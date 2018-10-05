Михаил Воробьев: «Приятно начинать сезон с победы»
Воспитанник уфимской школы Михаил Воробьев сыграл первый матч в НХЛ. Нападающий «Филадельфии Флайерз» в гостевой игре с «Вегас Голден Найтс» сделал результативную передачу, нанес один бросок в створ, провел один силовой прием и выиграл 14% вбрасываний при общем показателе полезности «плюс 2».
- Непередаваемая атмосфера. Очень много болельщиков, всю игру было слышно, как они поддерживали свою команду. Здорово, что выиграли этот матч. Приятно начинать сезон с победы, это прибавляет уверенности. Сам не могу свою игру оценить, на это есть тренера.
- «Плюс 2», выход в большинстве и голевой пас - очень неплохое начало. Ощущаешь поддержку тренеров и партнёров?
- Да. Очень помогают партнеры по команде, особенно, Ваня Проворов. Тренера очень хорошо объясняют, что они хотят видеть от меня на поле. Все после игры поздравили с дебютом. Очень хорошая атмосфера в команде. Приятно находиться с такими ребятами в одной раздевалке и играть за одну команду.
- В третьем периоде была стычка с Ником Холденом, ты вступился за Нолана Патрика. Что кричал тебе Холден во время эпизода?
- Я, если честно, даже не слышал его. Было очень шумно.
- Ваша тройка выходила и против первого звена «Вегаса» и ты играл против Джонатана Маршессо.
- Я даже не замечал этого. Разницы нет, кто выходит на тебя - ты все равно выходишь работать на 100%, поэтому не придавал значения.
- Лишь 14% выигранных вбрасываний.
- Сегодня у меня почему-то не очень хорошо получалось играть «на точке». Есть над чем работать.
- Чего ждешь от игр с «Колорадо» и «Сан-Хосе»? «Шаркс» неожиданно слабо начали.
- Будем разбирать соперника и серьёзно готовиться. Охота выигрывать в каждом матче. Я думаю, не стоит судить по одной игре, сезон длинный.
- Твоя задача на первое время в НХЛ?
- Закрепиться в составе и прибавлять от игры к игре.