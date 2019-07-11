Лучшие шашистки мира: «Золото и серебро впервые уезжают в Башкирию одновременно»

В середине июня в Якутске состоялся очередной чемпионат мира по шашкам среди женщин. Айгуль Идрисова из Уфы завоевала серебряную медаль чемпионата. Другая известная уфимка – Тамара Тансыккужина стала шестикратной чемпионкой мира. Медиакорсеть пообщалась с ними и узнала, почему чаще всего чемпионаты мира выигрывают спортсменки из постсоветского пространства, а также много интересного из мира шашек.

Не слабее якутов, но отстаем за счет кадров

- Какие призы получают победители и призеры чемпионата мира по шашкам? Есть ли перспективы в этом виде спорта?

Тамара Тансыккужина (Т.Т.): Призовой фонд в чемпионате мира небольшой – 20 тысяч евро. За первое место я получила сертификат на пять тысяч евро (Айгуль Идрисову за второе наградили 2,5 тысяч евро – ред.). Чемпионам последних двух лет также дается право встретиться на матче, там награда значительно выше. Есть еще комплексные игры, где на пять видов игры выделяется миллион долларов. Это, конечно, не хоккей и не футбол, но, в принципе, выше среднего уровня наград по стране.

Помимо денежных наград за призовые места, мы от Центрального шашечного клуба «Башкортостан» получаем премию. За последние пять лет финансовое положение клуба значительно улучшилось.

Перспективы есть, так как в других странах, а именно в Китае шашки развивают активно. Многих наших приглашают тренировать. Там есть частные школы с пятью тысячами учеников, несмотря на то, что шашки там стали популярны всего около 12 лет назад. Они поддерживают интеллектуальные игры на государственном уровне. В Китае много перспективной молодежи, поэтому такие игроки, как мы с Айгуль, а также мужчины экстра-класса востребованы.

Мы бываем в Китае для участия в товарищеских матчах, но остаться насовсем пока не предлагали. Я знаю, что предложения переехать туда часто поступают тренерам. В Китае для иностранцев создают хорошие условия.

- В последнем чемпионате мира в Якутске призерами стали женщины из азиатской части евразийского континента. В других континентах – в той же Америке или в Африке - шашки не развиты?

Т.Т.: В отборе на чемпионат мира принимали участие спортсмены из 38 стран. Но прошли не из всех континентов. Если посмотрите те же чемпионаты по шахматам, увидите, что традиции интеллектуальных игр сильно развиты на постсоветском пространстве – в России, на Украине, в Белоруссии. У нас есть школа шашек, которая десятилетиями воспитывает спортсменов. Эти все знания копятся, передаются из поколения в поколение. В некоторых странах, где не особо развиты интеллектуальные игры, иногда появляются сильные спортсмены. Но они все же лишены важного момента – общения с сильными игроками. У нас с Айгуль даже в Уфе есть такая возможность.

Тамара Тансыккужина Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- В России самые сильные школы шашек - в Башкирии и в Якутии. Какая из них сильнее?

Айгуль Идрисова (А.И.): Я думаю, Якутия берет за счет того, что у них очень много детей играют в шашки. У них есть спортивный интернат, где тысячи детей в начальных классах вместо «продленки» приходят в кружок по шашкам. То есть, у них сотни детей сидят и одновременно играют в шашки. Эти же дети часто выезжают на турниры.

Но я бы не сказала, что якуты сильнее нас.

Т.Т.: Нужно признать, что в детском спорте якуты нас опередили. У них около трехсот мастеров спорта. Представьте, из этих трехсот сколько человек работают тренерами? У нас, наверное, раз в десять меньше мастеров, еще меньше тренеров.

Мы отстаем за счет явной нехватки кадров. Хорошо, что во взрослом спорте у нас более отлаженная система. Есть шашечный клуб - автономная некоммерческая организация, нам помогает государство. Спасибо нашей республике. Благодаря этому у нас есть возможность безболезненного перехода от детского спорта к взрослому.

Если бы не было клуба, нам пришлось бы работать тренерами в ДЮСШ, а там зарплаты совсем невысокие. В Якутии такого клуба нет. Это важный момент, так как в шашках результат может прийти и в 24, и в 25 лет. Промежуток, когда спортсмен выпускается из школы и добивается первого результата, где он должен провести?

- А вы не обращались в правительство республики с предложением обучать детей играть шашки, как в Якутии?

Т.Т.: Почему же, в Ишимбае есть отдельная шашечная школа. Правда, тренеров не хватает, в группах занимаются по 35 детей, а должны 20. Тренеры говорят, что последние год-два серьезно возрос поток детей. Школа открылась около 40 лет назад, но до населения мода дошла только сейчас.

В Уфе шашки начали развиваться с 2001 года, когда часть тренеров переехали из Ишимбая. В итоге, появилась сильная школа в Черниковке. В Уфе нехватка тренеров чувствуется острее. Их всего 5-7 человек на миллионный город, для сравнения, в Ишимбае их около 20.

- Кто становится тренером? Для этого нужно получать специальное образование?

Т.Т.: По-разному бывает. Иногда люди, которые не стали переходить во взрослый спорт, становятся тренерами. Иногда это люди, которые закончили карьеру на профессиональном уровне.

Айгуль Идрисова Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

У женщин трудно угадать, кто выиграет

- Карьера шашиста до скольких лет, в среднем, длится?

Т.Т.: Ну не знаю, если Айгуль мне разрешит до 55 играть… (смеется).

А.И.: Если иногда будете уступать первое место (смеется).

Т.Т.: Придется (улыбается)!

Нет таких рамок. Можно играть до глубокой старости. Только результаты упадут.

- То есть, чем старше человек, тем хуже играет?

Т.Т.: Ну, смотрите. Я в 2001 году выиграла чемпионат мира, в 2002 году – матч, в 2004 году снова матч. Следующая победа была в 2007 году, через три года. Затем через четыре года, в 2011 году еще одна крупная победа. А эта победа, в 2019 году, ко мне пришла только через восемь лет. После каждого моего выигранного турнира, полученного титула расстояние между последними увеличивалось.

Сила игры остается, но уже с возрастом нет такого доминирования, как в молодости. На этом турнире я поняла, что устаю. До этого у меня не было подобного ощущения. Казалось, что буду вечно играть.

Энергетика уходит, расчеты делаешь хуже, где-то мотивации не хватает. С возрастом люди, все-равно, становятся мягче - дети, семейные заботы, отношение к жизни более философское. И все это ведет к тому, что рассчитывать, что сядешь и будешь играть как в первый раз, не приходится.

Годами я игру начала воспринимать сугубо как творчество. Есть, конечно, базовые знания, фундамент. Им владеют все спортсмены нашего уровня. Творческий подход нужен, чтобы из этих знаний выделить изюминку.

- На последнем турнире какой матч был самый тяжелый? Кого вы боялись?

Т.Т.: Я опасалась польской шашистки Натальи Садовска, которая выиграла прошлый чемпионат мира. Было предчувствие, что я проиграю, в итоге, так и получилось. У меня в запасе были еще 32 минуты, а у нее - всего лишь 3,5 минуты, но я сделала абсолютно проигрышный ход.

А.И.: Вот вам пример эмоционального проигрыша.

Т.Т.: Я посчитала только за себя, только свои преимущества. Основную сходку не посмотрела. Даже не подумала, что могу проиграть. Я увидела, что у нее время заканчивается, и пошла на обострение. В итоге, попала в такую ситуацию, что даже нечем было пожертвовать, никакого шанса на ничью.

А.И.: Якутянка Матрена Ноговицына была основной претенденткой на золотую медаль. Мы играли у нее дома, да и выигрывала она всегда много. Все внимание было направлено на нее. Но я переиграла ее, и она осталась на четвертом месте. (Третье место получила Дарья Федорович из Белоруссии – авт.).

Шестая золотая медаль Тамары Тансыккужиной Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- В шашках, как в других видах спорта, можно делать прогнозы о победах и проигрышах?

Т.Т.: У женщин почти невозможно. Вот у нас шесть человек претендуют на первое место. Мужчины-шашисты комментировали нашу игру онлайн, и однажды такая смешная фраза прозвучала: «Я позицию оценить могу, но кто выиграет, предсказать не могу». Потому что эмоции. Однажды такая ситуация была, голландка Верхель Хайке отдала шашку просто так в матче с шашисткой из Белоруссии. Чтобы вы меня понимали, шашку спортсмены нашего уровня вообще не отдают, только если ходить некуда. Что ее подвигло – непонятно.

Нас примерно человек шесть во всем мире, которые числятся в списке сильнейших. В чемпионатах и кубках выигрывает один из этого списка. Мы играем в одну силу, это можно было увидеть во время последнего турнира: сначала я претендовала на первое место, потом Ольга Федорович, потом ее сестра Дарья Федорович, потом Айгуль, затем снова я.

А.И.: Претендент в ходе турнира определяется не по очкам, а по тому, как этот человек играет с сильными игроками. В списке игроков есть те, кого нужно выиграть. Если у тебя равные очки с конкурентом, но ты играла только со слабыми, а она с сильными, значит, ты отстаешь. Потому что выигравший верхушку, слабых, скорее всего, точно победит.

1 и 2 места в чемпионате мира за одноклубниками - большая редкость

- А как прошла игра между вами?

А.И.: Сыграли в ничью. Мы не играли за первое место, как может показаться, так как мы столкнулись еще в начале турнира. Игроков из одной страны садят друг напротив друга еще в первой половине турнира, чтобы в конце не было каких-то неловких ситуаций. В шашках не принято обманывать судей. Если даже кто-то специально проиграет, это будет сразу видно.

Т.Т.: У меня такая примета – если я с Айгуль играю в ничью, у меня турнир сразу заваливается. Точнее, если я предложу ничью, а она - согласится. Поэтому просто надо играть. Шашки не любят такие дела. С Айгуль на ничью сыграла, и я проиграла Садовска. Как будто шашки за халтуру наказывают. У меня большой опыт выступления в чемпионатах, и я могу сказать, что победу надо заслужить, она легко не приходит.

- То есть, не бывает такого, чтобы новичок вышел на ваш уровень и сразу победил?

Т.Т.: Бывают такие новички. Ну как они новички. У нас чемпионат мира проходит раз в два года. Допустим, человек на один турнир не попал и пропустил матч, был молодой. За три-четыре года до следующего турнира успеет наверстать и вырасти в хорошего игрока. У нас такая была – Даша Ткаченко из Украины. Она чемпионкой мира стала в 23 года чуть ли ни на первом же чемпионате. Она вроде бы и новичок среди нас, но уже была талантливой юниоркой.

Айгуль и Тамара входят в число самых сильных шашисток мира Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- Айгуль, ты в чемпионатах показываешь хорошие результаты, занимаешь призовые места. Но о тебе в республике знают меньше. Тебе не обидно находится в тени Тамары Тансыккужиной?

А.И.: Когда я была маленькой, для меня Тамара Михайловна всегда была примером. Я всегда думала: «Я хочу быть как Тамара апай». Сейчас мы играем на турнирах вместе и выступаем приблизительно одинаково. Бывает, я занимаю места чуть ниже.

Т.Т.: Бывает и выше, как на Кубке мира в Уфе (смеется).

А.И.: Это было очень приятно (смеется). То есть, если я обхожу, я радуюсь. Потому что понимаю, что становлюсь сильным игроком. Если как на этом чемпионате мира я чуть-чуть отстаю, то знаю, что мне есть к чему стремиться, есть над чем работать.

Т.Т.: На самом деле, вдвоем легче ездить на турниры. Помню, когда я одна приезжала, против меня там конкурировали 3-4 прибалтки, якутские спортсменки.

Не знаю, как Айгуль, но я была готова, что она займет первое место на этом чемпионате. Перед последним туром она шла первой, а я второй. Для себя я решила, что наша молодая спортсменка станет чемпионкой. Может это и помогло мне. Я успокоилась и играла спокойнее, не нужно было кровь из носа выигрывать всех.

А.И.: То, что первые два места уехали в Уфу – это очень хороший результат для клуба.

Т.Т.: Такого еще никогда не было, даже среди мужчин. Возможно в советские времена и были, но с 90-х годов – точно нет, я такого не помню.

Айгуль и Тамара специализируются на международных шашках Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- В клубе есть известные мужчины-шашисты – Александр Георгиев, Айнур Шайбаков. Но об их победах мы слышим реже. Почему?

Т.Т.: У женщин результата добиться легче. У мужчин конкуренция выше.

А.И.: У них подготовка совсем другая. Каждый мужчина должен постоянно развиваться, работать над своими материалами и наработками. Им нельзя делать перерывы – легко обойдут. У них ошибки наказываются сразу. В принципе два человека от клуба на таком уровне – неплохо. У нас есть еще Муродулло Амриллаев, но он уже больше тренирует.

Т.Т.: На чемпионатах есть лимит от страны, с каждой только 3-4 человека. А в стране много сильных спортсменов. Поэтому у них новички практически не выигрывают. С шашистами-мужчинами работают целые команды – тренер, пара игроков, которые ему помогают проверять материал. Некоторые даже предоставляют свои разработки. Под каждого соперника готовят.

- В Башкирии есть девушки, которые смогут в будущем играть наравне с вами?

Т.Т.: Не всегда дети «выстреливают», не всем удается стать спортсменом экстра-класса. Перейти из юниорок во взрослый спорт непросто. Талантливая юниорка в 95 процентах случаев не будет играть дальше. Во-первых, опять лимит от страны. То есть, уже будучи юниоркой, нужно конкурировать с нами. Это не все могут. Легче стать неплохим тренером. Как правило, остаются девочки, которые занимают первые места в юниорских чемпионатах.

Потом у нас бывает такое. Девочка хорошо играет, а родители говорят: ты идешь в медицинский институт. Какие тут могут быть шашки? Иногда эти дети после института возвращаются тренерами. У нас вот Алия Аминова когда-то выиграла первенство Европы. Закончила юрфак с красным дипломом, пишет диссертацию, периодически играет. Но ей уже тяжело после перерыва.

Снятся вещие сны

- Тамара Михайловна, у вас есть звание «международный мастер среди мужчин». Что это значит?

Т.Т.: У нас Кубки мира проходят вместе с мужчинами. Мы играем в общем турнире, а потом делают отдельный зачет для женщин. Чтобы получить это звание, надо четыре раза выполнить норматив.

А.И.: На самом деле, женщин - международных мастеров среди мужчин не так много. Вы, Зоя и все. Другие девушки выполняли, но еще не получали.

- Некоторые шахматисты смотрят на шашки свысока. А вы как думаете, шахматы сложнее или шашки? Сколько в среднем длится партия?

Т.Т.: В шахматах 35 ходов, а у нас 50. Мы играем дольше, 4,5 часа. В шахматах еще 25 ходов из 35 – теоретические. В шашках я могу пять ходов сделать и отойти, и думай, как это решить.

- А бывает такое, чтобы человек преуспевает и в шахматах, и в шашках?

Т.Т.: Раньше было, но сейчас нет. Сейчас, чтобы добиться успеха, нужно специализироваться на одном и упорно трудиться, поскольку интеллектуальные виды спорта стали денежными, прибыльными. Случайностей не может быть.

Мы специализируемся на международных шашках.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- Чтобы стать чемпионом мира по шашкам, с какого возраста надо начинать играть?

А.И.: Я с шести лет играю. Начала заниматься осознанно с семи.

Т.Т.: Ну прям такого нет, можно чуть позже. Бывало, что и в 13 приходили и становились чемпионами. Алексей Чижов, к примеру. Наталия Садовска (27 лет- авт), экс-чемпионка мира, рывок сделала в последние 6-7 лет. До этого ее никто не воспринимал всерьез. Ей удачно подобрали тренера из Белоруссии.

- Спортсмены – довольно суеверные люди. У вас есть специальные обряды перед игрой или постоянные талисманы?

А.И.: У меня нет такого.

Т.Т.: Если я побеждаю в одной одежде, стараюсь не переодеваться в другую, разве что постираю. Переоденусь – проиграю, такое было.

Мне часто сны снятся, вещие. На этом чемпионате был не яркий сон. Приснилось, будто я сижу в белом «Лэндкрузере». Маме рассказала, а она говорит: «Значит, выиграешь».

В 2011 году проиграла якутке Матрене Ноговицыной. Тогда мне снились вороные кони, которые встают на дыбы. У якуток черные волосы и вообще, кони из их культуры - они из их хвостов обереги делают.

Другой раз на Кубке мира в Якутске мне снова кони снились. Я тогда проиграла якутке Платоновой.

В 2015 году в Китае в чемпионате мира должна была участвовать. За три месяца мне опять снятся вороные кони. Просыпаюсь, вспоминаю раскладку, а там якутки-то нет. Но я проиграла монголке, единственной женщине азиатского типа.

Справка:

Тамара Михайловна Тансыккужина - российская шашистка, шестикратная чемпионка мира, серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года по международным шашкам. Международный гроссмейстер. Представитель игроков-женщин во Всемирной федерации шашек, председатель Исполкома федерации шашек Республики Башкортостан. Родилась 1978 году в Набережных Челнах. В 1994 году переехала в Ишимбай, с тех пор тренируется у заслуженного тренера России Юрия Чертока, который по совместительству является главным тренером сборных команд республики и России.

Училась в Башкирском республиканском гимназии-интернате им. З.Валиди, в Стерлитамакском государственном педуниверситете и в БашГУ.

Имеет звания международный гроссмейстер (2001), международный мастер среди мужчин, гроссмейстер России (1998). Награждена Орденом Салавата Юлаева в 2001 году.

На данный момент выступает за Центральный шашечный клуб «Башкортостан» (бывший профессиональный шашечный клуб «Башнефть»).

Замужем за Юрием Чертоком, воспитывает двух дочерей.

Айгуль Ильдусовна Идрисова - чемпионка Европы, чемпионка мира (формат блиц) 2016 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года, серебряный призер чемпионата мира 2019 года, международный гроссмейстер (2016).

Родилась в 1995 году в городе Ишимбай.

Училась в Башкирском республиканском гимназии-интернат им. З.Валиди в Ишимбае, затем Башкирском республиканском гимназии-интернате им. Р. Гарипова в Уфе, а также в БашГУ.

На данный момент выступает за Центральный шашечный клуб «Башкортостан» (бывший профессиональный шашечный клуб «Башнефть»).