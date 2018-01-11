Три истории транспортного хамства в Уфе

Журналист Владимир Скрипник рассуждает о порядках в общественном транспорте в столице Башкирии.

Общественный транспорт в столице Башкирии все больше намекает на превосходство пеших прогулок. И причина не только в нелегальных маршрутках, которые давно стали источником негативных историй. В последнее время от нелегальных перевозчиков не отстает и общественный транспорт. Я расскажу три истории, которые подтвердят, что пассажирские перевозки в Уфе далеки от идеала.

Троллейбус без кондуктора

Мало того, что некоторое время назад этот вид транспорта в столице Башкирии не работал из-за долгов, теперь возникла новая проблема — отсутствие кондукторов и как следствие, воровство.

Обычная поездка из пункта У в пункт Ф: медленно, но верно. Отсутствие в салоне кондуктора явно не прибавляет скорости троллейбусу. Система стара как мир — оплата водителю, выход через передние двери, а уже после этих манипуляций в троллейбус могут попасть остальные пассажиры.

Готовлюсь к выходу, оплачиваю проезд, и всё…. Водитель продолжает рулить и явно недоволен моим вопросом: «А где билет?». Недовольно морщится, включает аппарат, отдает мне билет и явно грустит, что не удалось получить 20 рублей в карман. Для справки: если вам не выдали билет в трамвае или троллейбусе, то деньги за проезд отправляются в карман водителю, а если таких водителей много, то предприятие терпит убытки, после которых влезает в долги и электротранспорт в городе временно обесточивается, ну вы помните, в Уфе такое уже было. Самое смешное, что, судя по выключенному аппарату, я был единственным пассажиром за тот день, который попросил у водителя свой билет.

Маршрутка без правил

Гонщики, игнорирующие правила дорожного движения, светофоры, законы времени и пространства — все это мы давно знаем. Но вот еще одна категория водителей маршруток - еду, куда хочу, останавливаться не буду.

Светофор перед фирмой «Мир», девушка протягивает деньги, водитель их забирает, а после сообщает повышенным тоном, что останавливаться на «Мире» он не будет, так как стоит во второй полосе, перестраиваться ему тяжело, да и вообще, о таких маневрах нужно предупреждать в письменном виде и за сутки до предполагаемой высадки. Интересно, что пока деньги за проезд не переместились ему в руку, он был суров, но молчалив.

В итоге маршрутка пролетает мимо остановки, пассажирка кричит и негодует. Доезжаем до Аграрного, пассажирка требует вернуть деньги и говорит о том, что и так опаздывает, а сейчас еще и нужная остановка пролетела мимо, но наш рулевой неумолим — деньги не возвращает, девушку высаживает и уезжает дальше.

«Гоночный» автобус

Казалось бы, что может быть не так с автобусами, которые практически стали символом города? А то, что многие водители «Башавтотранса» в последнее время очень сильно куда-то спешат.

Обычный маршрут из точки Ф до точки А превратился в настоящую гоночную трассу. Я не ожидал, что громадный автобус может демонстрировать такую ловкость и скорость — проскакивать на мигающий желтый, разгоняться до сотни на горке от Аграрного до Дома печати, аккуратно маневрировать между маршрутками. Водитель при этом не забывал курить и перекидываться анекдотами с кондуктором, который, судя по всему, давно привык к подобным гонкам и даже подбадривал нашего гонщика фразами «Не тащись, проскочим!».

Есть подозрение, что в «Башавтотрансе» по неизвестной причине заметно понизили планку качества для своих водителей и теперь все водители, которые не смогли стать суровыми джигитами маршруток, всегда могут попробовать свои силы в управлении многотонной махиной.