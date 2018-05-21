Стерлитамак: город хотят лишить будущего

12 мая 2018 года у подножья шихана Торатау состоялся экологический флешмоб «Кольцо жизни», организованный Общественной организацией «Башкорт». Среди организаторов данного мероприятия также члены Российской экологической партии «Зелёные» и активисты движения «Открытая Россия».

Уровень подготовки и количество участников позволяют с большой степенью уверенности говорить о политической ангажированности флешмоба «Кольцо жизни» в отношении Башкирской содовой компании со стороны заинтересованных политических сил республики.

Сложившаяся многолетняя ситуация вокруг шихана Торатау - одна из острейших в современном Башкортостане. С одной стороны - это интересы Башкирской содовой компании, которая в настоящий момент обеспечивает работой значительную часть населения Стерлитамака и которой остро необходимы новые источники сырья. С другой стороны, на защиту шихана встали определённые представители башкирской общественности, стремящиеся нажить на существующих трудностях БСК некий свой политический капитал в преддверии предстоящих выборов в Государственное Собрание-Курултай Республики Башкортостан.

Организаторы протестной акции выступают за неприкосновенность Шихан, как уникального памятника природы и истории, постоянно вбрасывая в публичное пространство спекулятивные тезисы о том, что данные природные объекты имеют не только биологическое, геологическое или археологическое значение, но и сакральную ценность для башкирского народа.

Географически башкирские Шиханы представляют собой цепочку из четырех гор, расположенных в Предуралье. Они сложены карбонатными породами пермского периода и миллионы лет назад были огромным морским коралловым рифом.

В 30-е годы прошлого столетия в нашей стране в условиях развернувшихся крупномасштабных строек первых пятилеток возникла острая необходимость в кальцинированной соде и цементе. Были разведаны несколько регионов для размещения будущих заводов. Самым перспективным регионом была выбрана Башкирия.

В 1936 году группа геологоразведчиков обнаружила, что стерлитамакские горы Шиханы располагают огромными запасами известняка, который является исходным сырьем для производства цемента и соды. К тому же при разведке нефтяных месторождений в районе города Ишимбая были обнаружены большие залежи каменной соли - второго важнейшего компонента химического производства соды.

Наличие рядом реки Белой с достаточным водным ресурсом обеспечило выгодные условия для строительства в Стерлитамаке промышленного предприятия.

Крупнейший в СССР содовый завод был построен именно в Стерлитамаке не случайно - Шиханы представляют собой ни что иное, как огромные залежи отличного известняка.

Уверен, старожилы помнят, что было на месте Стерлитамака в 1940-е годы. А после того, как началась разработка Шахтау, город стал одним из ключевых в Башкортостане, занимает высокие места в федеральных рейтингах по благоустройству и качеству жизни.

Еще совсем недавно Стерлитамак был одним из самых богатых городов России, по уровню жизни едва ли не превосходившим столицу республики. Дело даже не столько в работе и заработной плате, сколько в социальной сфере - в «золотой век» город успел реконструировать школы и больницы, закупить современный транспорт, отремонтировать дороги и инфраструктуру. По уровню благоустройства Стерлитамак трижды брал «серебро» и два раза «золото» среди городов Российской Федерации.

Сегодня Башкирская содовая компания, на которой трудится 10 тысяч человек, производит 66% кальцинированной соды и 88% бикарбоната натрия в России.

Внешний рынок контролируют США, Евросоюз и Турция, и если в условиях беспрецедентного внешнеполитического давления на нашу страну отдать им на откуп этот сектор - значит подставить под удар не только всю отечественную экономику, но и национальную безопасность.

Вопрос о сырьевой базе для БСК ставится уже давно, поскольку запасы Шахтау были изначально ограничены и на сегодняшний день практически исчерпаны. Проведённая геологоразведка показывает, что известняки шихана Куштау непригодны для содового производства, а наиболее подходящими являются Торатау и в меньшей степени - Юрактау.

В сложившихся социальных и экономических условиях альтернативы шихану Торатау нет. Все известные месторождения известняка в Башкортостане - Каранское, Гумеровское, Худолазское и Пугачевское - не соответствуют требованиям, предъявляемым для промышленной разработки. Имеющихся на Торатау запасов сырья хватит, как минимум, на 50 лет работы Башкирской содовой компании. Стоит отметить, что во времена СССР из 220 миллионов тонн, которыми располагает шихан, на государственный учет было поставлено всего чуть более 5 миллионов тонн. Но это было связано с тем, что заказчику геологоразведки, которая проводилась в 50-е годы прошлого века, - Карламанскому сахарному заводу - на тот момент больше и не требовалось.

Передача Шиханов Башкирской содовой компании, с точки зрения развития производства и сохранения рабочих мест, – это единственно верное экономическое и социальное решение. На одной чаше исторических весов градообразующее предприятие с экспортной составляющей, а на другой – эмоции обманываемых людей, замешанные на «поиске башкирской сакральности» и подогреваемые умелыми политическими манипуляторами различных мастей.

Такие дела не на эмоциях, не с помощью митингов или флешмобов решаются, а только в результате серьёзной профессиональной работы, когда взвешены все «за» и «против».

Вместо ответственной общественной позиции организаторов флешмоба «Кольцо жизни» с их стороны звучат недостоверные сведения и популистские лозунги. Очень жаль, что в очередной раз вместо попытки наладить серьёзный конструктивный диалог для решения важнейшей проблемы Республики Башкортостан, за которой стоит не только судьба многотысячного коллектива и целой отрасли отечественной промышленности, но и будущее города Стерлитамака, звучат очередные безответственные фантазии общественных деятелей и записных экологов.