Дмитрий Михайличенко: Татарстан хочет стать главным распределителем ресурсов в ПФО

Недавнее заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина по поводу создания Поволжской агломерации с центром в Татарстане серьезно напрягло руководство соседних регионы. На это есть основания. Политолог Дмитрий Михайличенко объясняет почему.

Многие эксперты соединили это высказывание А. Кудрина с недавним высказыванием губернатора Ульяновской области А. Русских, который заговорил про объединение регионов. Однако, строго говоря, это не совсем связанные сюжеты. Присоединять административно к Татарстану никакие регионы в ближайшие годы не будет, а вот на расширение своего экономического влияния и распределение федеральных ресурсов Татарстан, в ПФО действительно, претендует. Регионы хронически недофинансированы и без федеральных денег на реализацию инфраструктурных проектов никакой повестки развития не будет. При этом деньги эти распределяют вице-премьеры (среди которых, как известно, и выходец из Татарстана М. Хуснуллин). Татарстанское лобби в этом плане достаточно активно. При этом ни о какой симметрии в распределении ресурсов между регионами речь нет и не идет. Тут можно привести пример с арктическими регионами страны. На них выделяется много денег, но губернаторы только толкаются локтями и перетягивают «одеяло на себя», а реальная синергия очень ограничена. Заявка Татарстана (которую, фактически, открыто лоббирует Кудрин) на суперагломерацию означает, что в Поволжье и Приволжье Татарстан претендует на статус главного распределителя ресурсов и все инфраструктурные проекты должны реализовываться с одобрения Татарстана и его лоббистов (типа Кудрина). Как известно, в стране весьма специфическая рыночная экономика, главным рычагом которой является распределитель «государевой благодати» (то есть федеральных денег). Так вот Кудрин предлагает настроить этот распределитель в ПФО с акцентом на Татарстан, что явно пойдет в ущерб другим регионам. Кудрин вообще претендует на резкое усиление Счетной палаты, из которой предлагает создать аудиторский спецназ. Согласно внесенному недавно в Госдуму законопроекту эта организация наделяется функциями Стратегического аудита и право подвергнуть аудиту все государственные потоки. Вряд ли это будет удовлетворено: законопроект будет корректироваться, однако интенция и амбиции системного либерала налицо. При этом список агломераций для развития, который озвучил Кудрин выглядит достаточно спорно. Так, например, Кудрин говорит о Томске как одном из центров агломерационного развития, при этом, губернатор этого региона среди своих достижений называет «крупнейший сад жимолости в стране», а жена арестованного мэра Томска выкидывает в момент обыска в его квартире подушку с карточками в швейцарских банках в окно водителю. Словом, потенциал агломерационного развития России Кудрин трактует весьма избирательно и даже конъюнктурно. При этом Башкирию, как известно, Кудрин не очень любит. Его почти родственник Анатолий Бондарук (член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от РБ (с 15.03.2011 по 01.07.2015 гг.) был очень вхож в башкирские дела при Рустэме Хамитове, но сейчас нет. У Кудрина в Счетной палате работает сын экс-депутата Анвара Хусаинова — Тимур, который руководит аналитическим управлением, однако эти достойные люди выходцы из Башкирии, но сейчас с ней никак не связаны. Выводы: дискурс о агломерационном развитии и создании супер-агломерации под руководством Татарстана — это не про административное объединение субъектов федерации, а про стягивание одеяла на себя. Поэтому большинство администраций регионов ПФО недовольны, отсюда и бурное обсуждение в масс-медиа и куча экспертов, оформленных татарстанскими СМИ как «полезные идиоты», которые задействованы/использованы за счет линейного сравнения показателей Татарстана с соседними регионами. Элиты Татарстана в последние годы активно создают вокруг себя образ привлекательного региона, однако вряд ли он будет экстраполирован на соседние регионы. Возможно, я ошибаюсь, но тогда, собственно, Мордовия при правящих там выходцах из Татарстана будет процветать. Но пока этого нет: за полтора года руководства регионом А. Здуновым и «татарстанской школой» в этом регионе очевидный дефицит достижений.

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