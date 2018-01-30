Кого обнял Президент России или пиар на чужой кампании

Публицист Шамиль Валеев подводит некоторые итоги визита главы государства в Уфу.

Если почитать спокойно официальные и полуофициальные трактовки итогов рабочей поездки Владимира Путина в регион, можно сложить себе такое впечатление — ставшее знаменитым «Давайте я Вас лучше расцелую!» прозвучало не в адрес инженера-наладчика УМПО, члена «Союза машиностроителей России» Виктора Богомолова. А как минимум в адрес скромного губернатора Башкирии.

Нашего «опытного, достаточно активного и эффективно работающего» вождя Рустэма Закиевича можно понять — уже год элиты шепчутся, перебирая шорт-листы его преемников, инстинктивно держа нос по ветру: планировать «в длинную» в этих условиях очень трудно. Легко в эту пору только наживаться, инвестировать в инновационный автопром Японии и Германии, устраивать личные технопарки во Франции и Италии.

Я бы сказал, что за 2017-й год осыпалась как старая штукатурка примерно половина от образа главы региона, по сравнению с ситуацией после выборов 2016 года.

Любимчики, особо доверенные, ходят по судам вместо строек, горок и уфимских огней. Фамилию нелюбимчика выучил, разгреб из снежных завалов ревностного умолчания миллион двести уфимцев, и уже к ней как-то оттаял сердцем.

Главбух устроил из социального региона финансовую корпорацию и вытащил путём экономии из кармана бюджетников и иных страждущих 10 миллиардов рублей. От ненавистных ГУПов — одни перья банкротные летят. Главы смотрят, кто куда. Анонимные коптерные ролики с подмосковной «недвигой» опровергать приходится аж с двух главных телеканалов.

Как-то затянулось с набережной, которая красуется всей своей бетонной мощью на глазах у тысяч уфимцев и гостей столицы, которые стоят из-за треснувшего моста в пробках. И долго ещё будут стоять. Башкиры-соплеменники настойчиво интересуются глубиной знания и чистотой произношения родного и любимого языка.

За год после первого «засвета» на выборах 2016 года из клерков выросла целая Чанышева, которая, не слезая со своей первой шконки, вывела Башкирию в «передовики» России по протестной активности. С бывшим начальником — главным политтехнологом страны как-то не задалось после совместной работы в ПФО 15 лет назад. Человек, который высмотрел среди серой чиновной массы выходцев из Башкирии даровитого менеджера-процессника из «Русгидро», давно занимается внешними угрозами и ему совсем не до губернских дел.

Одна надежда на экс-президента Медведева, нашего влиятельного премьера: как-никак назначал на первый срок собственноручно. В декабре прошлого года главе Башкирии удалось прокатиться в Москву и заручиться поддержкой от участника «тандема». После чего начальник республики воспрял и распространил через совершенно бесплатные интервью в федеральных СМИ, что получил одобрение и продление мандата аж до весны 2019 года, а там — посмотрим.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сравнить — в Башкирии Владимир Путин был у наладчика Богомолова и муфтия Таджуддина. У народа Башкортостана. И ни у кого больше.

Рассказ о важной встрече Владимира Путина и Рустэма Хамитова на периферии рабочей поездки поместился в один абзац про «актуальные вопросы социально-экономического развития». При Бабае, когда не знали, что писать, ещё добавляли про развитие агропромышленного комплекса Башкортостана.

Ну уж точно, чего никогда не писали — это содержание своих пугливых переговоров с соседями по эстафете: в каком настроении хозяин уехал, доволен ли был, нужно ли шапку ломать у трапа на всякий случай. А тут взяли и написали, получив за это презрительное «фу, низкий стиль» от бывалых аппаратчиков Башкортостана. Такие вот времена. Такие люди.

Раскрою один секрет. Уже лет пять Президент России общается с народом напрямую. Без посредников, в виде губернаторов, мэров, пэров заксобраний и прочих служащих. Ненужное мельтешение на фоне всенародной любви и прямого общения, катание на рейтинге главы государства и общенационального лидера — мягко говоря — не самое поощряемое занятие. Может перестать везти внезапно.