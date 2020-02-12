«Хабиров против Хабирова?»: как в правительстве Башкирии завернули указ главы региона

Это было одно из немногих бурных заседаний комитета. Инициатор законопроекта – депутат Кутлугужин, докладывая комитету, подчеркнул, что принятие законопроекта необходимо во исполнение «сентябрьского» указа главы республики. Напомним, данный указ предполагает осуществлять улучшение жилищных условий за счёт предоставления всем гражданам, проживающим на территории республики и имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства или денежной компенсации взамен такого участка. Для этого и предлагается снять существующие ограничения для многодетных, введенные с 2017 году.

Подчеркнем, что рождаемость в республике за последние 5 лет сократилась в 1,5 раза. И тут выяснилось интересное обстоятельство, что против законопроекта выступает правительство, которое в своем заключении сообщило, что законопроект не поддерживает. Заключение подписано главой Башкирии Радием Хабировым. Представитель правительства в Госсобрании поддержал заключение и просил отклонить законопроект.

Получается, что Хабиров в ранге главы республики сначала определяет, что необходимо снять все ограничения в предоставлении земли многодетным и устанавливает это приоритетной задачей для Башкортостана, но потом, он же, как руководитель республиканского правительства, выступает против этого.

Возникает странная коллизия, правительство выступает против главы республики, точнее руководитель правительства Радий Хабиров препятствует исполнению указа главы Башкортостана Радия Хабирова.

Если это сбой, то значит, где-то чиновники не досмотрели, и есть надежда, что амбициозные задачи, установленные указом, все-таки будут исполнены.

А если расценивать такое положение дел как отказ от поставленных задач, то это явный знак возвращения в эпоху Хамитова, когда много болтали и ничего не делали.