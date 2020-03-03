Все равно я люблю Уфу: грязную и неудобную

Сегодня с утра болит голова. Магнитные бури. Но я встала. Написала список всех моих дел. Я смогу... Я сильная... Собралась. Надела новую куртку. Удобную обувь. Вышла во двор. Увидела упавшую пожилую женщину, подошла, подняла, поставила на ноги.

Осторожно по льду подошла к машине. Я ее всегда стараюсь аккуратно парковать. По колее. Чтобы она всю ночь кривая косая не стояла. Открыла дверь. Подскользнулась. Упала под машину. Вылезла оттуда, как большой карапузик из грязной песочницы. Не сдалась. Пошла домой, переоделась. Красиво оделась. Снаряд в одну воронку два раза не падает. Значит, больше не упаду.

Села в машину. Подъехала к любимому мастеру по стрижкам. Вышла из машины. Осторожно иду по льду, с предвкушением удовольствия. Подскользнулась. Упала. Снаряд точно упал в другую воронку. Больно. Поблагодарила Бога за то, что не сломала ногу.

Но я все равно люблю этот город.

Грязный, неухоженный, неудобный для жизни, с бессмысленной организацией дорожного движения, с ямами на дорогах, зато без дорожных разметок, без чищенных тротуаров, с людьми с бесконечным терпением.

Я люблю этот город! И благодарю Бога за то, что на машину в этом году не упала сосулька, что я упала первый раз и все обошлось, пусть разбитые, но есть дороги и обещают, что будет лучше. И вообще, мы живем лучше, чем бывшие союзные республики, лучше чем некоторые африканские страны и в будущем у нас все будет все лучше и лучше.