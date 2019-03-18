Почему члены правительства Башкирии достойны Нобелевской премии

Земля Башкортостанская всё-таки богата талантами во всех областях: и танцоры всемирно известные и признанные всепланетарно, и художники, в том числе карикатуристы. А теперь оказалось, что есть у нас на земле на нашей родной дивные мастера, способные сотворить экономическое чудо.

Так и до Нобелевской премии по экономике недалеко. Причем, если ее присудят, она будет более чем заслуженной.

Не далее как несколько дней назад завершились дни Башкирии в Совете Федерации России. Во время этих мероприятий врио главы Башкирии Радий Хабиров выступил с речью, в которой отчитался о чудесах в сфере привлечения инвестиций.

Если верить Телеграфному Агентству Советского Союза - ТАСС, которому мы привыкли верить ещё с тех времён, то, согласно данным врио, в Башкирии в 2018 году пришло инвестиций в объеме 270 миллиардов рублей. Это прекрасно.

Но гораздо прекраснее то, что к 2020 году врио главы Башкирии ожидает удвоения этой цифры.

Процитируем ТАСС:

В прошлом году в республику вложено 270 млрд рублей. Мы считаем, что этого недостаточно, и ставим задачу себе удвоить эту цифру", - сказал он, выступая перед сенаторами. Как пояснил Хабиров журналистам, в 2019 году не стоит ожидать таких результатов. "Но полагаю, что к концу 2020 года мы сможем уже апеллировать этими цифрами про двукратное увеличение", - уточнил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Опять магическое удвоение - помните да, когда-то где-то мы уже слышали об этом.

Далее самое интересное, за что, собственно, башкирским экономистам во главе с врио давно пора дать "нобелевку".

Так вот, удвоение в 2020 году по сравнению с 2018 годом - это увеличение на 100%, если мне не изменяют мои знания элементарной математики.

Дальше я включаю свою память, которая пока тоже не подводит, и вспоминаю, что в октябре месяце 2018 года республиканский министр экономического развития, представляя прогноз социально-экономического развития Башкирии до 2021 года и соответствующие бюджеты, представил прогноз по инвестициям.

И согласно тому прогнозу, за пять (не за три, а за пять) лет с 2017 по 2021 год объем инвестирования в Башкирии вырастет на 22% (см. инфографику).

То есть, ещё раз: в октябре прошлого года ожидали пятилетний рост инвестиций на 22%. А через четыре месяца ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону - не 22, а 100 процентов и не за пять лет, а за три года.

Другими словами, произошла одна из двух вещей. Либо наши экономисты изобрели новый способ планирования и расчета показателей, позволяющий так резко увеличить желаемое. Либо члены республиканского правительства так лихо сработали за эти четыре месяца, так напривлекали инвестиций, что сами не ожидали такого роста притока денег.