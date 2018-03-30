Исполнения решения суда по опасному дому в Уфе ждут более семи лет

Трагедия в Кемерово всколыхнуло всю нашу необъятную страну. Массовая гибель людей из-за халатности собственников ТЦ «Зимняя вишня» и чиновников ужасает. Многие требуют жестокого наказания виновных. Но будут ли истинные виновники наказаны, вызывает большое сомнение.

В числе возмущающихся явно видны виновники трагедии, которые рангом выше стрелочников. А стрелочники стремительно обозначены и уже занесен карающий меч правосудия для первого удара по ним. Но сама система, приведшая к трагедии, не дрогнула.

Как всегда, все возмущаются и соболезнуют, проводят показательные проверки и естественно кого-то накажут за нарушение противопожарной безопасности. Но никто не собирается менять систему, так как существующая ситуация многих устраивает. В первую очередь - власть.

Уже были до этого подобные трагедии, как например, клуб «Хромая лошадь» в Перми, ТЦ «Европа» в Уфе, но шум прошел и ничего не поменялось. Полагаю, что как всегда, все сведут к частным причинам и накажут рядовых стрелочников.

Конечно, отсутствие совести и качество работы контролирующих органов взаимосвязаны. Но именно безнаказанность порождает безответственность, которая приводит к таким страшным трагедиям.

И Уфа не исключение. Показательна ситуация, происходящая с домом, расположенным по адресу: Коммунистическая, 19/1.

В 2010 году судом дом был признан опасным для жизни и здоровья граждан и СФ «Прогресс» обязали устранить строительные недостатки, но решение не исполнено. Дом был принят с грубейшими нарушениями, что подтверждается актом ввода. При приемке дома отсутствовала противопожарная сигнализация, молниезащита, кнопки включения пожарных насосов. В результате нарушений обязательных строительных норм застройщиком происходят постоянные обрушения конструкций стен. Вес некоторых обрушившихся элементов фасадов составил около 3 тонн.

Но до настоящего времени никто из чиновников, принявших столь опасный дом, не наказан. А так как за ввод в эксплуатацию опасных зданий никто из чиновников ответственности не несет, эта практика продолжает процветать. Можно говорить об аморальности чиновников, но им то на это глубоко наплевать. Для них это просто бизнес, зачастую приносящий хороший доход.

За прошедшие восемь лет после вступления в законную силу судебного решения из одиннадцати видов работ, которые обязана исполнить СФ «Прогресс», исполнено согласно судебных показаний судебного пристава-исполнителя только два вида, но служба судебных приставов отказывается, предпринимать реальные шаги по принудительному исполнению судебного решения. А самое интересное то, что взыскателем по данному делу является прокурор Ленинского района г. Уфы. За семь лет он ни разу не появился на объекте, более того считает, что основания для принятия мер прокурорского реагирования по многолетнему неисполнению решению суда отсутствуют.

О том, что решение суда не исполняется из-за бездействия службы судебных приставов и отказа от добровольного исполнения суда СФ «Прогресс» прокуратуре Республики Башкортостан хорошо известно. Но максимум на что за семь лет решилась прокуратура - это потребовать, чтобы был наказан пристав-исполнитель, который уже не работает в отделе службы судебных приставов.

Нельзя сказать, что совершенно ничего не сделано. Идет определенная имитация процесса. Но даже то немногое, что сделано, как, правило, осуществлено с грубейшими нарушениями строительных норм и градостроительного законодательства. А начинается это с самого основного.

Большинство работ произведены ООО СФ «Прогресс» и ООО «Бастион» - организациями, не являющимися членами саморегулируемых организаций и в силу закона не имеющими право осуществлять строительные работы, капитальный ремонт многоквартирного дома. Об этом известно прокуратуре, службе судебных приставов, администрации Уфы, Госкомжилстройнадзору РБ, но реакции ноль. Государство и муниципалитет, зная о незаконной деятельности строителей, бездействует.

Есть неоднократные обращения в госкомжилстройнадзор РБ и администрацию Уфы о существующих нарушений строительных норм и градостроительного законодательства. В частности, им известно, что установка фасадных панелей произведена без обязательных противопожарных отсечек, без восстановления кирпичной кладки стен дома. И по закону, они обязаны произвести проверку указанных фактов и принять меры, пресекающие незаконные действия. Но происходит симуляция ответа, указанные контролирующие органы отказываются проверять сообщенные им факты нарушений, угрожающие жизни и здоровью граждан. А прокуратура подтвердила, что госкомжилстройнадзор и администрация Уфы не обязаны проверять действия СФ «Прогресс».

А теперь представим, что произойдет пожар в указанном доме. Противопожарная система, кнопки включения пожарных насосов не работают, утеплитель из полиуретана фасадных панелей, установленных на фасаде здания из-за отсутствия противопожарных отсечек полыхает, распространяя в доме и вокруг него смертельный угарный газ, воспламеняя помещения, примыкающие к окнам дома, убивая в доме все живое. И все потом будут возмущаться, требовать жестокого наказания. Ситуация совершенно идентичная ТЦ «Зимняя вишня».

Или же то, что фасад дома разрушается и в результате этого падают кирпичи. СФ «Прогресс» не восстанавливает кирпичную кладку, а служба судебных приставов и прокуратура дружно этого не видят. Последнее зафиксированное падение кирпичей - 19 марта этого года. До этого кирпичи падали 18 ноября прошлого года. К счастью, никого не убило, были разбиты только автомобили. Но это не может продолжаться вечно. Последнее падение кирпичей произошло на расстоянии 2 метров от входа в здание. Неужели для того, чтобы чиновники открыли глаза и приняли меры по исполнению решения суда, нужна новая трагедия?

А самое страшное, что работники прокуратуры, совершенно игнорируя судебное решение, сведения в исполнительном листе, утверждают, что прокуратура не является взыскателем, поэтому все требования к ней по осуществлению действий по исполнению судебного решения - незаконны. Более того, заявляют: никто ни имеет права требовать от прокуратуры конкретных действий по защите прав граждан.

Сложно сказать, почему прокуратура так старательно закрывает свои глаза и уши.

А давайте задумаемся, кто выгодоприобретатель данной бездействия прокуратуры, судебных приставов, муниципалитета. Совершенно верно - СФ «Прогресс».

А теперь предлагаю подумать о причинах. Не является ли это банальным случаем коррупции? Или может что-то другое? Например, безвозмездная помощь власти СФ «Прогресс» в уклонении от исполнения судебного решения. Тоже возможный вариант, но какой-то сказочный.