ЕГЭ на человечность

О нас с вами в 2020 году трудно писать и сложно не думать. Как будто для всех без исключений, от бомжа до губернатора, пришла пора мучительно-трудной сессии, в которой главный экзамен — экзамен на то, какой ты человек и человек ли в принципе.

Невозможно смотреть без слез на то, как рушится у предпринимателей бизнес, выстраданный годами. Невозможно страшно за врачей, что на передовой. Невозможно больно за тех, кто теперь не знает, как погасить ближайший платёж ипотеки. Невозможно без оцепенения осознавать ежедневные тысячи жертв страшной смерти от медленного удушья. В мире стало слишком много невозможного, которое требует от нас одного — преодоления.

И в этой самой больной и кровоточащей точке хочется вас во что бы то ни стало остановить и обратить внимание на цену. Цену преодоления, цену выживания.

В нашу ментальную матрицу бетонным обелиском вгрызлась концепция «мы за ценой не постоим». Что мы готовы положить на алтарь самосохранения жизни, статуса и финансового равновесия?

Сегодня, именно сейчас, когда реальность кирпичами рушится нам на головы и выбивает напрочь любые мечты, планы и надежды, именно в эту минуту важно вспомнить, что же нас делает человеком, а не просто биологическим видом на Земле. Человеком, что закрывает своим телом рвущуюся гранату, человеком, безропотно ухаживающим за пожилой матерью с деменцией, человеком, усыновляющим ребёнка.

Все наши инстинкты сейчас шепчут: «сохрани имеющееся, никому не помогай, отодвинь и забери, главное, чтоб тебе досталось, не до сантиментов». С точки зрения логики — безупречно.

Действительно, если всех растолкать локтями за место под солнцем, то место точно твоё — кто сильнее, тот и прав. Слабые отвалятся первыми, интеллигенты и принципиальные в драку за туалетную бумагу, льготы и госконтракты не полезут.

Да, без понятной картины будущего настоящее начинает истончаться. Нам всем страшно. Всем. Только нужно помнить, обязательно помнить, что те, кто сейчас начнет активнее остальных ползти наверх по головам других — главные трусы. Мародеры — трусы. Те, кто не берет ответственность за непопулярные решения — трусы. Те, кто не платит по своим обязательствам и долгам партнерам и подрядчикам, да и просто друзьям, имея реальную финвозможность — трусы. Те, кто на фоне эпидемии и нехватки необходимого требует привилегированного отношения и спецусловий, ссылаясь на свой статус и важность, — трусы.

Вопросы ЕГЭ 2020 на человечность патовые. Они жестоки, несправедливы, и звучат все громче:

— что вы предпочтете, выйти на работу, спасая бизнес или останетесь дома, спасая окружающих?

— что важнее, ваше финансовое выживание или здоровье сотрудников?

— что важнее, ваше будущее или будущее ваших клиентов?

— что важнее, ваш полноценный ужин сегодня или оплата труда няни из благотворительной программы «больничные дети» завтра?

— что важнее и ценнее в принципе: ваше завтра или общее завтра?

Каждый из нас несёт персональную ответственность прежде всего за свою семью, детей, родителей и только после за все остальное.

Но если мы именно сейчас зациклимся только на собственных интересах и будем действовать исходя исключительно из меркантильных соображений, если перестанем выполнять социальные обязательства друг перед другом в том числе по бережному отношению не только к своему здоровью, но и к чужому, если перестанем помогать, выручать, поддерживать, уступать, защищать тех, кто слабее, кто нуждается в нашей помощи, то главный экзамен 2020 года мы не сдадим.

Чтобы избежать катастрофы нам нужно найти в себе всего три человеческих свойства — ответственность, мужество и милосердие.

Здоровье нации начинается с совести.