Бюджетные открытия, или зачем нужен профицит

Я выступал на публичных слушаниях по исполнению бюджета республики за 2017 год, но мне не дали договорить до конца. Поэтому я хочу высказаться здесь.

Давайте посмотрим, на чем власть сэкономила:

На здравоохранении – экономия 261 млн рублей, в то же время, как установлено прокуратурой, из-за недофинансирования закупок лекарств пациенты не получали положенные им по закону бесплатные лекарства.

Как установлено Росздравнадзором, только в феврале прошлого года более 500 больных сахарным диабетом своевременно не получили лекарства, в основном – это инсулин, то лекарство без которого они не могут жить.

Это только выявленные случаи. На самом деле ситуация значительно хуже. Потому что часто врачи в нарушение закона не выписывают рецепты на получение лекарств, и эти случаи в эту статистику не попадают. Я уже не говорю о положенных бесплатных лекарствах для детей до 3-х лет, как правило, они эти лекарства не получают.

Или же сокращение затрат в образовании на 595 млн руб. Именно недофинансирование образования порождает поборы в школах. Когда на решение поставленных перед школами и детскими садами задач не выделяют денежные средства. И руководители образовательных учреждений вынуждены решать эти проблемы за счет родителей.

Я хочу напомнить об отмене льгот по оплате содержания детей в детских садах. Да, после возмущения народа, это решение перенесли на 2019 год. А что, в будущем году у нас улучшится демография, материальное положение семей?

Зато у нас в прошлом году профицит 11,5 млрд. руб. был, а в этом уже 23 млрд.

Но ведь Республика Башкортостан не является коммерческой организацией. У нее другие цели и задачи. Давайте посмотрим итоги социально-экономической политики в нашей республике:

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. % изменения Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв. м. 2 698,2 2 460,4 -8,8% Инвестиции в основной капитал млрд. руб. 360 265 -26,4% Численность население тыс. чел. 4 069 4 065 -0,1% Рождаемость чел. 55628 49315 -11,3% Число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (младенческая смертность) чел. 6 6,8 13,3%

На затратах на национальную экономику республиканский бюджет сэкономил 6 млрд руб, это стало одной из причин сокращения инвестиций более чем на 26 %, в этом году размер инвестиций сократился очередной раз на 7 %.

Инвестиции – это потенциал будущего роста экономики, и если инвестиции сокращаются, то это становится фактором будущего спада экономики. Это же азы, которые должны знать наши чиновники.

Снизили затраты в дорожном фонде на 2 млрд руб, на эту же сумму снизился валовой региональный продукт, в итоге сократилось количество работающих в дорожном строительстве, что повлекло за собой миграционный отток населения, снижение объема заработной платы на 500 млн рублей, что сказалась на объемах торговли, оказания услуг населения.

Особенно возмущает беспрецедентный рост младенческой смертности. Когда уровень младенческой смертности превышает на 38 % общероссийской –это катастрофа.

Продолжение политики сокращения социальной поддержки семьям уже привело к сокращению рождаемости. За три последних года рождаемость сократилась на 18 %, и в этом году падение рождаемости продолжается ударными темпами, но правительство отказывается принимать меры по повышению рождаемости. Предпочитает изображать бурную деятельность.

Вот, например, повышение ежемесячного пособия на ребенка, выплачиваемого малоимущим гражданам, до 225 рублей. Это я воспринимаю как издевку. Это пособие меньше чем стоимость 1 кг мяса. При столь значительном профиците можно было бы установить пособие как минимум в 2-3 тысячи рублей, тогда это было бы реальной помощью государства малоимущим гражданам. А тут затраты на сбор справок сопоставимы с размером пособия.

Помощь малоимущим гражданам является важным элементом социального государства, но это не является инструментом демографического развития.

Да, рождение детей порождает значительные финансовые затраты, зачастую в результате этого семьи становятся малоимущими.

Из-за финансовых проблем, 48 % детей не имеют возможности участвовать в платных школьных поездках или мероприятиях. У 31 % детей нет снаряжения для активного отдыха (велосипеда, роликов и так далее).

Согласно исследованиям ОНФ в 68 % многодетных семей дети не посещают кружки и секции. В настоящее время в республике только около 30 % детей регулярно посещают спортивные секции.

Поэтому крайне важно предоставление льгот по оплате занятий детей секций, кружков, как это делается во многих российских регионах.

Но наше правительство не планирует введение данных льгот, игнорируя то обстоятельство, что в случае, если у людей нет уверенности в возможности обеспечить своему ребенку достойное образование, физическое и духовное развитие, то они отказываются от деторождения. Потому что будущие родители исходят из того, что у них должно быть столько детей, сколько они смогут достойно вырастить.

Поэтому главной задачей государственной демографической политики является создание равных условий для развития ребенка, вне зависимости от благосостояния родителей. И формирование уверенности у будущих родителей в том, что государство окажет содействие им в воспитании ребенка, помогая обеспечить достойное образование, духовное и физическое его развитие, оказывая поддержку в улучшении жилищных условий путем предоставления льгот, предоставления пособий, иных форм помощи.

Но республика, имея финансовые возможности, отказывается помогать нашим семьям.

Снижение количества женщин детородного возраста - это очередной миф, культивируемый чиновниками, не желающими отвечать за провалы демографической политики.

Сокращение женщин детородного возраста в республике составило 4,6 %, а рождаемость сократилась на 18,1 %, это свидетельствует о том, что снижение рождаемости по социальным причинам составляет – 13,5 %.

В три раза больше, чем из-за снижения женщин детородного возраста. Если бы республиканская власть приняла бы своевременные меры по стимулированию рождаемости и сохранила интенсивность рождения на уровне 2014 года, то у нас в прошлом году родилось бы 55 тысяч детей, а бездействие привело к тому, что родилось 49 тысяч. Из-за неэффективности демографической политики мы потеряли 6 тысяч детей.

Еще одна существующая проблема — это отъезд молодежи из республики. Главная причина – сокращение приема в ВУЗы республики. За последние три года количество студентов сократилось на 40 тысяч человек, или же на треть обучаемых.

За последние 15 лет рост миграционной убыли в Башкортостане в связи с учебой в других регионах увеличился в 5,5 раз. Имея финансовые возможности финансирования дополнительных мест ВУЗах, власть отказывается от нашего будущего.

А это не только развитие экономики, уезжают будущие родители. А кто будет рожать детей в ближайшей перспективе, кто будет содержать наших пенсионеров?

Финансовые возможности у республики есть.

В этом году профицит бюджета уже составил около 23 млрд руб, при затратах 47 млрд, это чуть меньше половины бюджетных расходов.

При том, что у республики существуют значительные проблемы социально-экономического развития, складывать столь значительные средства в кубышку не разумно и вредно.