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Стерлитамак: город хотят лишить будущего
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Ильдар Резяпов
Основатель и председатель Партии ветеранов России

Стерлитамак: город хотят лишить будущегоМнение

Сегодня, 14:15
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