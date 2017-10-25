Бюджетные мытарства Башкирии

Кандидат экономических наук Рустам Шайахметов рассуждает о параметрах бюджета региона.

В настоящее время происходит одно из важнейших событий года - принятие бюджета на 2018 год. Следует отметить, обсуждение проходит в совершенно прозрачном формате. Проведены общественные слушания, минфин активно общается со СМИ, разъясняя бюджетную политику. И дедлайн уже близко: 27 октября в Госсобрании будет принято решение по бюджету.

Но приведет ли это к каким-либо положительным изменениям, учтут ли высказанные замечания, сказать трудно. Будем надеется, что будут сделаны соответствующие выводы.

Что нас ожидает

Во-первых, предполагается снижение бюджетных доходов в 2018 году - планируется поступление в республиканский бюджет 147 млрд руб, что на 10% меньше доходов в прошлом году.

Основная причина снижения доходов - это резкое снижение размера выплат по дивидендам. В 2016 году по акциям, принадлежащим Башкортостану, было получено дивидендов в размере 11,5 млрд. руб. Основная часть доходов была получена от Башнефти -7,2 млрд руб и от Башкирской содовой компании - 4,2 млрд руб. Но как известно, акции Башкирской содовой компании были безвозмездно переданы в Региональный фонд, вследствие чего бюджет никаких дивидендов уже не получит. А по Башнефти ситуация понятна.

Конечно, предоставленная налоговая льгота Башнефти по уплате налога на имущество в размере около 300 млн руб не является для бюджета критической, но в то же время мы понимаем, что объявленная правительством борьба со льготами затронула только рядовых граждан и малый бизнес.

Следует отметить, что поступления от налога на имущество организаций в 2018 году составят 12,5 млрд руб, рост по сравнению с 2016 годом - 61 %. Это происходит в связи с изменением порядка уплаты налога на имущество малым бизнесом. Налоговая нагрузка на малый бизнес в результате возрастает более чем на треть. Это формирует негативные тренды развития малого и среднего бизнеса в республике, так как стоимость ведения бизнеса резко возрастает. В Уфе увеличение платежей по налогу на имущество сопоставимо с размером коммунальных платежей. Кроме того, это порождает рост стоимости аренды офисных помещений, снижает инвестиционную привлекательность коммерческой недвижимости. Если учесть, что в этом году произошло снижение объемов ввода объектов недвижимости на 12 %, то, я думаю, есть о чем задуматься нашему правительству и депутатам. Особенно если учесть, что доходы бюджета определяются уровнем развития экономики.

Кроме того, в некоторой мере повторяется ситуация с земельным налогом. Размер налога на имущество зависит от кадастровой стоимости недвижимости, и если она является завышенной, то владелец объекта недвижимости, как правило, обжалует ее. По земельному налогу кадастровая стоимость в некоторых случаях снижалась в разы. В итоге сейчас город Салават должен вернуть налогоплательщикам свыше 500 миллионов рублей. Если учесть высокий процент выигрышей по обжалованию кадастровой стоимости, то, возможно, размер поступлений будет не так велик, а также будет большая вероятность возврата переплаченного налога.

Профицит или дефицит

По доходам консолидированного бюджета в Приволжском федеральном округе в расчете на душу населения Башкортостан в прошлом году занял 5 место, а по расходам - 8 место. Бюджетные доходы на душу населения в Татарстане выше, чем в Башкортостане на 41 %, а расходы - на 48 %. Во многом это связано с тем, что в Татарстане в отличие от нас отказались от создания профицита в 12 млрд рублей. А сколько получили, столько и направили на решение социальных проблем. Мы же все кладем в кубышку, в результате социальные проблемы не решаются. А по бюджетным расходам в расчете на одного человека мы на уровне Ульяновской области, что явно не отвечает нашему потенциалу.

При изучении бюджета создается впечатление о том, что предполагается формирование очередного профицита в размере 10-12 млрд рублей. Это практика уже существует 2 года. Да, это позволяет улучшить рейтинг по некоторым показателям, но создает новые социальные проблемы, так как средства на их решение не выделяются.

Тревожные сигналы

Особо тревожным сигналом является сокращение бюджетов муниципальных образований, которые должны решать наши насущные задачи. Строить дороги, детские сады, содержать коммунальную инфраструктуру. К сожалению, система бюджетного финансирования не решает наши проблемы.

Так, например, по состоянию на 1 февраля 2017 года количество детей-сирот, которым необходимо жилье, составляло 5 597 человек. В 2016 году было предоставлено жилье 843 сиротам, а в 2018 году планируется предоставить только 650. В результате сироты ждут положенное им жилье до 10-15 лет, причем срок ожидания существенно увеличивается. Такое отношение государства к сиротам превращает их в бомжей, толкает сирот в криминальную среду, так как жить им негде, а в 18 лет найти деньги на найм жилья достаточно сложно, а для многих просто невозможно.

Проблемой является и исполнительская дисциплина. В результате чего даже выделенные бюджетные средства осваиваются не в полном объеме. Так на 2017 год из бюджета Республики Башкортостан запланировано выделить на указанные цели 600 млн рублей, а по состоянию на 29 сентября 2017 года было перечислено 301,4 млн. рублей, т.е. 50,4 % от выделенных средств. В этом году на 1 сентября 2017 года жилыми помещениями были обеспечены 247 сирот, это на 30 % меньше по сравнению с 2016 годом. Маловероятно, что за оставшиеся 3 месяца республика в полном объеме профинансирует оставшуюся часть своих обязательств. Зато за счет сирот республика улучшит свои позиции в рейтинге по эффективности бюджетных расходов. А сотни сирот останутся без положенного им жилья. К сожалению, наших чиновников волнует только улучшение позиций в очередном формальном рейтинге, а не то, что бездомные сироты из-за их бездействия десятилетиями будут ждать, когда у них появится свое жилье.

Жилищная проблема для Башкирии стоит особо остро. По состоянию на 1 ноября 2016 года на территории Республики Башкортостан было зарегистрировано более 89 тысяч граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. А в 2007 году таких было 63 тысячи. За десять лет произошел рост очереди на 41 %. Зато в республиканском бюджете у нас уже второй год профицит, превышающий 10 млрд рублей.

Или же обеспечение жильем особых категорий многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. В очереди стоит около 1700 семей, а согласно проекта бюджета будут выделены средства 38 семьям, т.е. срок ожидания получения жилищного сертификата составляет около 45 лет.

Циничность ситуации состоит в том, что за профицит башкирское правительство будет особо отмечено на федеральном уровне, в результате наши чиновники получат благодарности, премии, прочие отличия. А за последствия этой экономии, порождающей большие социальные проблемы в республики, бьющей по интересам простых людей, наше правительство отвечать не будет. Все спишут на стечение обстоятельств, очень убедительно обоснуют объективность причин негативных трендов. В результате чиновнику - медаль на грудь, премию в карман, а республике - разбитые дороги, сокращающееся население, социальные конфликты, из-за отказа в социальной поддержке инвалидам, молодым семьям, сиротам, семьям, имеющим детей.

Итогами социальной политики в нашей республике стало сокращение населения, в этом году численность жителей Башкортостана снизится на 11 тысяч человек. В Уфе в текущем году рождаемость упала на 22 %. Не лучше результаты и в экономике. Снижение объемов ввода жилья за 1 полугодия 2017 года превысило 12 %. Произошло значительное снижение инвестиций.

Во многом это происходит из-за неэффективной бюджетной политики, которая формируется по формальному признаку, а не заточена на решение насущных задач Башкортостана. Очень хотелось бы, чтобы наше правительство и наши депутаты понимали следующие прописные истины.

Когда предприниматель видит, что стоимость ведения бизнеса будет дешевле в другом регионе, то он переводит свой бизнес туда. Если выпускник учебного заведения не видит перспектив своего роста, то он едет туда, где он сможет лучше себя реализовать. Если жители видят, что региональное правительство отказывается от социальной поддержки населению, не решает насущные проблемы своих жителей, то голосует ногами, уезжая из этого неблагополучного региона.