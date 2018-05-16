500 рублей за права человека

5 минут длилось судебное заседание по моему испорченному бюллетеню. 500 рублей штрафа - наказание для председателя УИК Лилии Арслановой, заведующей методическим отделом МУ «Научно-информационный методический центр».

3 месяца разбирательств, 4 жалобы в избирательные комиссии, 1 запрос видеозаписей с участка, 2 заседания в территориальной избирательной комиссии, 1 заявление в прокуратуру, 1 видеоролик с подробным описанием фальсификаций, внимание СМИ к проблеме, в том числе федеральных, личное участие в конфликте главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, специальный визит в Уфу члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, консультации движения "Голос" и предоставленные ими видеозаписей с участка, на которых зафиксировано умышленное нарушение нескольких статей федерального закона...

И все это закончилось 15 мая в кабинете мирового судьи, который пришел на заседание в мантии и тряпочных тапочках. Пяти минут хватило судье Фанилю Тулубаеву, чтобы без участия председателя участковой комиссии, без опроса свидетелей, без опроса меня, разобраться в сути дела и вынести решение.

Судья посчитал смягчающим обстоятельством признание вины председателем УИК, которая "устала в конце напряженного рабочего дня" и поэтому допустила ошибку, не учтя один испорченный бюллетень (что, безусловно, ложь, потому что на записях с камер видно, что испорченных бюллетеней несколько, и их вкладывают в стопку за Путина).

Но суд, конечно, не собирался изучать никакие записи с камер, а прокурор не возражал. Прокурор вообще ограничился невнятным бубнящим прочтением нескольких строчек из проверки, которую он, по его словам, провел.

Меня в этом процессе вообще как будто не было. Я была для них слушателем, которому разрешили присутствовать. Через открытую дверь соседнего кабинета слышны были звонки телефонов, смех и разговоры помощницы судьи и секретарей. У них кипела работа - десятки таких людей, как я, успевают они принять за день и за пять минут решить проблему...

На мой вопрос после заседания "устраивает ли прокуратуру это решение?" прокурор ответил молчанием, на повторный вопрос - снова молчанием, и только когда я задала его в третий раз - он спросил "а я что, должен вам давать какие-то комментарии?" "Ну как же, - удивилась я. - Вы же мои интересы, гражданина России, представляли в суде, вы по моему заявлению обратились в суд". "Не по вашему, а по заявлению председателю ТИК", - ответил прокурор и лучезарно, во весь рот улыбнулся.

"А они-то, - не унималась я, - После моей жалобы обратились к вам! Причем только после третьей!" Ничего не ответил прокурор и молча вышел из кабинета.

Несколько лет назад я активно ездила автостопом, и однажды меня оштрафовало ГИБДД за то, что я шла не по той стороне дороги. Я заплатила 500 рублей. Составление протокола заняло минут 5-10. Председателя УИК, которая нарушила несколько статей важнейшего закона о выборах, распорядилась вкинуть испорченные бюллетени в стопку за Путина, а затем последовательно врала про то, что ничего этого не было оштрафовали тоже на 500 рублей. Система оценила наши нарушения одинаково.

Вчера следственный комитет отказал мне даже в проведении доследственной проверки по моему заявлению, где я все четко и подробно расписала, приложила все видеозаписи, указала все нарушенные статьи закона и даже время на видео, когда это происходило.

Я, честно говоря, не знаю, что делать дальше. Я расстроилась. У меня ощущение, что все возможные инструменты уже использованы. Я понимаю, что есть процесс обжалований, но надо ли тратит на это время и силы?