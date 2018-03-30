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Исполнения решения суда по опасному дому в Уфе ждут более семи лет
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Сюжеты:
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Рустам Шайахметов
Кандидат экономических наук, г. Уфа, Башкирия

Исполнения решения суда по опасному дому в Уфе ждут более семи летМнение

Сегодня, 12:55
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