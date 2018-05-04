Отчаянные туристы не доживают: Как не погибнуть во время весеннего сплава

- Первые майские выходные были омрачены для туристов двумя печальными новостями – во время сплавов по весенним рекам в Башкирии погибли два человека – женщина и мужчина. Одним из погибших оказался мой товарищ. Имея большой туристический опыт, я считаю важным поделиться им. Возможно, мои советы помогут предотвратить беду в других случаях, ведь туристический сезон только начинается.

Весенний сплав - это раздел спортивного туризма. Это удел профессионалов. Какие опасности преследуют туристов на весеннем сплаве по рекам Башкирии?

Первое – риск переохлаждения в воде. Самый недооцениваемый риск. Все думают о том, как бы не утонуть. А о переохлаждении при попадании в воду никто не задумывается.

Между тем, уже при температуре тела +32 градуса у человека происходит остановка сердечной деятельности. В воде переохлаждение развивается в течение нескольких десятков минут.

Как решают эту проблему спортсмены-водники? Используются гидрокостюмы мокрого типа из неопрена. При этом важно помнить, что гидрокостюм тоже не решает полностью проблему переохлаждения в воде. Он просто удлиняет время безопасного нахождения в холодной воде.

Следующая проблема – это получение травм при попадании в воду вследствие ударов о камни или притопленные стволы деревьев.

Скорость движения водяного потока на пороге Айгир, к примеру – 12-14 км/час. Удары головой при такой скорости чреваты не только сотрясением головного мозга, но и закрытыми переломами костей черепа с длительной потерей сознания. И гибелью.

Решить эту проблему способен отчасти спасательный жилет с фиксацией через промежность, в идеале жилет должен быть надувной. И наличие каски. Раньше использовались хоккейные каски, сейчас – водные. Прочие каски не подходят! Каска строительная не только не защитит в воде, а скорее, погубит сплавщика – удушит в воде человека из-за возникающего эффекта «водяного паруса».

И на последнем месте стоит риск утопления в воде. Как правило, это следствие первых двух вышеперечисленных проблем - переохлаждения и травм.

Для прохождения различных препятствий в порогах (бочек, валов) существует специальная техника. Её отрабатывают на тренировках длительными часами. Отрабатывают аварийные ситуации - в частности, попадание в воду, переворот судна.

Жесткое правило – в порог нельзя «входить» со скоростью течения. Скорость судна должна превышать скорость потока. И чем больше, тем лучше. Для такого движения нужна хорошая спортивная форма. Это тоже достигается интенсивными тренировки.

Если вы не занимались спортивным водным туризмом, я бы не рекомендовал вам самостоятельно проходить весенние пороги. Проконсультируйтесь у спасателей, у опытных туристов-водников. По прибытии на порог осмотрите его обязательно - пройдите вдоль берега.