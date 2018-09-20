Стали известны имена финалистов Второго тура конкурса скрипачей в Уфе

Продолжается Второй Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. В Малом зале ГКЗ «Башкортостан» состоялись конкурсные прослушивания Второго тура.

Итак, мы имеем семь участников, которые должны были сегодня продемонстрировать знания в области камерного музицирования, представить виртуозную пьесу и сочинение композитора ХХ века. Согласитесь, выбор репертуара огромен. Надо отметить, что Михаил Копельман накануне разрешил конкурсантам играть любые две части сонаты.

Первым номером традиционно начала Анна Мильман (Испания), которая ознакомила нас с жанром вариаций из Сонаты N.1 Бетховена. Стиль был подобран правильно - звучало прилично. Надо отметить, что Анна выглядела намного уверенней, нежели на первом туре.

«Соната-баллада» Эжена Изаи была интригующей, блестящей и типовой. Сольное “Каприччио” Мирослава Скорика с характерным национальным колоритом - произведение не столь известное в нашей стороне произвело неизгладимое впечатление.

Самая молодая участница конкурса (15 лет) - испанка Мария Дуэньяс влетела на сцену с «Subito» Витольда Лютославского. Великолепное сочинение польского автора прочно вошло в конкурсный репертуар молодых исполнителей и всегда выглядит по конкурсному спортивно и азартно. Исполнение дерзновенное, убедительное и даже эксцентричное. Далее, в Сонате Брамса (N.3, части 3,4) материал был изрядно перегружен, Марие следовало бы успокоиться и дать волю романтическим чувствам, но юная солистка не смогла совладать с собою и продолжила конкурентно-революционный настрой музыкальной декламации, чем смутила многих. Ибо творчество уже мудрого Брамса должно выглядеть иначе. Было много графики, очень рельефно, мне недоставало немецкого благородства и стоического спокойствия. «Цыганская рапсодия» Равеля сразила наповал.

Московская кореянка Юджин Ким наоборот, утопала в спокойствии. Начав красиво с Брамса (Соната N.3, 1 и 2 части), солистка увела всех в сказочный мир «Золушки» Прокофьева («Вальс» из балета, версия М.Фихтенгольца) и принялась ностальгировать в «Поэме» Шоссона. Звучало томно, лирико-колоратурно и как то очень по-советски.

Азат Нургаянов представил на суд жюри длиннющий «Дивертисмент» Стравинского, который все не заканчивался и не заканчивался (Сюита из балета «Поцелуй феи»). В итоге скрипач исполнил все номера целиком, которые, как известно, написаны на основе музыки Чайковского. Не было ни Чайковского, ни Стравинского - все было исполнено маленьким смычком, тихо и рафинированно. Зная оркестровку Стравинского - его краски, горизонты и динамическую мощь, его трепетное отношение к собственным партитурам, конечно, - музыка балета в исполнении казанского солиста не убедила. Думается, конкурсанту необходимо поиграть вначале оркестровую версию этого цикла, где имеется магическое обилие красок и фантастические находки оркестровой ткани, дабы вкусить орнаментики симфонизма Стравинского. В Сонате (N.1, 1 и 2 части) Брамс был скромный - удивительный скромный Брамс.

Японский скрипач Иссей Курихара исполнил Вторую сонату Изаи, за что ему хочется сказать большое “arigato”, т.к. это сочинение играется все реже и реже. Очень ассоциативное сочинение, полное метаморфоз, меланхолии и внутреннего отчаяния. Пульсирующая средневековая тема «Dies irae» заставляла страдать бедного солиста, который этой темой заставлял страдать бедный зал. Замысел композитора был передан верно -эмоциональная связь с музыкой предшественников – «диалог» века XX с веком XVIII. Солист яркий, безусловно, очень талантливый, одно непонятно - каким образом он ухитряется играть так своей правой рукой, ибо она недвижима и зажата, скрыть это не позволили даже широкие манжеты рукавов. Блестяще и звучно выглядели знаменитые вариации «Пальпити» Николо Паганини - очень честное исполнение плюс японское качество.

Женская половина зрителей дождалась своего нового кумира, и на сцену вышел Федор Безносиков, который также начал свой раунд с дикого «Subito» Лютославского. Произведение получилось типовым, законченным, уложенным в рамки московско-консерваторского стандарта. Соната Бетховена (N.8, 2 и 3 части) прозвучала так, словно мы действительно пребывали на деревенском празднике, и танцевали с селянами контрданс, пустившись в “заразительное веселье”. В «Цыганке» игра конкурсанта напомнила мне игру американского виртуоза Джошуа Белла; скрипача, который ныне регулярно концертирует в Петербурге и любит выступать в вашингтонском метро со скрипкой Страдивари (предварительно надев бейсболку). Все же, мне часто думается, что «Цыганку» Равеля должны исполнять только солистки-скрипачки, ибо это есть женский кроссовер, но никак не мужской внедорожник. Спиваков всю дорогу дирижировал Безносиковым, видимо рефлекторно; указывал скрипачу все цезуры в партитуре Равеля и даже иногда показывал динамические градации вертикальной пятерней, где потише, где погромче.

Разобраться, зачем Брамсу (Соната N.2, 1 и 2 части) в сонатах гемиоли Степану Старикову так и не удалось: бесконечные сбивки долей, укрупнение фраз, их круговерть и повторения - все это осталось за гранью понимания солиста. Изаи был прекрасен (Соната N.6). Далее солист исполнил необычную пьесу американца Джона Уильямса, который прославился сочинительством музыки к синематографу.

«Танец дьявола» представляется как виртуозное произведение, полное лукавых мыслей и земных искушений (эдакие скрипичные «Куплеты Мефистофеля»), приводящие в итоге к полному грехопадению. В действительности, это стандартные «виниловые обои», так музыканты называют музыку к американским саундтрекам. Звучал скрипач ярко, самобытно и обаятельно.

Из пианистов-аккомпаниаторов хотелось бы отметить тонкую игру Ольги Пятницкой (доцент Казанской консерватории). Теплый матовый звук в Первой сонате Брамса и аккуратный, вместе с тем, блистательный «Вальс-скерцо» П.Чайковского восхитили и очаровали слушателей. Странным является тот факт, что не подарили дипломов аккомпаниаторам.

Зато объявили, что интернет-трансляцию Второго тура посмотрело более полумиллиона человек.