Михаил Воробьев: «Приятно начинать сезон с победы»

- Непередаваемая атмосфера. Очень много болельщиков, всю игру было слышно, как они поддерживали свою команду. Здорово, что выиграли этот матч. Приятно начинать сезон с победы, это прибавляет уверенности. Сам не могу свою игру оценить, на это есть тренера.

- «Плюс 2», выход в большинстве и голевой пас - очень неплохое начало. Ощущаешь поддержку тренеров и партнёров?

- Да. Очень помогают партнеры по команде, особенно, Ваня Проворов. Тренера очень хорошо объясняют, что они хотят видеть от меня на поле. Все после игры поздравили с дебютом. Очень хорошая атмосфера в команде. Приятно находиться с такими ребятами в одной раздевалке и играть за одну команду.

Фото: NBC

- В третьем периоде была стычка с Ником Холденом, ты вступился за Нолана Патрика. Что кричал тебе Холден во время эпизода?

- Я, если честно, даже не слышал его. Было очень шумно.

- Ваша тройка выходила и против первого звена «Вегаса» и ты играл против Джонатана Маршессо.

- Я даже не замечал этого. Разницы нет, кто выходит на тебя - ты все равно выходишь работать на 100%, поэтому не придавал значения.

Фото: Philadelphia Flyers

- Лишь 14% выигранных вбрасываний.

- Сегодня у меня почему-то не очень хорошо получалось играть «на точке». Есть над чем работать.

- Чего ждешь от игр с «Колорадо» и «Сан-Хосе»? «Шаркс» неожиданно слабо начали.

- Будем разбирать соперника и серьёзно готовиться. Охота выигрывать в каждом матче. Я думаю, не стоит судить по одной игре, сезон длинный.

- Твоя задача на первое время в НХЛ?