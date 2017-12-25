Жители Татарии будут жить лучше жителей Башкирии… потому что Instagram

Журналист Марат Гареев сравнил стратегии развития двух регионов.

Удивительно, но на днях в лентах лишь промелькнула новость… даже нет – заметка о принятии важного документа «Приоритетные направления и стратегические инициативы социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года». Ну, или «Стратегия-2030», если короче.

Удивительно, потому что как минимум для деловых СМИ это очень важная тема: даже в результате беглого изучения документа можно найти много интересного. Особенно, если сравнить с тем, как собираются дальше жить наши соседи и извечные конкуренты из Республики Татарстан.

Сразу к фактам без прелюдий. Знаете, что сразу в глаза бросилось? Это, наверное, по мотивам постов некоторых людей, побывавших в Казани, про Иннополис и про все остальное технологичное. Так вот, про инновации.

Доля инновационной продукции в Башкирии в общем объеме производства по отчету за 2015 год составила 8,7%. Этот же показатель у соседей из Татарии за 2014 год – 25,0% (в 2015 – 30%). Разница не в нашу пользу больше, чем в 3 раза!

К 2030 году мы планируем увеличить долю высокотехнологичной продукции в общем ее объеме до 12,9%. Соседи к этому времени «увеличатся» до 35% по базовому или до 43% по оптимистичному сценарию.

Несложные приемы арифметики позволяют грустно констатировать: через полтора десятка лет по этому важному показателю мы достигнем только половины из того, что делают соседи, а отставание в итоге останется таким же: примерно в 3 с лишним раза.

Далее. А что мы сразу за цифры-то взялись? Давайте посмотрим, как вообще формулируется стратегическая цель у нас и у них. Ниже идут две цитаты:

«Башкортостан в 2030 году – один из 10 регионов лидеров, крепкая опора России, любимый дом, куда стремятся вернуться профессионалы, где ценят семью, а бизнес растет быстрее».

«Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный, устойчивый регион. Лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда».

Даже по этой риторике можно сказать об уровне амбиций.

Ну ладно. Посмотрим еще несколько цифр. Что еще бросилось в глаза? Мы планируем рост производительности труда до уровня 2,12 миллиона руб на 1 человека. Так записано в глобальной цели.

Соседи этот важнейший показатель планируют по трем сценариям: 1,98 млн руб/чел. по текущему положению вещей (пессимистичный сценарий) – то есть, как и мы практически. Далее – внимание, мальчики и девочки! – 2,58 млн руб по базовому сценарию и 3,20 млн руб по оптимистичному. Даже по базовому сценарию они планируют работать на 20% лучше нас!

Еще важные цифры в стратегии Татарстана, которые я не встретил в стратегии Башкирии. У соседей по отчету за 2013 года доля малого и среднего бизнеса в общем объеме созданной добавленной стоимости равна 25,6% и к 2030 году вырастет до 29%-35%. А доля населения, занятого в секторе малого и среднего предпринимательства вырастет с 26,4% в 2013 году до 30,0%-34,0% в 2030-м.

У нас же малого бизнеса в принципе нет, потому что приоритетными на ближайшие полтора десятка лет продолжают оставаться химия и нефтянка. Такие вещи, как инновации, развитие новых технологий, в том числе, информационных (слово «блокчейн» в этом контексте вообще страшно произносить) – это как-то не для нас, всякие Маски и Иннополисы нам не нужны. Судя по ленте Facebook (зато «уфимский фейсбук», как говорят некоторые его представители точно самый прогрессивный в стране, а то и в мире), в Башкирии есть свои важные вещи: мед, кумыс, пчела в качестве брендов и развитие этнотуризма.

Кстати, о последнем. В «Стратегии-2030» у соседей я увидел, что в 2013 году их туристский поток составил 1,7 млн человек, в 2018 году прогнозируют привлечь от 2,0 до 2,4 млн человек и до 2,4-5,5 млн.человек к 2030 году. В Башкирии поток туристов к 2030 году прогнозируют на уровне до 3,0 млн чел. Зато в нашем документе я не раз встречал особо модное в Башкирии слово – «кластер».

Фольклориада вот еще у нас будет, как не радоваться.