Ресторан «Башкортостан» в Москве: ни тукмаса, ни тултырмы

Журналист центральной редакции «Комсомольской правды» Сергей Ефимов вместе с двумя своими друзьями (все трое — уроженцы Башкирии) по просьбе Медиакорсети побывал в новом московском ресторане «Башкортостан», о котором в последние дни звучало много противоречивых мнений.

Интро

Заволновались мы в выходные, когда в соцсетях замелькали фотографии с вечеринки по случаю открытия в Москве ресторана «Башкортостан». Потому что вывезти егета из Уфы можно, а вот Уфу из сердца егета…

Первым делом я написал Лехе. «Чот не знаю», — честно ответил Леха, и я сразу вспомнил, что он, кажется, и родился-то не в Башкирии, так — переехал младенцем. Много он понимает.

Тем временем в инстаграме появилось селфи Элвина Грея с совершенно счастливым главой республики Радием Хабировым. Где-то написали, что кроме них «Башкортостан» открывали Аскар Абдразаков и певица Алсу. А я вспомнил, какой может быть на вкус настоящая губадия.

В состоянии легкой ностальгии я нашел сайт ресторана «Башкортостан» (restoran-bashkortostan.ru) и обнаружил там… исключительно узбекские блюда. Но потом сообразил: раньше там был узбекский ресторан «Киноплов», сайт, вероятно, еще не успели переделать.

В понедельник «Башкортостан» заработал. Ко вторнику у Лехи проснулась совесть и удачно уехала в командировку жена. Позвали еще Руслана — сто лет же не виделись. «Выхожу из офиса», — рапортовал я Лехе. Он ответил: «Айбат».

Ресторан (а точнее, ресторан-бар-кофейня) расположен в пяти минутах ходьбы от метро «Красные ворота», метрах в ста от Садового кольца. Адрес: Орликов пер., 3, стр. 1. От Казанского вокзала, куда приходят поезда из Уфы, тоже недалеко. До полномочного представительства Башкортостана в Москве можно дойти пешком.

Заведение находится в торце здания и заметно издалека — вывеска с башкирским гербом большая, подсветка яркая, вход украшен сине-бело-зелеными шариками в цветах национального флага. В общем, нарядно.

Табличка при входе сообщает, что ресторан принадлежит ООО «Домино-Траст». ЕГРЮЛ информирует, что учредителем этого ООО значится Рафаел Яшагияевич Абрамов. Легкий гуглеж помог понять, что это отец Яна Абрамова, мужа Алсу. То бишь свекор певицы.

Интерьер

Едва зайдя внутрь, сразу понимаешь, что узбекский ресторан переделывали в башкирский максимально экономно и оперативно. Всюду характерные для восточных заведений фонарики в стиле старинных ламп, на потолке — среднеазиатский цветочный орнамент. Все утопает в коврах, гостям предлагают расположиться в мягких креслах и на диванах, много алых драпировок.

За башкирский колорит тут «отвечают» два больших экрана, на которые проецируется логотип заведения, световое панно с башкирским гербом, брендированные ковры, башкирский флаг в холле, фотографии красот Башкортостана в больших паспарту на стенах (Шиханы, Мурадымовское ущелье и пр.) и гербы районов республики, понавешанные там-сям.

На почетном месте — огромный букет роз. «С открытия?» — спрашиваю официанта. «Да. Его подарило высокопоставленное лицо». Так что, может быть, даже и от самого Радия Фаритовича цветочки.

В целом интерьер смотрится старомодно и неряшливо: башкирскую атрибутику наспех разбросали по узбекскому шику, и вряд ли в этом принимал участие дизайнер. Посуда фирменная — с логотипом, но орнамент на тарелках явно не наш, не башкирский. В туалете — репродукция старинной гравюры: бородатые мужики в халатах на восточного вида площади. Забыли убрать, видимо. А могли бы виды старой Уфы повесить… Или три шурупа обыграть.

И странное дело: в этом московском «Башкортостане» нет ни одного изваяния Салавата Юлаева! Только на гербе республики. Можно было бы в полпредстве попросить, ведь в одном здании, рядом совсем. У них-то, наверное, родная символика есть. И это вновь подтверждает: оформлением зала занимались люди, точно не имеющие отношения к нашей республике и, возможно, даже не подозревающие о том, что у нас есть такой национальный герой, как Салават Юлаев.

Основной зал огромный, это ресторан «стадионного типа», свадьбы тут точно хорошо гулять. А есть еще зал поменьше, но тоже вместительный, где помешается человек пятьдесят. Выглядит он куда более стильным, чем главный — видимо, потому, что его пока оставили как есть и не стали переделывать: по стенам, например, висят фотокарточки мировых кинозвезд — наследие «Киноплова». Когда-то, кстати, тут был синефильский ресторан «Кинема». Узбекский ресторан переехал сюда позднее из другого места Москвы, киношную стилистику решили частично оставить (потому «Киноплов»). Непростая, в общем, судьба у «Башкортостана».

В обоих залах есть сцены — Элвину Грею тут наверняка было комфортно выступать.

Еда

Меню «Башкортостана» состоит из 20 больших страниц и, собственно, башкирская кухня занимает лишь восемь из них. Но и на них встречаются блюда, в которых из башкирского — только название.

Например, салат «Кызыл байрак», представляющий собой закуску из соленой семги. Насмешил фирменный салат «Уяндык» (так называется родовая деревня отца Алсу Ралифа Сафина в Илишевском районе), в составе которого обнаружились руккола и маринованное в свекольном соке яблочко. Вообще, салаты удивили нехарактерной ни для башкирской, ни для азиатской кухонь утонченностью — так их подают, скорее, в дорогих французских ресторанах.

Но самое главное испытание нас ждало впереди.

Итак, мы заказали: кулламу (450 руб. за 350 г.), бишбармак с говядиной и бараниной (550 руб. за 400 г.), салат «Уяндык» (690 руб. за 220 г), вак-бэлиш (так написано в меню) с телятиной (260 руб. за 100 г), шашлык из мякоти конины (600 руб. за 85 г). И водку «Башкирский стандарт» (2200 руб. за 0,5 л).

Фотографии кулламы в меню не было, но я когда-то много раз обедал в уфимской «Ашхане во дворе», и это блюдо впечаталось в мою память так: мясо, бульон, квадратики теста, зелень и много сырого лука. А тут мне принесли насыщенный бульон с куском мяса, морковью и картошкой. Это вкусно, даже очень, но… картошка в кулламе?!

В это время Леха разглядывал свою тарелку с бишбармаком. Он был не с кониной, а с отварным казы (ну, допустимо), квадратиков теста было совсем немного, а на них повар положил… два ломтя картошки. Вероятно, местный повар картошку очень любит. Про бульон не забыли, подали даже с двумя шариками корота. «Это же корот», как говорится.

Руслан нахваливал конский шашлык, дал попробовать — вкусно, но заказывать лучше два, тогда получится хотя бы 170 г. За 1200 руб.

Наконец, принесли мой вак-бэлиш. И это был действительно маленький вак-бэлиш — есть подозрение, что он не весит и заявленных 100 г. Такие хорошо на фуршетах подавать: два раза укусил — и нету бэлишика. Но конкретно этот лучше выбросить: сухой и невкусный.

Большого бэлиша в меню, кстати, не оказалось.

В качестве комплимента официант Федор — бодрый мужчина в возрасте, не обидевшийся на шутку, что хорошо бы ему теперь зваться Фирдаусом, принес нам чак-чак. Удивительно, но чак-чак был правильный, башкирский (он крупнее татарского).

В целом меню оставляет странное ощущение. Да, это съедобно, а иногда и очень вкусно. Но и узбекские, и башкирские рестораны подразумевают изобилие и большие порции — зимой в Уфе я никак не мог доесть свой бишбармак.

В московском «Башкортостане» же повар то и дело будто реализует свою мечту о высокой кухне, но помнит о ней только то, что там порции маленькие. Еще он абсолютно точно имеет очень туманное представление о башкирских блюдах и готовит их как аллах на душу положит. Москва, ну кто тут в этом разбирается — съедят и не заметят. «У нас татары готовят», — как бы похвастался официант, а смысл получился противоположный.

Под конец мы расслабились и вообще заказали долму (600 руб. за 250 г) и шутили, что сразу узнали тот самый вкус листьев с виноградников Сибая. А потом еще и манты (550 руб. за 210 г) — явно узбекское наследие.

Без алкоголя мы проели на троих чуть больше 6 тысяч. Кстати, аутентичный алкоголь от «Башспирта» — тоже не вызвал сомнений в истинно «башкирском происхождении» (как и чак-чак). Так-то 6 тысяч рублей - вроде немного по московским меркам, но мы больше пробовали, чем ели: добравшись домой, я полез в холодильник.