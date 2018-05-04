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Отчаянные туристы не доживают: Как не погибнуть во время весеннего сплава
Мнение
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
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Евгений Ионис
врач-хирург высшей категории, сотрудник клиники БГМУ, кандидат медицинских наук, турист с более чем 30-летним стажем

Отчаянные туристы не доживают: Как не погибнуть во время весеннего сплаваМнение

Сегодня, 12:37
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