписал соглашение о развитии сотрудничества в развитии добровольческого движения в республике.

Мы решили узнать, что последует за этим и для чего региону нужно развивать волонтерство.

- В чем суть подписанного 14 февраля соглашения между министерством молодежной политики, Ассоциацией волонтерских центров России и Республиканским центром волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив?

- Основная идея – в Республике Башкортостан будет сформирован Ресурсный центр поддержки добровольчества. Он де-факто уже есть у вас, это Республиканский центр поддержки добровольческих инициатив. Он станет частью федеральной программы по формированию сети таких ресурсных центров в стране. Он пройдет образовательные программы, которые в 2018-2019 годах буду организованы для руководителей и специалистов ресурсных центров. Мы будем методически сопровождать его работу, помогать использовать лучшие практики ресурсных центров других регионов и делится опытом Башкирии.

- А чем интересен опыт республики?

- Здесь, действительно, есть чем делиться. Например, форма государственного автономного учреждения (Республиканского центра поддержки добровольческих инициатив – прим.) - это довольно уникальная форма. Как правило, ресурсные центры созданы на базе крупных некоммерческих организаций, либо как государственные бюджетные учреждения. А здесь есть и автономия, то есть определенная свобода действий, и стабильное устойчивое финансирование от региона. Таким образом центр может гораздо шире работать с добровольцами.

- Какие задачи вы ставите перед собой в этом году?

- Наша задача – за этот год создать инфраструктуру. Это школьный волонтерский отряд в каждой школе, волонтерский центр в каждом университете и колледже, центр «серебряных добровольцев», ресурсные центры. Плюс еще корпоративная инфраструктура, то есть крупные компании создают у себя благотворительные фонды или волонтерские центры, для того чтобы вовлечь своих сотрудников в волонтерское движение через свои программы социальной ответственности.

- Где могут базироваться центры «серебряных добровольцев»?

- На базе геронтологических центров или центров комплексного социального обслуживания, или на базе отделений Союза пенсионеров России. Здесь у вас тоже уникальная практика – центр «серебряных добровольцев» находится на базе муниципального бюджетного учреждения подростковой среды, где совмещается элемент наставничества.

- А в чем заключается задача Ресурсного центра?

- Задача Ресурсного центра – стать платформой для всех волонтеров. То есть той площадкой, где они могут получить помещение для своих мероприятий, образовательные программы, консультации. Если у них будут возникать проблемы, то они в первую очередь должны прийти в ресурсный центр, чтобы тот, используя свои налаженные партнерские отношения с органами власти, помог их решить. Найти, может быть, какие-то материально-технические ресурсы, деньги, партнеров.

У Республики Башкортостан есть свои приоритеты в социально-экономическом развитии. Задача Ресурсного центра – тот потенциал граждан, которые хотят стать волонтерами, направить на то, чтобы эти приоритеты реализовать через волонтерство, будь то туризм, экология, урбанистика, сфера культуры, реализуя волонтерские проекты в самых разных областях.

А наша задача – помогать Ресурсному центру в этой работе, и поэтому мы подписали это соглашение, чтобы усилить работу уже действующего в регионе центра.

- А сколько таких центров уже есть и сколько планируется создать?

- В стране уже есть 17 центров, уже действующих или начинающих. Мы хотим, чтобы в этом году такие центры появились в 50-ти субъектах Российской Федерации. Конечно, в идеале, чтобы они были в каждом регионе.

- Вы говорили, что по опросам каждый второй россиянин готов участвовать в волонтерской деятельности. А сколько уже участвует?

- Социологи говорят, что число людей, которые имеют опыт участия в различных общественных объединениях, волонтерских движениях, тех, кто приносит какую-то пользу не членам своей семьи, другим гражданам и делают это безвозмездно и добровольно, без принуждения, - таких у нас 18%. То есть почти каждый пятый человек у нас вовлечен в те или иные неформальные объединения, НКО, фонды, волонтерские центры, ТОСы и так далее. Но только 6% россиян идентифицируют себя как волонтеры.

- То есть осознанно идут на это?

- Да. Осознанное волонтерство – это очень важно. А потенциал – 51,5%. Это те, кто положительно ответил на вопрос: «Готовы ли Вы добровольно, без денег, принимать участие в работе, которая помогает людям повышать качество их жизни?» То есть каждый второй. У него это не вызывает сомнения, когда задаешь ему такой вопрос. Важно с этим потенциалом работать, важно находить в каждом человеке эту мотивацию, которая позволить вовлечь его в волонтерское движение. Не обязательно, чтобы человек занимался всеми направлениями или каждый день. Час в месяц, например. Кто-то может использовать свои профессиональные навыки, например, проводить юридические консультации, помогать как психолог, как вожатый, как угодно. Кто-то будет помогать на мероприятиях, это свойственно молодежи - такое событийное волонтерство. Кто-то будет реализовать свои социальные проекты, решать конкретные проблемы.