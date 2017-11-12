Зачем Башкирию вооружать огнестрелом?

Журналист Эмиль Мусин рассуждает о массовом обороте оружия.

В сетях не утихают дискуссии по расширению легального оборота огнестрельного оружия. На республиканских каналах недавно прошли телепередачи на эту тему.

Я лично стрелял из травмата «Оса». Пуля прошивает подвешенную 5-милимметровую фанеру. Читал уголовные дела. Один потерпевший едва не скончался в больнице: пуля сломала ребро, которое воткнулось в легкое. Едва спасли. Другому выстрелили в голову с трех метров. Умер на месте.

Зачем же расширять продажу «огнестрела»?

- Чтобы у каждого почтальона, фельдшера неотложки, домохозяйки на далеком хуторе был ствол, – говорят мне.

И тут сразу же разгораются споры. Одни считают, что нельзя ограничивать права людей на защиту из-за шизофреников, рецидивистов и наркоманов, другие – обращают внимание на другие стороны проблемы.

- Я 18 лет ходил с «Макаровым», – пишет бывший военный Вячеслав Фасхутдинов. – Это огромная дисциплинирующая ответственность. Случаев неправомерного использованного охотничьего оружия очень мало. А вот травматы я бы запретил совсем. Применяя их, больше убивают. Мешает незрелая установка, что им можно только нанести вред, а это не так.

Легальный оборот оружия уже расширяется, считает программист Ирнис Халиуллин:

- Пять лет владения гладкостволом - и можно подавать документы на нарезное. В принципе и пять лет не надо ждать – сейчас появились патроны, которые формально предназначены для гладкоствола, но тактически потягаются с нарезным, а по останавливающему действию даже мощнее. При этом дальность стрельбы у них до 300 м, как у нарезного. (Ирнис забыл упомянуть, что людям, не состоящим в охотобществе, охране, ружье не продадут – прим.).

Фотограф Константин Васильев занимается ножевым боем, он сомневается в необходимости разрешить оружие:

- С точки зрения правового применения огнестрельное оружие под вопросом. Умысел, особенно с тяжёлыми последствиями, будет налицо. Как минимум превышение необходимой самообороны. Его наличие уже подтверждает, что владелец готов применять оружие с целью ранения или убийства.

Ему возражает специалист персональной защиты 1 категории Олег Борисов:

- Служебное оружие носил скрыто, довольно долго, но не доставал его ни разу. Даже когда проводил жесткие задержания, обходился шокером. Боевой ствол достают, чтобы убить. Делать это нормальные социализированные люди не склонны, только при защите. К слову, количество случаев неправомерного применения легального огнестрельного оружия по сравнению с бытовой поножовщиной ничтожно мало. Но легальное оружие жестко контролируется, а столовые ножи почему-то нет. Кто из адекватных людей рискнет пускать в ход ствол, данные о котором хранятся в пулегильзотеке? Я бы предпочел отбиваться ножом, чем зарегистрированным на меня пистолетом.

Олег Гайсин, заместитель директор Туймазинского индустриального колледжа, замечает:

– К сожалению, у нас в стране нет культуры владения оружием.

Михаил Ергин отвечает на это:

– Откуда ей взяться, если оружие для всего населения под запретом? В США владение оружием закреплено Конституцией, в том числе во избежание узурпации власти.

Комментарий Михаила интересен. Почему власть (любая) блокирует попытки ввода свободной продажи летального оружия? Потому что в стране, занимающей 1/6 часть земли, многонациональной, измордованной войнами, кризисами и социальными экспериментами, вооружать жителей – это плохая идея.

Неизвестно реальное количество латентных сумасшедших и потребителей наркоты. Вы чувствуете градус агрессии и озлобления на дорогах? Люди и сейчас могут купить «травматы», отправляющие на тот свет с двух метров (и отправляют). Так зачем нужны огнестрельные пистолеты и ружья?

В Ставропольском крае на хуторах «Оса» лежит у многих на прикроватной тумбочке. Потому что с Кавказа часто наезжают гастролеры-разбойники. Лицензионно-разрешительная служба сейчас жестко изымает просроченные охотничьи ружья даже у начальников. МВД проводит добровольный прием незарегистрированного оружия, и люди сдают его за деньги, чтобы не попасть под статью. Контроль реальный, но останется ли он таковым всегда?

Это сейчас в России от 5 до 7 миллионов стволов на руках, а если их станет 20 миллионов? Что тогда? Ждать школьных расстрелов, как в США?

При нашем расколе общества, если нишу в стране займут 10-15 оружейных фирм, «огнестрел» подешевеет. Какую-нибудь китайскую хлопушку можно будет купить за 5000 рублей. В России дело точно дойдет до комендантского часа.

По данным сайта kommersant.ru с начала 2017 года в Башкирии на 10% выросло количество случаев незаконного приобретения, сбыта и хранения оружия (до 356), а также на 74% (до 143 случаев) - нападений с использованием огнестрельного, газового оружия. Некоторые скажут: число нападений растет, давайте вооружим население. Но в людей-то стреляют, в основном, представители населения, причём многие впервые.