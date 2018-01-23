Пробки перед мостом в Уфе: кто виноват и что делать

Эксперт, консультант по региональному развитию Иван Огнев отвечает на вопрос, почему старый бельский мост вышел из строя и его не успели заменить.

- Виноваты в ситуации две стороны. Те сотрудники и руководители в региональной администрации, кто исходя из своих страхов и комплексов - не даёт ресурсы под контроль Ялалова - по факту, а значит, не даёт ресурсов развития городу и обкрадывает, таким образом, уфимцев. И ещё сотрудники и руководители городской администрации, чей горизонт стратегического прогнозирования, как видно на ситуации с мостом, не дальше обеда или ужина.

А что делать - тем, кто остаётся в Уфе, нужно менять состав горсовета, чтобы городские депутаты могли потом выбирать по реальному открытому честному конкурсу главу администрации города, а не просто легитимизировать решения, принятые кем-то вместо них и горожан. Да и к выборам депутатов Госсобрания - Курултая этой осенью подойти серьёзно.