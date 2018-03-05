«И это все Рияз»: в Уфе прошла презентация будущего криминального сериала

Честно, шла в надежде увидеть хотя бы одну серию нашумевшего проекта. Но получилось, как в старину у башкир – ждал жених долго-долго невесту, и настало время везти ее домой. Ой, как билось сердце влюбленного джигита! Ехали долго, скрипела арба, а сердце жениха выпрыгивало из груди… Приехали, а тут родители и заявляют: «Молода еще, приезжайте свататься через год». И возвращаться жениху ни с чем, томиться еще год, вздыхать на луну и мечтать о жарких объятиях…

Вот так и с этим проектом. Долго ждали по постам и эффектным фотографиям, репортажам со съемок. Можно сказать – интрига года, тем более на фоне все возрастающего интереса к творениям местных кинематографистов. 4 серии!

И вот – позвали! Растравили душу эффектным трейлером и релизом. Но тут директор Ufanet (это их детище) и говорит – а премьера будет … в феврале 2019 года.

Честно, тогда не совсем была понятна цель пресс-показа. Сделать затравку? Да, затравка была. Ощущение, что ты смотришь блокбастер и каждый раз возвращаешь себя к мысли, что это снято у нас, нашими ребятами – оператором-постановщиком и исполнительным продюсером Риязом Исхаковым, вторым оператором Дамиром Гайткуловым, художником Альбертом Нестеровым, композитором Маратом Файзуллиным… Сценарист наш – Айдар Акманов.

Московский режиссер, опытный Андрей Линич опять-таки попал на проект через ангела всех башкирских кинематографистов – московского оператора Даяна Гайткулова. Вот напряженная игра Галима (актера Марата Хасанова из Туймазинского театра), очень убедительная игра юной Полины Зиновьевой из школы-студии Хабенского и студента Института искусств Тимура Фахрутдинова. В кадре мелькают лица Эдуарда Галеева (режиссер по кастингу, администратора), Артема Косара (администратора фильма). И, конечно же, генеральный продюсер Марат Ахметшин. Свой, уфимский, и, по-видимому, желающий сделать что-то для продвижения родного города.

Гости пресс-показа: блогер Владимир Кобзев и боксер Хабир Сулейманов.

Трейлер: захватывающий сюжет, где раскрываются характеры героев и основные сюжетные линии, но возникает множество вопросов, как и положено в трейлере…

Эффекты большого российского кино – в регионе вряд ли еще так снимали: взрывы, бульдозер, сминающий машину, наезды на пешехода, погони и драки, кровище, рваные-прерваные раны, обрушения … И сомнамбулические кадры в Исландии – видимо, как мечты физика, а потом – место, где он укрылся от всех с дочерью (это сугубо мои предположения).

Сценарист Айдар Акманов, похоже, выложился, на все 100. Итак, Роберт (актер и драматург из Екатеринбурга Александр Сергеев). Мало того, что у простого учителя физики Роберта проблемы с деньгами (а как еще может быть у учителя обычной школы?). Любимая дочь Полина занимается конкуром – ей для соревнований нужны новые сапоги. Она прямо-таки унижает доброго отца всем своим поведением, ну вся в маму, однако! Одноклассник Дима, поклонник любимой дочери, странным образом начинает влиять на судьбу Роберта – именно он находит наркотики, из-за которых шантажируют Роберта и его случайного знакомого Галима… Также преследует дочь, унижает ее при всех и Роберта на его уроках физики…

Продюсер фильма Марат Ахметшин.

И по всем законам нагнетания – дочь к тому же больна раком, на операцию нужны миллионы… И физик – что физик? Физик знает законы. Физик может взрывать. И вот они с Галимом начинают взрывать банкоматы… Словом, много чего – все закручено, взаимосвязано и нагнетающе…

Но и на этом фантазия и профессионализм сценариста не ограничились. Выясняется, что и дочка-то не его, а одного олигарха.

А этот олигарх – враг того самого Хана, который шантажирует интеллигентнейшего физика – прямо-таки выпавшего из поколения физиков и лириков шестидесятых. «Изгиб гитары желтой…» (Да, если в сериале он еще заиграет на гитаре и проявит бардовские способности – надо брать в кинозал сразу несколько платочков…) Неужели так и будет – плохая тетя замужем за мечтой всех женщин? Вот ведь один вопрос.

Молодые актеры Полина Зиновьева и Артем Фархутдинов.

Второй вопрос – как будет мстить Роберт банде Хана, который шантажирует его и Галима?

Третий вопрос – Дима, который выпрыгнул с высоты в экстазе от наркотиков и долгожданного первого поцелуя – он погиб или нет?

Московский режиссер Андрей Линич.

Вот что делает грамотный трейлер и релиз. Судя по всему, не только сценарист, тут каждый из съемочной группы выложился на все сто. Как сказал на пресс-конференции питерский актер, выходец из Уфы Борис Хасанов: «Снимали не как в Питере. Там уже все обыденно – снимают много. А здесь снимают не без здоровой тяги к перфекционизму».

Ой, как хочется посмотреть!.. Но нет. Только через год. Уже известно, что показы будут бесплатными и не для специалистов, а для зрителей разных возрастных категорий).

Исполнитель роли Галима Марат Хасанов.

Но вернемся к пресс-показу. Задавайте-ка, журналисты, вопросы съемочной группе – говорят нам. Но о чем? Похвалить можно – ребята, очень круто! Марат Марсович, вы, как всегда, креативный и деятельный, похоже, ваша продюсерская мечта сбылась – зрелищному кино быть! Об окупаемости, может быть, пока речи и нет – главное, творчество.

Похвалить, они себя и сами похвалили. А судить о фильме по трейлеру и релизу – это не очень хорошо с этической точки зрения. Тем более, мы уже научены рекламой к фильмам, по которым нельзя судить о самом фильме.

Словом, я так и не поняла цели пресс-показа. Но чтоб настроение у журналистов не было ощущения обманутого джигита, после просмотра угощали всех шампанским и соками. И вот я честно отрабатываю свое игристое - написала.

Заинтриговала – а как же иначе? Меня восхитило увиденное. Теперь и читатели будут ждать. Все будем ждать. И точно никто не разочаруется – команда собралась, действительно, удивительная. И творческая, и актерская, и продюсерская. Уфа еще удивит первопрестольную, эх!..

Но вот что я действительно хотела сказать. Я бы назвала пресс–показ «И это все Рияз». Мало кто не знает его в Уфе. Разнообразие его фильмов как оператора и режиссера – документальных и игровых, многолетняя деятельность, увлечения (дайвинг, спелеология), принципиальная позиция и активность в уфимском фейсбуке значительно расширило его круг знакомств. И вот Риязу Маратовичу впервые выпал шанс в полной мере проявить свой профессионализм, не ограничиваясь бюджетом – за что огромная благодарность Марату Ахметшину, конечно же! Да, да, на самом деле, это прекрасная уфимская история о том, как преданные своей земле и культуре деятель кино и его друзья очень хотели работать у себя в республике. Не унижаясь в грантовских интригах, используя любые возможности и изыскивая их сами, но желая делать большое кино. Не получится, смеялись коллеги, которые давным-давно возвращаются в Уфу только к родственникам, а работают в столицах.