Харт Исхаков: В Башкирии много аэродромов, но их нужно восстанавливать

- Известный блогер Сергей Анашкевич как-то рассказывал о кругосветном путешествии за 8 миллионов рублей. Правда, на «Боинге-757» были сверхкомфортные условия. Харт, вы с пилотом Сергеем Минигуловым вернулись уже со второй экспедиции. Куда летали? Что видели за горизонтом? Сколько горючего потратили?

- У нас, конечно, не Боинг, но наш МАТУР (перевод с татарского — «красивый») тоже достойная машина. Мы придали этому слову второй смысл — Малой Авиации ТУР.

Первая экспедиция была организована в прошлом году, мы увидели красоту нашей республики сверху, одну посадку совершили у соседей, в Татарстане. Рассказали о своих впечатлениях нашим подписчикам в соцсетях, чем вызвали огромный интерес. В этом году наше путешествие назвали МАТУР-2. Радует, что у нас появились информационные партнеры и друзья, которые помогли собрать нас в экспедицию.

Но, как ни странно, Башкирии наш проект оказался не интересным, а Татарстан предложил совершить второй авиатур именно по территории их республики. Но пока мы ждали активности наших земляков, уже успели прорисовать с напарником — пилотом Сергеем Минигуловым — план полета по части России с «захватом» большого числа городов.

- Кругосветку можно совершить на самолете за 23 дня. За какое время можно облететь нашу страну?

- Мы вылетели в 15-ти дневное путешествие по России 1 июня 2019 года на маленьком самолете и посетили 13 площадок.

Первую посадку мы осуществили в Пермском крае в авиадеревне. Это, пожалуй, одна из немногих, если не единственная в стране деревня, где живут исключительно авиаторы и пилоты, а у дома стоят не привычные автомобили, а самолеты.

В каждом городе, где мы приземлялись, лично я открывал для себя новых и интересных людей, энтузиастов своего дела, благодаря которым живет авиация. А малая авиация в нашей стране живет вопреки тем барьерам, которые им создают чиновники.

- Вам-то они где успели насолить?

- Не мне, малой авиации. Российское воздушное законодательство противоречиво в своих нормах. Авиационные власти нарушают федеральное законодательство. При этом требуют его соблюдения от субъектов авиации общего назначения (АОН). Частные авиационные учебные центры закрыты, а государственные не могут обеспечить должного уровня подготовки пилотов ни, в части объема, ни в части учебной авиационной техники. Авиационные власти не укомплектованы летающими специалистами АОН, а сам термин АОН — не соответствует рекомендациям международной авиационной организации (ИКАО).

В общем здесь много сложностей, потому на все эти барьеры и проблемы в целом мы периодически обращали внимание в программе. Кому они интересны, смогут о них узнать подробно в 12-ти сериях моего сериала про перелет, который начнет выходить на моем youtube канале еженедельно с 31 июля. О выходе всех проектов я анонсирую у себя в инстаграмм @travel_hart

- А какую задачу вы ставили себе, начиная этот проект?

- Во-первых, мы через шуточную форму общения с пилотом затрагиваем проблемы малой авиации. Мы понимаем, что нужно делать развлекательный контент, чтобы донести через юмор максимум информации. Так она легче воспринимается и не грузит зрителя.

Сергей Минигулов и Харт Исхаков Фото: vk.com

Во-вторых, мы не обсуждаем - мы уже развиваем внутренний туризм и показываем красивейшие места. Скажу честно, иногда я даже забывал включить камеру от восхищения.

В-третьих, на собственном примере показываем возможности путешествия по небу на маленьком самолете, который может себе позволить по сути любой среднестатистический граждан, если изменить систему и подход в ведомствах, отвечающих за малую авиацию.

Например, в нашей стране летных училищ можно по пальцам пересчитать, а в Чехии, которая меньше Башкортостана, их более 40! Значит, там авиасистема работает!

Человек платно обучается, получает права и покупает самолет! Садится за штурвал и летает, также тратит деньги. Это всё экономика: самолётостроение — дополнительные возможности для бизнеса. Появляются новые услуги на авиарынке и т. д.

- Ну, не секрет, в Европе любой бизнес заранее просчитывается и ставится на окупаемость. А какой город России за время путешествия тебя по-хорошему удивил?

Йошкар-Ола поразила меня в туристическом плане. Я не знал, что город может быть настолько чистым и красивым. Более того, ежегодно город с населением 300 тысяч посещает около полутора миллиона туристов! Это же больше населения Уфы!

Пообщавшись с нашим экскурсоводом, кстати, он раньше работал в полиции, мы узнали, что в Марий Эл было разработано множество маршрутов, которые работали на привлечение туристов. Была развита ассоциация экскурсоводов. Власти тесно работали с ними и даже проводили семинары, лекции и обучение.

Мы пролетели почти 5000 км, в воздухе мы находились за время нашего перелета 29 часов. И вот мы летим, кругом одна земля, земля, земля… И невольно думаешь — столько земли в стране, а она не обжитая, ничего не растет на ней, часть пахотных земель заброшена, на крышах зданий некогда богатых колхозов уже растут деревья. Дайте людям землю и возможность. Вот ведь заживем, сами будем сеять, пахать, собирать урожай и продавать излишки за границу!..

Потом самолет с нашими мыслями буквально опускает нас на землю и всё встает на свои места — и небо, и земля пока недоступны для человека. Мы даже были в авиаклубе имени Юрия Гагарина, где первые шаги к звездам делал великий космонавт.

Фото: vk.com

- Говоря о недоступности земли, имеешь ввиду — аэродромы?

- У страны есть действующие аэродромы, в этом я убедился во второй раз. Они вполне в хорошем состоянии, их можно использовать для составления туристических маршрутов, бизнес-маршрутов и иной логистики.

В Башкирии, к примеру, 38 взлетно-посадочных площадок. Да, часть из них нужно реанимировать, нужно создать привлекательную зону, из которой делать не просто аэродром, а, например, событийное место, многофункциональное пространство с нахождением на нем бизнес-центров, учебных центров и прочее.

- Как на уфимском Первушино?

- Да, там постоянно проходят массовые мероприятия, предпринимательские сабантуи, читают лекции и т. д. Мы были на аэродроме «Левцово» -это в Ярославле. Там два раза в месяц проходят крупные массовые мероприятия, и туда едут люди со всей страны! Это именно те энтузиасты, о которых я говорил в самом начале: они фактически подняли аэродром из заброшенного состояния. И каждый аэродром, где мы побывали обладает своим колоритом, своей бизнес- моделью и главное людьми, которые не побоялись и взялись за это дело.