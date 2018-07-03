Экономика должна: что стоит за профицитом башкирского бюджета

Согласно сведениям, представленным республиканским минфином, профицит бюджета за май этого года увеличился на 1 миллиард рублей. Такого рекорда еще не было, профицит республиканского бюджета уже составляет около 24 миллиардов рублей.

А если учесть, что в этом году выплата дивидендов Башнефти составит 28 миллиардов рублей, то соответственно в ближайшее время в бюджет республики поступит дополнительно около 7 миллиардов рублей. Это позволяет предположить, что в этом году профицит бюджета превысит 30 миллиардов. При таких обстоятельствах следует предположить, что Башкортостан среди регионов Российской Федерации по размеру профицита может оказаться на 1 месте.

Все познается в сравнении. Наша республика, имея самый большой бюджетный профицит в федеральном округе по бюджетным расходам на душу населения по итогам прошлого года в ПФО оказалась на 9 месте, после Ульяновской и Оренбургских областей. Башкортостан, как скупой рыцарь, над златом чахнет, так как социальные проблемы не решаются.

Профицит составляет около 40% бюджетных расходов республики, больше любой статьи затрат. Например, самой большой статьей расходов республиканского бюджета является образование. Так вот, профицит на 4 млрд. рублей больше, чем республиканские затраты на образование. Профицит в 3,5 раза больше бюджетных ассигнований на образование.

Естественно столь значимая экономия на бюджетных расходах является наиболее значимым негативным сдерживающим фактором социально-экономического развития республики, подрывает конкурентоспособность региона.

Правительственные чиновники регулярно озвучивают данные о том, что для решения той или иной проблемы необходимо такие-то суммы бюджетных ассигнований, но средства не выделяются. К примеру, на недавнем заседании, проведенного Главой Башкортостана Хамитовым Р.З., посвященному выделению земли льготным категориям граждан, было озвучено, что для строительства инфраструктуры для выделенных участков необходимо около 11 млрд. руб.

Имея 24 млрд. профицита за этот год, многомиллиардные средства от профицитов 2016, 2017 годов можно было принять решение о выделении на указанные цели хотя бы 5-6 млрд. руб. Это позволило бы решить большинство вопросов касающихся строительства на выделенных участках. Но решение по выделению средств из бюджета на указанные цели не принято, в результате около 20 тысяч многодетных и молодых семей, родителей воспитывающих детей-инвалидов из-за отсутствия электричества, дорог не могут построить жилье на выделенных им участках земли.

Вместо предоставления возможности построить свои дома, наше правительство создало новые проблемы для людей. Зачастую требуются незначительные суммы. Так например, в Уфе для льготных категорий граждан компактно выделено около 2 тысяч участков около Елкибаево и Самохваловки, для строительства подъездной дороги необходимо 30 миллионов рублей. Об этой проблеме власть знает 5 лет, но выделить бюджетные средства на эти цели отказывается. Бьются до последнего.

Кстати в прошлом году к умирающему больному – многодетному отцу, который несмотря на отсутствие коммуникаций построил дом около Самохваловки, своевременно не смогла приехать скорая помощь. И я думаю, вдове на существующий профицит глубоко наплевать, мужа ей это не вернет.

Или же бесплатное выделение лекарств, согласно заявлению прокуратуры, это происходит из-за недофинансирования. Но средства в бюджете есть, только их не выделяют для лечения больных. Почему экономят?

Получается, что профицит строится на жизни и здоровье нашего населения, что для наших чиновников профицит важнее, чем интересы наших жителей.

Или инфраструктурные проекты. Типичный пример - уфимский мост через р. Белую. Мост без ремонта простоял 62 года и по всем канонам капитальный ремонт был крайне необходим уже давно, но средства на это не выделялись. В результате уже свыше полугода на выезде из города многокилометровые пробки. Проводимый ремонт, как заявляют власти, продлит срок его службы на 2-3 года. А что дальше? Продолжение транспортного коллапса?

Получается, что наши проблемы не решаются, зато за счет экономии на социальных статьях бюджета стремительно растет профицит. Нам обещают, что за его счет будут реализованы очередные многомиллиардные прожекты. Может быть пришла пора начать заниматься повседневными насущными проблемами. Например, строительством инфраструктуры для выделяемой земли многодетным, или обеспечением лекарствами больных, улучшением улично-дорожной сети наших городов, в первую очередь в Уфе. Это позволит повысить качество нашей жизни, конкурентоспособность Башкортостана, уменьшит отток населения из республики.